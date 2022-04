"Бродского тоже судили в 23". Последнее слово Аллы Гутниковой на процессе по делу Doxa

В девятнадцать лет я ездила в Майданек и Треблинку и узнала, как на семи языках сказать "никогда больше": never again, jamais plus, nie wieder, קיינמאל מער, nigdy więcej, לא עוד.

Кому-то, я знаю, страшно. Они выбирают молчание. Но Одри Лорд говорит: Your silence will not protect you ["Твое молчание не защитит тебя"]. В московском метро говорят: "Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик". А петербуржский "Аквариум" добавляет: "Этот поезд в огне".