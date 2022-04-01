Сколько денег россияне могут перевести за границу? ЦБ смягчил правила

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Российский ЦБ смягчил на ближайшие шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж для граждан. Как эти правила будут работать в ближайшие полгода?

Какие переводы может сделать гражданин России

В сообщении Банка России идет речь о резидентах - скорее всего, имеются в виду валютные резиденты, то есть те, у кого есть российский паспорт или вид на жительство в России. Валютное резидентство не зависит от того, живете вы в России или нет.

По решению регулятора, теперь резидент может переводить на свои зарубежные счета или счета других физических лиц не более 10 тысяч долларов в один календарный месяц. Перевод может проходить не только в долларах, но и в других валютах на эквивалентную сумму.

Если резидент решил перевести деньги не через банк, а через систему переводов, которая не предполагает открытия счета, то он сможет в месяц перевести сумму не более 5 тысяч долларов.

Суммы переводов будут рассчитываться по курсу Банка России на дату перевода.

Таким образом, со стороны России ограничения сняты. Но ограничения могут возникнуть со стороны стран, куда переводятся деньги. Клиенты некоторых европейских банков сообщают о перебоях с переводами.

Какие переводы могут сделать нерезиденты

Здесь важно, из какой страны иностранец.

Если он не гражданин одной из 48 "недружественных стран", то он имеет те же возможности по переводу денег, что и резиденты.

Переводить деньги могут и иностранцы из "недружественных стран", судя по заявлению ЦБ, если они работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Кто не сможет переводить деньги за рубеж

Приостановлены переводы для иностранцев из "недружественных стран", которые официально не работают в России или не имеют вида на жительство в стране.

Также приостановлены переводы за рубеж для юридических лиц из этих 48 стран.

Отдельно в Банке России уточняют, что в течение ближайших шести месяцев нельзя будет перевести за рубеж деньги со счетов российских брокеров на счета физических и юридических лиц из "недружественных стран".