Серьезная поломка российской экономики. Как будут выглядеть полки магазинов в ближайшие месяцы?

Анастасия Стогней

Би-би-си

17 минут назад

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Автор фото, Евгений Софийчук/ТАСС

Россия на пороге худшего потребительского кризиса с 1992 года: одновременно "сломались" цепочки поставок и резко ослаб рубль. Из магазинов уже начали пропадать некоторые товары, например, сахар, бумага, прокладки и презервативы. Эксперты говорят, что худшее впереди.

Цены растут во всем мире еще с начала пандемии: индекс цен на продовольствие, который рассчитывает продовольственная и сельскохозорганизация ООН (FAO), в начале марта достиг рекордной отметки - 140 пунктов, всего за год он вырос на 20%. В Германии годовая инфляция в 7,8% стала рекордной с начала 1900-х, российский показатель - 15,6% только подбирается к пику 2015.

Но посетителям немецких магазинов едва ли предстоит столкнуться с тем, что уже сейчас наблюдают россияне. За последние недели в России почти стала роскошью офисная бумага, корм для домашних животных превратился в редкий и дефицитный товар, а за женскими прокладками и детскими подгузниками приходится охотиться по всем соседним магазинам.

На поиски вышел даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть в сопровождении прессы: "Я мэр этого города и покупки могу делать только вечером. Почему у вас только одна пачка сахара?" - негодовал он.

Последний раз такое было в 1992 году, описывает происходящее в российском ритейле в разговоре с Би-би-си генеральный директор INFOline Иван Федяков. Тогда, как и сейчас, одновременно совпали два фактора: с одной стороны - разрушение производственных цепочек, с другой - резкое ослабление рубля.

Нынешняя Россия интегрирована в мировой бизнес не меньше, чем предприятия разных республик СССР перед его распадом. Как тогда, так и сейчас заводы оказались в одном месте, сырье для них - в другом, а прилавки - в третьем, объясняет Федяков.

"Возьмем, например, йогурт. Молоко для него дают российские коровы, по баночкам его разливают на российском заводе. Но бактерии для закваски - импортные, упаковку производят в России, но из импортного сырья и даже алюминиевая пленка, вы не поверите, тоже из-за границы", - рассуждает директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Автор фото, Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Разрыв поставок или даже "логистическую блокаду" собеседники Би-би-си из ритейла называют серьезной поломкой экономики, последствия которой россиянам еще предстоит ощутить. Теперь торговым сетям будет сложно добыть новые товары из-за логистики и ухода брендов.

Еще одна проблема - международные страховые компании отказываются страховать грузы и транспорт, которые направляются в Россию и из нее, объясняет Федяков.

Причины понятны: наземная граница с Украиной закрыта, авиаперевозки катастрофически ограничены, крупнейшие операторы контейнерных перевозок - Maersk, MSC, CMA CGM - отказались принимать заказы на поставки в Россию и из нее.

Русская служба Би-би-си разобралась, как и почему уже изменился ассортимент на полках российских магазинов и что с ними произойдет в ближайшие месяцы.

Бумага

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В Санкт-Петербурге чиновники рекомендовали школам приостановить Всероссийские проверочные работы, если они проходят не в электронном виде, писал телеграм-канал о петербургской политике "Ротонда".

В одной из местных поликлиник пациент был свидетелем тому как в регистратуре было не на чем распечатать талоны. В другой поликлинике врачи говорили пациентам, что теперь не распечатывают и не вклеивают в карточки данные приема больных, а сохраняют их только в электронном виде, рассказывают Би-би-си побывавшие в это время на приеме пациенты.

Закончилась бумага и в почтовых отделениях Воронежской области - в ход идут старые газеты, сообщает SOTA.

По данным Shopper's (издание сети "Магнит"), оптовые цены - по которым бумагу покупают сами магазины - подскочили более чем вдвое с начала месяца. До конца февраля стандартная пачка А4 стоила в среднем 270 рублей, сейчас - около 450-550 рублей за упаковку.

Вслед за оптовыми ценами тут же взлетели и розничные. Цены на пачку бумаги из 500 листов А4 SvetoCopy на Яндекс.Маркете сейчас варьируются от 1480 до 2300 рублей. На Ozon - от 1100 до 2200 рублей.

Автор фото, Максим Киселев/ТАСС

Дело не в том, что бумагу или целлюлозу в Россию поставляют из-за рубежа. Причина - в отбеливателе, который ввозят из-за границы, преимущественно из Финляндии. Из-за санкций поставки прекратились, а аналогов в России нет.

Одним из первых в отрасли о "приостановке" работ (и пожертвовании на сумму $250 тысяч в пользу Красного креста) сообщил 7 марта один из крупных производителей бумаги, расположенный в Светогорске российский завод американской компании Sylvamo. Он выпускает бумагу известных марок Svetocopy и Ballet.

