"Проект" выпустил расследование о здоровье Владимира Путина
Команда журналистов издания "Агентство" вернулась под бренд "Проект" и выпустила расследование, посвященное здоровью президента России Владимира Путина.
"Проект" на основе данных госзакупок рассказал о том, что с 2016 по 2020 году Путина в поездках в Сочи сопровождала бригада врачей. Чаще всего с ним летали два врача-отоларинголога (один из них сопровождал Путина 59 раз, другой - 38 раз) и хирург-специалист по раку щитовидной железы (35 раз).
Два раза - в ноябре 2016 и ноябре 2019 года - к Путину выезжали бригады по 12 и 13 врачей, среди которых были реабилитолог и группа оперирующих нейрохирургов ЦКБ управделами президента. В "Проекте" делают вывод, что они могли быть привлечены либо к операции, либо к какой-то серьезной процедуре в области спины.
Кроме того, издание рассказало о возможном увлечении российской элиты, включая Владимира Путина, пантовыми ваннами с экстрактом из рогов алтайских маралов - процедуры альтернативной медицины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов о том, болен ли Владимир Путин раком, заявил, что это "выдумки и неправда".
Ранее Би-би-си также подробно писала о том, сколько тратится на командировки врачей и другого персонала для обслуживания Владимир Путина во время пандемии.
Летом 2021 года учредитель издания "Проект" был признан нежелательной организацией, а часть журналистов были объявлены СМИ-"иноагентами". После этого они запустили издание "Агентство", а теперь вернулись к старому названию. При этом старое юридическое лицо "Проекта", признанное нежелательной организацией, было ликвидировано.
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