Брюс Уиллис больше не лауреат "Золотой малины". Его премию отозвали из-за афазии

30 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Организаторы антипремии "Золотая малина", которая вручается за самую плохую актерскую игру, решили не давать приз Брюсу Уиллису. Ранее семья актера рассказала о том, что он страдает серьезным когнитивным расстройством - афазией.

На состоявшейся на прошлой неделе церемонии "малины" 67-летнему Уиллису была отведена отдельная категория - "худшая игра Брюса Уиллиса в 2021 году". В ней соперничали восемь фильмов, в которых актер снялся за последние 12 месяцев.

Антипремия досталась фильму "Звёздный рубеж", где Уиллис играет генерала космических войск.

Однако в минувшую среду семья Уиллиса объявила, что актер прекращает карьеру из-за диагноза. Афазия - это нарушение когнитивной функции, которая мешает заболевшему говорить и писать.

Позже в американских СМИ начала появляться информация, что режиссеры в последние месяцы старались сокращать его монологи, а на съемочной площадке фильма 2020 года "Приказано: уничтожить" актер случайно выстрелил из заряженного холостым патроном пистолета.

Организаторы передумали

Уиллис, которому сейчас 67 лет, приобрел известность как исполнитель одной из главных ролей в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет" (Moonlighting), а позже стал настоящей звездой, исполнив роль полицейского Джона Маклейна, вынужденного бороться с европейскими террористами в рождественском экшн-фильме 1988 года "Крепкий орешек".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жена Брюса Уиллиса Эмма поблагодарила соцсети за поддержку

Организаторы "Золотой малины" сначала не хотели идти на поводу у интернета, пользователи которого стали призывать к отмене антипремии Уиллиса. Критиковать страдающего от когнитивных нарушений актера за плохую игру - несправедливо, говорили они.

В четверг организаторы заявили, что сочувствуют Уиллису, но премию отзывать не будут, а к агенту Уиллиса, позволившему больному актеру сняться в восьми фильмах за год, у них возникли вопросы. Но уже в пятницу они переменили позицию, закрепив в "Твиттере" антипремии новость о том, что "награда" Уиллиса отозвана.

Поддержка "Крепкого орешка"

Супруга актера Эмма Хемминг Уиллис в "Инстаграме" поблагодарила пользователей соцсетей. "Ваша любовь, поддержка, сострадание и молитвы на самом деле помогают. Я Благодарна. Спасибо от всего сердца", - написала она.

Уиллиса поддержал актер Джон Траволта, снявшийся с ним в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино в 1994 году, и звезда "Друзей" Мэттью Перри.

Шелли Дюваль

Организаторы также отменили номинацию актрисы Шелли Дюваль, которая могла получить антипремию за роль жены главного героя в "Сиянии" Стэнли Кубрика, вышедшем десятки лет назад.

"Мы обнаружили, что на игру Дюваль повлияло обращение с ней Стэнли Кубрика во время производства фильма. Мы бы хотели воспользоваться возможностью отозвать и эту номинацию", - заявили организаторы.

Дюваль была номинирована на "Золотую малину" 42 года назад за фильм "Сияние" - вместе с самим Кубриком.

Однако с тех пор выяснилось, что режиссер третировал актрису на съемочной площадке, что плохо сказывалось на ее самочувствии и на игре.