Путин начал весенний призыв в армию на фоне вторжения в Украину

7 минут назад

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Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Архивное фото - солдаты-срочники осеннего призыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в армию должны отправиться 134,5 тысячи человек. Ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что число призывников в этом году окажется меньше, чем в прошлом, и срочников не будут направлять "ни в какие горячие точки". Призыв проходит на фоне войны с Украиной.

Призывная кампания начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 134 500 человек, говорится в указе.

Во вторник о призыве говорил Шойгу. Это было его первое выступление после 11 марта. Отсутствие министра обороны в публичном пространстве во время войны вызвало подозрения в СМИ относительно его здоровья и возможной критики со стороны Путина в связи с ходом боевых действий в Украине. Москва отвергала эти подозрения.

Шойгу говорил, что на военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи молодых людей - "меньше, чем было призвано весной 2021 года".

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", - обещал он.

Это на 7 тысяч человек больше, чем прошлой осенью, и почти настолько же меньше, чем было в весенний призыв 2021 года, обращает внимание правозащитник Павел Чиков.

Россия подтверждала, что в Украине попадали в плен российские срочники. Из официальных заявлений следовало, что их вернули в Россию. Военной прокуратуре было дано указание провести расследование того, как срочники оказались в Украине после заявлений Москвы, что этого не произойдет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Несколько фактов присутствия". Что говорили в министерстве обороны России и Кремле о срочниках

После начала вторжения в Украину российская Госдума решила вернуться к рассмотрению законопроекта, серьезно облегчающего для военкоматов призыв в армию. Документ лежал без движения с 2018 года, когда прошел первое чтение. Согласно проекту, повестку могут прислать заказным письмом, а не только вручить лично, как сейчас, а если призывник не получил повестку, он сам должен явиться в военкомат.

Позже стало известно, что Госдума отложила второе чтение этого законопроекта до апреля.

Первые отправки в воинские части по распоряжению министра обороны должны начаться в третьей декаде мая, уточнил Чиков.

Замначальника российского генштаба Евгений Бурдинский накануне утверждал, что "мероприятия предстоящего призыва" никак не связаны с проведением "специальной военной операции", так как для участия в ней направляются "только офицеры и военнослужащие по контракту".

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Путин еще 8 марта - за день до того, как минобороны признало "несколько фактов присутствия" срочников в Украине - утверждал: "В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса".

В четверг американские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Путина якобы не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем в Украине. О содержании доклада рассказала журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Накануне об этом же писало агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник.

"Мы обладаем информацией о том, что Путин ощущает себя введенным в заблуждение российскими военными, результатом чего явилось не проходящее напряжение в отношениях между Путиным и военным руководством, - сказала Бедингфилд. - Мы считаем, что советники Путина дезинформируют его о том, как неэффективно действуют российские военные и насколько российская экономика искалечена санкциями. И все потому, что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду".

Би-би-си не имеет возможности проверить достоверность этих утверждений. Минобороны их не комментировало.

Пентагон согласен с сообщениями о том, что Путин "не был полностью проинформирован" своими советниками о ходе войны в Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби. "Это его армия. Это его война. Он выбрал ее. И поэтому тот факт, что у него может не быть всего контекста, что он может не до конца понимать, в какой степени его силы терпят неудачу в Украине, вызывает беспокойство", - цитирует Кирби издание Axios.

Минобороны Британии в ежедневной сводке о происходящем в зоне боевых действий в Украине утверждает, что, несмотря на заявления России о сокращении военной активности в районе Чернигова, там продолжаются обстрелы, а на окраинах Киева, по его оценке, после вывода некоторых подразделений в ближайшие дни могут начаться ожесточенные бои. Проверить эти утверждения в условиях войны Би-би-си не может. Минобороны России их не комментировало.

Российские военные в четверг утром заявили о взятии под контроль еще двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также об обстреле крылатыми ракетам баз с горючим в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.