Расположенный в Сыктывкаре завод Mondi (бренд - "Снегурочка") пока продолжает работать, но сталкивается с проблемами "из-за поставки химикатов". При этом Mondi рассматривает варианты изменения структуры, в частности, отделения российских активов. Об этом же говорит и International Paper, иностранный инвестор крупнейшего в России производителя бумаги "Илим", допускает продажу своей доли в российском бизнесе - это 50%. О проблемах с "импортными химикатами" рассказал и архангельский ЦБК. Он производит не офисную бумагу, а картон, этикетки и целлюлозу.

К 21 марта производитель Svetocopy и Ballet нашел выход. По данным СМИ, он запустил производство бумаги из "полубеленой целлюлозы". Архангельский ЦБК пытается разработать свой аналог зарубежному отбеливателю и "ведет переговоры с Китаем, Турцией, Индией и странами Юго-Восточной Азии". А чтобы производство не простаивало, комбинат тоже начал выпускать "небеленую" бумагу и целлюлозу.

Такая бумага имеет "слегка кремовый оттенок, что никак не сказывается на печатных свойствах", - уверяет предправления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО "Бумпром") Юрий Лахтиков. Как она выглядит, показывает издание VC.

Сахар

Ситуации с сахаром и бумагой роднит только то, с каким жаром покупку обоих товаров обсуждают в соцсетях. По сути же они в корне отличаются. Бумага подорожала, но не исчезла с полок. А сахар, несмотря на рост цен, во многих магазинах пропал - при том, что объективных предпосылок для его дефицита нет.

"Мы производим около 6 млн тонн сахара и потребялем около 5,8 млн тонн в год", - заявил в среду, 31 марта, вице-премьер Виктория Абрамченко. Она назвала спрос на него в марте "чудовищным" и заверила, что сахара на складах заводов достаточно до нового урожая, то есть до сентября.

Автор фото, Евгений Софийчук/ТАСС

В нынешнем сезоне в России смогут произвести столько же сахара, сколько и в прошлом, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

Официальная газета федерального собрания обвиняет в происходящем производителей и продавцов сахара, которые "без зазрения совести" совершают "ценовые шалости", отчего "страдают простые россияне". На самом деле, все наоборот.

Объективные причины для роста цены на сахар есть: растут все цены, от импортных семян сахарной свеклы до упаковки и топлива, необходимого для перевозки. Но это не главное. Пустые полки - результат не повышения цен, а действий и заявлений властей, рассуждает Федяков из INFOline.

Он напоминает, что регулирование цен (с февраля производители не имеют права продавать сахар больше чем за 47 руб./кг), запрет на экспорт и разговоры о наказаниях для "спекулянтов" (против крупнейшего производителя сахара даже возбудили дело) никого не успокаивают, а наоборот, негативно влияют и на продавцов, и на покупателей.

"Из-за регулирования цен производителям сахара становится невыгодно поставлять его в маленькие магазины: логистика просто не окупится", - объясняет Федяков. В итоге пустеют полки, и именно это, а не высокие цены, вызывает ажиотаж.

Эту логику подтверждают данные кассового оператора "Такском": за первые две недели войны сахар подорожал на 11%, а объем его продаж вырос на 63%. Кофе подорожал на 25%, а объемы его продаж выросли только на 21%. Чай подорожал на 14%, а объем продаж - на 20%.

Прокладки и подгузники

"Хотела заказать больше, но пока думала - разобрали", - сотни отзывов похожего содержания появились под карточкой с обычной пачкой прокладок Always на сайте Ozon. Гигиенические прокладки стали еще одним товаром, который не просто подорожал, а действительно исчез с полок.

На маркетплейсах они по-прежнему есть, но цены с начала марта взлетели в несколько раз.

Автор фото, Zuma/TASS

Тут сошлось несколько факторов. Во-первых, многие зарубежные товары просто оказались заблокированы на границе, пишет Forbes со ссылкой на крупного производителя бытовой химии.

Во-вторых, даже средства гигиены, которые производили в России, делали из импортного сырья, со ввозом которого возникли проблемы, говорит Федяков из Infoline. При этом в Минпромторге заверяют, что импортного сырья у производителей прокладок хватит как минимум на три месяца.

В-третьих, производители средств гигиены сообщили о повышении цен. 14 марта о том, что подгузники подорожают на 47%, прокладки и тампоны - на 33% сообщила компания Procter&Gamble. В России ее знают по брендам Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet.

Ее конкурент, компания Johnson&Johnson, и вовсе решила уйти с российского рынка (останутся только поставки лекарств и медоборудования). J&J принадлежат бренды o.b., Carefree, Stayfree.

Наконец, подгузники, прокладки и тампоны долго хранятся, а их отсутствие ощутимо ухудшает качество жизни. Этим объясняется и ажиотажный спрос на них, и опустевшие полки. По данным Nielsen, уже в первую неделю марта спрос на прокладки в три раза превысил прошлогодний за тот же период. Магазины не успевают к этому адаптироваться и заполнить полки, даже если на складах есть запасы.

