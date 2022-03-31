В Москве сорвали открытие "Артдокфеста". Режиссера Манского облили краской с криком о Донбассе

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

В московском кинотеатре "Октябрь" сорвалось открытие кинофестиваля "Артдокфест". Перед первым киносеансом здание театра закрыли из-за звонка о минировании, а после организатора фестиваля, режиссера Виталия Манского, встретил на улице мужчина, сказавший, что звонок сделал он.

Когда Манский стал отходить от мужчины после короткого обмена репликами, тот вылил режиссеру на спину вещество ярко-красного цвета из картонного стаканчика и прокричал слова о Донбассе.

Как заявил Виталий Манский в комментарии изданию "Холод", церемония открытия фестиваля была под угрозой отмены весь день.

"Открытие фестиваля было целый день под опасностью отмены со стороны, так скажем, структур. [...] За 15 минут до начала демонстрации фильма поступил звонок о том, что кинотеатр заминирован, и всех попросили выйти на улицу. И уже на улице один из провокаторов по уже отработанной стандартной схеме меня облил краской", - рассказал Манский.

На выложенных в интернет видео мужчина с длинной бородой, признавшись в лжеминировании и напав на режиссера, неспешно уходит, выкрикнув в сторону Манского, что тот несет ответственность "за всех погибших Донбасса".

Виталий Манский позже опубликовал в "Фейсбуке" видео со своим комментарием.

На видео Манский и группа людей сидят на кухне и поднимают бокалы с шампанским. Манский называет происходящее "фестивальным банкетом".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Дальше кухни свобода в России не распространяется. [...] "Артдокфест" открылся и закрылся одновременно. Очень компактно", - констатировал режиссер.

Фестиваль, судя по всему, еще все же может пройти. С 2018 года основная часть, вручение призов, работа жюри "Артдокфеста" проходят в Риге. В московском кинотеатре "Октябрь" до апреля будут идти фильмы "Артдокфеста".

Организаторы подготовили план действий на случай отмены офлайн-показов фестиваля неделю назад.

"С нашей стороны было бы очень самонадеянно полагать, что 31 марта всё пройдёт именно так, как мы планируем. Особенно учитывая опыт отмены фестивальных показов в прошлые годы. Поэтому мы хотели бы обозначить важный момент. Каждый зритель, купивший билет на показ в кинозале, в случае отмены сеанса получит бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма на платформе Artdoc.media", - объявили организаторы фестиваля 24 марта.

Фестиваль Виталия Манского давно стал в России мишенью активистов авторитарных политических движений, таких как SERB и НОД, и российских властей.

В апреле прошлого года российская часть фестиваля тоже была сорвана. Власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино" в Санкт-Петербурге, где проходили первые показы фестиваля, после жалобы на пропаганду ЛГБТ и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими.

В 2014 году на фоне давления властей президент фестиваля Виталий Манский уехал в Латвию и в том же году начал проводить рижскую программу "Артдокфеста".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: