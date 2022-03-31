"Компромиссная схема". Как "недружественные страны" будут платить за российский газ

Ольга Шамина, Анастасия Стогней, Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Покупатели российского газа продолжат расплачиваться за газ в евро или долларах. Им придется открыть счета в Газпромбанке, который и будет осуществлять конвертацию валюты в рубли. Для покупателей газа, судя по всему, мало что изменится. Даст ли это хоть что-то российской экономике?

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил об одной из самых неоднозначных антикризисных мер: "недружественные страны" - в списке в основном страны Запада, которые ввели санкции против России, - будут платить за газ в рублях, а не в долларах или евро, как это происходит сейчас.

К этой инициативе сразу было много вопросов, причем как у экономистов, так и у европейских политиков и бизнесменов. Не ясно было, каким образом европейцы должны были покупать рубли, как это согласуется с условиями контрактов на поставку газа, в которых не был прописан такой способ оплаты и кто вообще из стран ЕС готов был пойти на эту схему.

В четверг, 31 марта, Путин подписал указ, который определяет порядок таких расчетов. Судя по тексту указа, принципиальных изменений для европейских покупателей не будет. Но внутри России появится "прослойка" в виде Газпромбанка, который будет осуществлять конвертацию валюты.

Механизм будет выглядеть так:

В Газпромбанке открываются валютный и рублевый счета типа "К". Причем лично приходить в банк покупателю российского газа не нужно, счета будут открыты на основании "доступных в сложившихся обстоятельствах" документов. Средства на этих счетах нельзя будет заморозить или арестовать.

Счета типа "К" - это "конвертируемый счет" ("К" - это сокращение). Это специальный тип счета, который банки могут открывать нерезидентам - и физлицам, и юрлицам - для расчетов в рублях, говорится в соответствующей инструкции ЦБ. Счета такого типа в России существуют много лет и используются как раз для случаев, когда резидент продает что-то нерезиденту.

Покупатель переводит средства на валютный счет в той валюте, которая указана в контракте на поставку газа. Затем Газпромбанк покупает рубли на Московской бирже. Эти деньги зачисляются на рублевый счет покупателя газа.

Как только рубли окажутся на счету, то считается, что покупатель газа выполнил свои обязательства.

Указ также дает право правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выдавать разрешение не соблюдать эту схему.

Еще одна оговорка: Центральный банк может изменить правила покупки валюты. От него должны поступить дальнейшие разъяснения о том, как эта схема будет работать.

В указе также говорится, что если иностранцы не будут платить за газ в рублях, то поставки будут отменены. При этом схема, которая идет за этой фразой, как раз не предполагает таких платежей.

"Мне кажется, ничего особо не меняется. Это какая-то компромиссная схема, по которой европейские покупатели платят так же в евро или в долларах, но с использованием уполномоченного российского банка в лице Газпромбанка. Газпром получает рубли", - объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. С этим мнением согласны и другие эксперты, опрошенные Би-би-си.

Некоторые европейские лидеры, которые успели до того обсудить с Владимиром Путиным схему поставок газа, сделали публичные заявления о том, что ситуация не изменится.

Премьер-министр Италии Марио Драги, например, заявил, что поставки российского газа в страну находятся вне опасности. Он назвал оплату российского газа в рублях "невыполнимым требованием".

Канцлер Германии Олаф Шольц уже после публикации указа пояснил, что контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах. Так и должно остаться, заявил он. Он добавил, что Германия в течение года сможет устранить зависимость от импорта нефти и угля.

"Для газа потребуется больше времени", - отметил Шольц.

Защита от санкций

Это именно политическое, а не экономическое решение, связанное с санкциями, полагает главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

Она связывает это решение с гипотетическим сценарием, при котором европейские покупатели газа направят евро на европейские счета и сами же их арестуют.

"Мне кажется, реальный риск такого, конечно, маловероятен. Но все боятся санкций, это понятно", - считает она.

Салихов согласен, что риски заморозки выручки "Газпрома" в иностранных банках снижаются. "Если платежи идут через российские банки, таких рисков нет - что средства окажутся заморожены", - объясняет он.

"Предложена рабочая схема - все свою позицию сохранили, а бизнес продолжается, потоки газа сохраняются", - считает он.

"Возможно, логика этого порядка расчетов - зеркальная. Из-за санкций ЦБ лишился возможности совершать валютные интервенции для поддержки рубля - то есть, продавать валюту на Мосбирже и покупать рубли. Он просто не имеет доступа к евро и доллару", - размышляет управляющий директор Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко.

Он напоминает, что ЦБ сейчас по сути проводит валютные интервенции с помощью коммерческих банков, а также экспортеров, которые продают валюту на рынке. И те, и те могут попасть под санкции, и тогда ЦБ лишится возможности влиять на рубль.

Автор фото, Getty Images

"Тут важно, что теперь Газпромбанк становится в явном виде расчетным агентом по газовым контрактам. И это - возможно, логика такая - будет его иммунитетом от санкций: если заблокировать Газпромбанк, с газовыми контрактами будут проблемы", - объясняет Даниленко.

Схемы рублю не помогут

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Многие думали, что переход на расчеты за газ в рублях сильно укрепят российскую валюту. На самом деле, принципиально для нее ничего не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону. "Газпром" и раньше должен был продавать свою валютную выручку за рубли на российском рынке. Теперь это будет делать не он, а Газпромбанк, когда получит оплату от "недружественных" покупателей газа. Но на объем валюты, которую будут продавать, это никак не повлияет.

Частично на этих ожиданиях доллар снизился с 95,5 рубля по состоянию на 23 марта до 83,6 рубля в этот четверг.

"При неизменности параметров контракта и объема поставок влияние на курс рубля почти нулевое или не очень значительное, но может возрасти волатильность курса", - считает директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Логика простая. Во-первых, "Газпром" и так, как экспортер, обязан был продавать 80% своей валютной выручки. Вряд ли это величина существенно поменяется, ведь конвертировать в рубли по новой схеме придется не всю валютную выручку, а только поступления от "недружественных стран". К ним, например, не относится Турция.

Во-вторых, "Газпрому" могут понадобятся евро или доллары. В этом случае он выходит на рынок и вновь продает рубли.

"Никакой глубинной логики тут нет: экспортеры как продавали выручку на российском рынке, так и будут продавать. Эти транзакции как обслуживались Газпромбанком, так и будут обслуживаться. Для рубля фундаментально все эти технические, по сути, вещи, ничего не изменят", - считает Даниленко.

Европейцы против оплаты в рублях

После того, как на прошлой неделе Владимир Путин объявил о переходе в оплате газа на рубли, лидеры европейских стран достаточно четко дали понять, что не готовы пойти на это.

"Франция против расчетов в рублях", - заявил президент Франции Эммнуэль Макрон во время очередного разговора с Путиным 29 марта.

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Отказались от таких условий и страны "Большой семерки". "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на заседании 29 марта.

В Восточной Европе тоже высказались против. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", - цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, говорили о том, что из-за окончания отопительного сезона европейцы могли бы на какое-то время отказаться от поставок газа из России. Но в более долгосрочной перспективе это вряд ли возможно.

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