Что будет дальше

Офисная бумага по космическим ценам и опустевшие полки с прокладками - первые следствия логистических сбоев. Отчетливо последствия станут видны через два-три месяца, прогнозирует Федяков из INFOline. Похожий прогноз дает и экономист Калифорнийского университета Олег Ицхоки.

"Пока запасы на складах остаются, этого не чувствуется. Например, простую бытовую технику купить легко, хотя цены на нее выросли. А вот компьютеров или хороших телевизоров, которых на складах сотни, но не десятки тысяч, уже не хватает", - говорит Федяков.

Следующими на очереди могут оказаться напитки "в пакетах" - от молока до соков и дешевого вина. В России их продают преимущественно в упаковке Tetra Pak.

Автор фото, Сергей Фадеичев/ТАСС

Завод, где производят упаковку, расположен в подмосковной Лобне, но сырье поставляют из-за рубежа. Еще 2 марта компания заявила, что из-за войны прекратит все инвестиции в Россию и будет производить упаковку только для продуктов первой необходимости, молока и детского питания. Тем не менее, производители молока забеспокоились и предупредили минпромторг о возможных перебоях в поставках, писали "Известия".

В письме российским клиентам, которое цитирует "Коммерсант", производитель Tetra Pak объясняет сокращение линейки еще и тем, что в Россию перестали доставлять исходные материалы для упаковок. Компания ищет альтернативу в России и Китае.

А вот найти замену самому Tetra Pak производителям будет непросто. И дело не только в его качестве, объясняет Мищенко из Центра изучения молочного рынка. Производственные линии уже заточены под размер и свойства Tetra Pak, для другой упаковки придется их пересобирать. Это долго и дорого.

Доля упаковки (в том числе и той, что нужна для перевозки товаров) в цене соков и морсов - больше 40%, в цене молочных продуктов только на сам "пакет" приходится 9-10% цены, пишет "Коммерсант" со ссылкой на профильных экспертов. Поэтому, несмотря на то, что молоко делают в России, его цена вырастет.

Звездный час "треш-магазинов"

"Товарного дефицита и голода не будет. Но прежний уровень комфорта станет недостижим для потребителей", - говорит Федяков из INFOline.

Дефицита на уровне товарных категорий не будет, но он будет на уровне брендов, соглашается собеседник Би-би-си на рынке продуктового ритейла.

Как это будет выглядеть? "Там, где раньше было десять позиций, будет две. Там, где были варианты, вариантов не будет. Условно, если раньше у потребителя был выбор из десятка автомобилей одной ценовой категории, то теперь будет LADA Granta, которую до сих пор собирают по лекалам 1980-х. Экстраполируйте это и на потребрынок", - объясняет Федяков.

Похоже, к этому россиян уже начали готовить "Вести недели". "Заграничную газировку - вкусно, но вредно - заменит лимонад, где краситель - не "химия", а жженый сахар с янтарным оттенком", - успокаивает зрителей корреспондентка программы.

Собеседники Би-би-си считают, что сценариев экономии у потребителей всего два: отказаться от категории - например, молока или прокладок - совсем, либо уйти в более низкий ценовой сегмент. Первый вариант невозможен, потому что россияне и так "затянули пояса" насколько могли. Половина доходов (46%) средней российской семьи и так тратится на еду. Для сравнения, в ЕС этот показатель равен 14,6%, в Великобритании - 16%.

60% россиян уже отмечают снижение реальных доходов, говорит собеседник Би-би-си в компании, которая занимается исследованиями потребительского рынка. А 20% населения России и до начала войны жили за чертой прожиточного минимума, напоминает Федяков из INFOline. Ужиматься просто некуда.

Поэтому реализуется второй сценарий: переключение на более низкий ценовой сегмент. За две недели с 28 февраля доля так называемых "хард дискаунтеров" в общем объеме трат россиян выросла с 4,5% до 6,1% - это колоссальный темп, говорит собеседник Би-би-си в компании, которая занимается исследованиями потребительского рынка.

Это - продолжение тренда, который появился еще после аннексии крымской кампании, добавляет Федяков из INFOline. По его словам, с 2014 года количество магазинов "для среднего класса" "Азбука Вкуса" выросло с 100 до 172. Дискаунтеров или Fix Price - с 1500 до 4500 торговых точек, "Светофор" - со 150 до 3000.

"Вот так незаметно "треш-магазины" начинают формировать культуру потребления в нашей стране", - говорит Федяков. Неудивительно, что бумаги Fix Price стали лидерами роста после открытия замороженных торгов на Мосбирже.

Мы находимся только в начале развития кризиса, подытоживает Федяков. То, что мы видим сейчас - это фантомное изобилие.

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