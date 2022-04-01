Белгородский губернатор заявил об украинском ударе по нефтебазе. Что известно

час назад

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Автор фото, Russian Emergencies Ministry/TASS Подпись к фото, Пожар на нефтебазе в Белгороде тушат почти 200 пожарных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами. В соцсетях появились видео, предположительно запечатлевшие эту атаку. Украинские власти и российские военные пока воздерживаются от комментариев.

Что известно о предполагаемом ударе

В 6:06 утра губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. В следующем посте он уточнил, что пострадали двое работников базы, их жизни ничего не угрожает, началось расселение жителей с улиц, прилегающих к этому объекту.

В 7:29 губернатор написал: "Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет".

В отличие от предыдущего инцидента, когда Гладков писал о пожаре на складе боеприпасов в районе села Красный Октябрь, губернатор не стал подчеркивать, что это непроверенная информация, требующая подтверждения министерства обороны России. Минобороны же пока не прокомментировало информацию о вертолетной атаке на нефтебазу в Белгороде.

Украинская сторона также пока не сделала официальных заявлений.

Видео

В соцсетях появилось несколько видео, предположительно запечатлевших инцидент. На одном из них (с камеры видеонаблюдения) видны несколько вспышек, после которых происходят сильные взрывы.

На другом видео изображены огневые удары по объекту на земле, в кадре видны предполагаемые боевые вертолеты.

На еще одном видео вертолеты летят на очень низкой высоте над жилым массивом, а на горизонте видны всполохи.

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Достоверность этих видеороликов на данный момент не поддается проверке. Однако государственное агентство РИА Новости пишет так: "В социальных сетях публикуют видео предположительного пролета вертолетов Ми-24 украинских войск над поселками Майский и Репное на малой высоте после того, как была атакована нефтебаза в Белгороде".

Силуэты двух вертолетов в третьем видео хорошо видны. Это силуэты ударных вертолетов Ми-24. Такие машины есть на вооружении в России, ранее они были и на вооружении ВВС Украины. Официальной информации, есть ли они на вооружении сейчас, нет. В выпуске аналитического издания Military balance за 2021 год говорилось, что на вооружении ВВС Украины было около 35 Ми-24.

На то, что предполагаемые украинские вертолеты "зашли на территорию России на низкой высоте", обращал внимание губернатор Белгородской области. Возможно, таким образом он хотел объяснить, почему на появление боевой авиации не отреагировала российская система ПВО.

Неделю назад, 25 марта, начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской заявлял, что "в настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны".

Генерал Рудской не уточнял, относится ли это утверждение к армейской авиации, на вооружении которой стоят боевые вертолеты. В утренней сводке российского минобороны в пятницу утверждается, что за время вторжения в Украину были уничтожены 124 самолета и 81 вертолет.

Российские военные с 24 февраля регулярно наносят ракетные удары по Украине, в том числе по базам с горючим.

Что известно о пожаре

Восемь резервуаров горят на нефтебазе в Белгороде, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС России. "Проводится пенная атака", - заявили в ведомстве.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало об угрозе перехода огня на 16 резервуаров с топливом, ТАСС со ссылкой на источник также передавал, что пожар может распространиться на все резервуары.

На месте работают 194 пожарных и 59 единиц техники, используется пожарный поезд.

Компания "Роснефть", которой принадлежит база, а также мэр Белгорода Антон Иванков заявили, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет.

Врио главы МЧС Александр Чуприян вылетит на пожар в Белгороде, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Белгороде

Еще в одном сообщении в телеграм-канале губернатор признает, что в городе после взрывов и пожара на нефтебазе возник панический спрос на бензин.

"Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании "Роснефть" две нефтебазы - в Белгороде и Губкине. В данный момент "Роснефть" перераспределяет запасы из базы в Губкине по области, - написал Гладков. - На всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области - на 15-18 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет".

На фоне сообщений о предполагаемом ударе по нефтебазе СМИ пишут, что в Белгороде от обстрела пострадала типография.

Коммерческий директор типографии "Константа" Юлия Богатырева сказала Интерфаксу: "В 5.30 утра был слышен взрыв. Потом позвонил собственник и сообщил об авиаударе и повреждениях в здании".

"В офисе отверстия от осколков. А на территории типографии лежит болванка от ракеты", - добавила она. Типография располагается в поселке городского типа Северный под Белгородом, уточняет агентство.

Взрывы в Белгородской области

Это не первые взрывы на территории Белгородской области после 24 февраля.

29 марта губернатор сообщал о взрывах в районе села Красный Октябрь. Позже он заявил, что они произошли из-за пожара на сладе боеприпасов, и подчеркнул, что это неподтвержденная информация: "Ждем официального сообщения министерства обороны".

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что взрыв мог произойти из-за человеческого фактора.

За неделю до этого Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. На следующий день он уже писал о нескольких взрывах в этом населенном пункте.

Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами Русской православной церкви сообщал, что в том же селе Журавлевка под обстрелом погиб протоиерей Олег Артемов. Он был "помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими".