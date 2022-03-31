Российские войска под Киевом перегруппируются, автобусы Красного Креста поедут в Мариуполь. 36-й день войны против Украины

38 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным местных властей, в Мариуполе разрушено до 90% жилых домов

Российские войска на северо-востоке Украины не отходят, а перегруппируются, Британия ввела новые санкции, а Красный Крест организует массовую эвакуацию жителей Мариуполя. Сегодня 36-й день с начала военного вторжения России в Украину. Главное, что случилось - в нашем обзоре.

По последним сводкам минобороны Украины, Россия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Так, в районе Донбасса российские войска сосредоточили усилия на штурме Мариуполя и попытках взять под контроль Рубежное и Попасную в Луганской области. В районах Лисичанска, Рубежного, Попасной и Кременной российская военная авиация постоянно наносит удары.

В условиях боевых действий Би-би-си не может независимо проверить эту информацию.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы о "кардинальном снижении интенсивности боевых действий" на киевском и черниговском направлениях, также заявил, что согласно данным натовских разведок российские войска не отводятся, а перемещаются на новые позиции.

"Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе", - сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Вице-премьер Украины Ирины Верещук сообщила, что из Мариуполя будет открыт эвакуационный коридор в сторону Бердянска, который находится примерно в 80 километрах к западу. Предполагалось, что коридор, при поддержке Международного Комитета Красного Креста, заработает уже в четверг, однако, судя по последним заявлениям организации, коридор будет открыт в пятницу, 1 апреля.

Представители Международного Комитета Красного Креста заявили, что их колонна уже готова отправиться в осажденный город, однако они еще раз обратились к обеим сторонам, чтобы те сначала договорились о точных условиях, включая маршрут, время начала эвакуации и ее продолжительность, сказал официальный представитель Красного Креста Юэн Уотсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 42-летний Павел стоит рядом с могилой своего друга Игоря, который был убит в результате обстрела, когда они вместе ехали на машине по Мариуполю

"Очень важно, чтобы эта операция состоялась. От этого зависят жизни десятков тысяч жителей Мариуполя", - добавил он. По маршруту отправят 45 автобусов для вывоза местных жителей.

По словам мэра Мариуполя, в городе, который осажден уже пять недель, все еще остаются около 170 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию

Призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. На срочную службу намереваются призвать 134500 россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Число призывников в этом году будет меньше, чем в прошлом, а министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что призывников не будут направлять "ни в какие горячие точки".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент России Владимир Путин сегодня заявил итальянскому премьеру Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине пока не созрели

В начале войны с Украиной Россия и лично Путин отрицали, что в ней участвуют солдаты-срочники. Но потом минобороны признало, что срочники все-таки были.

Украинская сторона с самого начала вторжения утверждала, что среди убитых и попавших в плен российских солдат имеется большое количество срочников. Свои утверждения она подкрепляла фото- и видеосвидетельствами.

Новые санкции в отношении россиян от Британии

Великобритания ввела санкции против телеведущего, заместителя гендиректора ВГТРК Сергея Брилева.

"Брилев - известный ведущий и топ-менеджер в принадлежащей государству ВГТРК. Он был активно вовлечен в распространение кремлевской дезинформации о российском вторжении в Украину, а также поддерживал российские военные действия, которые дестабилизируют Украину, угрожают ее территориальной целостности, суверенитету и независимости", - говорится в мотивировочной части решения правительства.

Автор фото, TASS/Anton Novoderezhkin Подпись к фото, В середине марта появились слухи о том, что Сергей Брилев уволился с ВГТРК, но сам Брилев заявил, что это ложь и он находится в командировке в Бразилии

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Сергей Брилев - гражданин Великобритании, его активы в стране будут заморожены.

Под санкции попало также МИА "Россия сегодня" и Антон Анисимов, главный редактор "Спутника". У него тоже заморозят активы, кроме того ему запретят въезд в Британию.

В обновленном британском санкционном списке также глава "Газпром-медиа" и бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, который командует осадой Мариуполя, о чем ранее сообщали СМИ, а теперь и британское правительство.

Полный список опубликован на сайте правительства. Всего новые санкции коснулись 12 человек.

Кроме того, ограничительные меры коснулись автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", отвечающей за трансляции RT.

Сергей Брилев и другие участники санкционного списка пока никак не прокомментировали ограничения.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем "Телеграм" назвала санкции Британии еще одним оскорблением, которое "на общей счет нанижем".

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