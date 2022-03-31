"Компромиссная схема". Как "недружественные страны" будут платить за российский газ
- Ольга Шамина, Анастасия Стогней, Ксения Чурманова
- Би-би-си
Покупатели российского газа продолжат расплачиваться за газ в евро или долларах. Им придется открыть счета в Газпромбанке, который и будет осуществлять конвертацию валюты в рубли. Для покупателей газа, судя по всему, мало что изменится. Даст ли это хоть что-то российской экономике?
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил об одной из самых неоднозначных антикризисных мер: "недружественные страны" - в списке в основном страны Запада, которые ввели санкции против России, - будут платить за газ в рублях, а не в долларах или евро, как это происходит сейчас.
К этой инициативе сразу было много вопросов, причем как у экономистов, так и у европейских политиков и бизнесменов. Не ясно было, каким образом европейцы должны были покупать рубли, как это согласуется с условиями контрактов на поставку газа, в которых не был прописан такой способ оплаты и кто вообще из стран ЕС готов был пойти на эту схему.
В четверг, 31 марта, Путин подписал указ, который определяет порядок таких расчетов. Судя по тексту указа, принципиальных изменений для европейских покупателей не будет. Но внутри России появится "прослойка" в виде Газпромбанка, который будет осуществлять конвертацию валюты.
Механизм будет выглядеть так:
- В Газпромбанке открываются валютный и рублевый счета типа "К". Причем лично приходить в банк покупателю российского газа не нужно, счета будут открыты на основании "доступных в сложившихся обстоятельствах" документов. Средства на этих счетах нельзя будет заморозить или арестовать.
- Счета типа "К" - это "конвертируемый счет" ("К" - это сокращение). Это специальный тип счета, который банки могут открывать нерезидентам - и физлицам, и юрлицам - для расчетов в рублях, говорится в соответствующей инструкции ЦБ. Счета такого типа в России существуют много лет и используются как раз для случаев, когда резидент продает что-то нерезиденту.
- Покупатель переводит средства на валютный счет в той валюте, которая указана в контракте на поставку газа. Затем Газпромбанк покупает рубли на Московской бирже. Эти деньги зачисляются на рублевый счет покупателя газа.
- Как только рубли окажутся на счету, то считается, что покупатель газа выполнил свои обязательства.
- Указ также дает право правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выдавать разрешение не соблюдать эту схему.
- Еще одна оговорка: Центральный банк может изменить правила покупки валюты. От него должны поступить дальнейшие разъяснения о том, как эта схема будет работать.
- В указе также говорится, что если иностранцы не будут платить за газ в рублях, то поставки будут отменены. При этом схема, которая идет за этой фразой, как раз не предполагает таких платежей.
"Мне кажется, ничего особо не меняется. Это какая-то компромиссная схема, по которой европейские покупатели платят так же в евро или в долларах, но с использованием уполномоченного российского банка в лице Газпромбанка. Газпром получает рубли", - объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. С этим мнением согласны и другие эксперты, опрошенные Би-би-си.
Некоторые европейские лидеры, которые успели до того обсудить с Владимиром Путиным схему поставок газа, сделали публичные заявления о том, что ситуация не изменится.
Премьер-министр Италии Марио Драги, например, заявил, что поставки российского газа в страну находятся вне опасности. Он назвал оплату российского газа в рублях "невыполнимым требованием".
Канцлер Германии Олаф Шольц уже после публикации указа пояснил, что контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах. Так и должно остаться, заявил он. Он добавил, что Германия в течение года сможет устранить зависимость от импорта нефти и угля.
"Для газа потребуется больше времени", - отметил Шольц.
Защита от санкций
Это именно политическое, а не экономическое решение, связанное с санкциями, полагает главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец.
Она связывает это решение с гипотетическим сценарием, при котором европейские покупатели газа направят евро на европейские счета и сами же их арестуют.
"Мне кажется, реальный риск такого, конечно, маловероятен. Но все боятся санкций, это понятно", - считает она.
Салихов согласен, что риски заморозки выручки "Газпрома" в иностранных банках снижаются. "Если платежи идут через российские банки, таких рисков нет - что средства окажутся заморожены", - объясняет он.
"Предложена рабочая схема - все свою позицию сохранили, а бизнес продолжается, потоки газа сохраняются", - считает он.
"Возможно, логика этого порядка расчетов - зеркальная. Из-за санкций ЦБ лишился возможности совершать валютные интервенции для поддержки рубля - то есть, продавать валюту на Мосбирже и покупать рубли. Он просто не имеет доступа к евро и доллару", - размышляет управляющий директор Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко.
Он напоминает, что ЦБ сейчас по сути проводит валютные интервенции с помощью коммерческих банков, а также экспортеров, которые продают валюту на рынке. И те, и те могут попасть под санкции, и тогда ЦБ лишится возможности влиять на рубль.
"Тут важно, что теперь Газпромбанк становится в явном виде расчетным агентом по газовым контрактам. И это - возможно, логика такая - будет его иммунитетом от санкций: если заблокировать Газпромбанк, с газовыми контрактами будут проблемы", - объясняет Даниленко.
Схемы рублю не помогут
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Конец истории Подкаст
Многие думали, что переход на расчеты за газ в рублях сильно укрепят российскую валюту. На самом деле, принципиально для нее ничего не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону. "Газпром" и раньше должен был продавать свою валютную выручку за рубли на российском рынке. Теперь это будет делать не он, а Газпромбанк, когда получит оплату от "недружественных" покупателей газа. Но на объем валюты, которую будут продавать, это никак не повлияет.
Частично на этих ожиданиях доллар снизился с 95,5 рубля по состоянию на 23 марта до 83,6 рубля в этот четверг.
"При неизменности параметров контракта и объема поставок влияние на курс рубля почти нулевое или не очень значительное, но может возрасти волатильность курса", - считает директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
Логика простая. Во-первых, "Газпром" и так, как экспортер, обязан был продавать 80% своей валютной выручки. Вряд ли это величина существенно поменяется, ведь конвертировать в рубли по новой схеме придется не всю валютную выручку, а только поступления от "недружественных стран". К ним, например, не относится Турция.
Во-вторых, "Газпрому" могут понадобятся евро или доллары. В этом случае он выходит на рынок и вновь продает рубли.
"Никакой глубинной логики тут нет: экспортеры как продавали выручку на российском рынке, так и будут продавать. Эти транзакции как обслуживались Газпромбанком, так и будут обслуживаться. Для рубля фундаментально все эти технические, по сути, вещи, ничего не изменят", - считает Даниленко.
Европейцы против оплаты в рублях
После того, как на прошлой неделе Владимир Путин объявил о переходе в оплате газа на рубли, лидеры европейских стран достаточно четко дали понять, что не готовы пойти на это.
"Франция против расчетов в рублях", - заявил президент Франции Эммнуэль Макрон во время очередного разговора с Путиным 29 марта.
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Отказались от таких условий и страны "Большой семерки". "Поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на заседании 29 марта.
В Восточной Европе тоже высказались против. "Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли", - цитирует Рейтер премьер-министра Словении Янеза Яншу.
Аналитики, опрошенные Би-би-си, говорили о том, что из-за окончания отопительного сезона европейцы могли бы на какое-то время отказаться от поставок газа из России. Но в более долгосрочной перспективе это вряд ли возможно.
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