Сергей Брилев, экс-глава Роскомнадзора и "мясник Мариуполя": кто попал под очередные санкции Британии

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Британии отметили, что в прошлом Сергей Брилев был британским резидентом

Ведущий телеканала "Россия-1" Сергей Брилев - самый публичный из деятелей российских государственных СМИ, оказавшихся 31 марта под британскими санкциями, но не единственный.

В новых санкционных списках Британии - медиаменеджеры и один генерал - генерал-полковник Михаил Мизинцев, названный в заявлении правительства "мясником Мариуполя" за обстрелы густонаселенных городов артиллерией и реактивными системами залпового огня, что вызывает разрушения на больших площадях.

Сергей Брилев, отмечают в правительстве, в прошлом жил в Соединенном Королевстве. В заявлении правительства он и сотрудники государственных СМИ названы пропагандистами Путина.

"Основа путинской войны на Украине - поток лжи. Британия стала мировым лидером по борьбе с дезинформацией Кремля, и последний раунд санкций бьет по бесстыжим пропагандистам, распространяющим путинские фейки и нарративы", - прокомментировала обновление санкционных списков глава МИД Британии Лиз Трасс.

В список также попал главный исполнительный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, в прошлом возглавлявший Роскомнадзор. "Газпром-медиа" принадлежат телеканалы НТВ, "Матч ТВ", ТНТ, и еще несколько проектов.

Еще один новый фигурант - главный редактор российского агентства "Спутник" Антон Анисимов. "Анисимов отрицает, что "Спутник" публикует кремлевскую пропаганду, утверждая, что его сотрудники смотрят на свою работу как на участие в глобальной информационной войне", - характеризует менеджера правительство.

Также в списки попал Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT. Британское правительство отмечает, что в 1997 году Николов был одним из основателей телеканала REN TV, а с 2005 начал работать на российскую пропаганду.

Санкциям подверглись также медиагруппа "Россия сегодня" (включает "Спутник" и еще несколько медиапроектов, таких как "Иносми" и "Украина.ру") и АНО "ТВ-Новости", материнскую компанию RT, которую тоже возглавляет Николов.

Лицензия на вещание RT в Британии была отозвана регулятором Ofcom 18 марта .

Из 14 новых позиций в санкционном списке, семь - это сотрудники российского Фонда стратегической культуры и связанного с ним сайта. Помимо главного редактора Алексея Максименко в списке значатся двое СММ-редакторов фонда. В правительстве отметили, что связанные с фондом люди были признаны виновными в распространении дезинформации в Австралии.

Новые фигуранты санкционных списков пока не комментировали свой статус публично.

"Машина пропаганды"

"Путинская машина пропаганды работает в турборежиме, распространяя дезинформацию и отвлекая от его варварских действий в Украине. Эти санкции ударят по тем, кто участвует в сокрытии действий российских властей," - прокомментировала новые санкции британский министр культуры и средств массовой информации Надин Доррис.

Для физических лиц, попавших в списки, новый статус означает заморозку всех британских активов. Также с ними нельзя будет вести бизнес британским компаниям.

Кроме того, им запрещается въезд в Соединенное Королевство.

В санкционных списках Британии, Евросоюза и США сегодня около тысячи российских физлиц и компаний. В прошлый раз эти списки расширялись 24 марта, тогда в британский и американский списки попал банкир Герман Греф, а только в британский - Олег Тиньков и предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова, Полина Ковалева.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: