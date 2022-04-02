Освобождение Ирпеня, новые жертвы и не падающая духом Одесса. Пятая неделя войны в фотографиях

час назад

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+18 Внимание, материал содержит фотографии, которые могут шокировать некоторых читателей

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Несколкьо дней назад украинская армия вела тяжелые бои за село Малая Рогань под Харьковом. Победа осталась за украинскими военными, но жизнь обычных людей изменилась навсегда

На исходе пятая неделя войны на Украине. Она ознаменовалась переговорами сторон в Стамбуле, решением Москвы отвести войска с киевского и черниговского направлений, новыми бомбардировками мирных городов и непрекращающейся эвакуацией беженцев.

Обо всех этих событиях Русская служба Би-би-си рассказывает в прямой трансляции - здесь.

А такой эту неделю увидели фотографы ведущих международных информагентств.

На этой неделе украинская армия вернула себе контроль над Ирпенем. Город расположен недалеко от Киева и с начала войны подвергался массированным обстрелам. Сейчас город полностью разрушен и почти пуст. Тысячи мирных жителей бежали, рискуя попасть под огонь. Некоторые - погибли.

Автор фото, Anadolu Agency

Российские войска продолжают нести потери в технике. Подбитые или просто брошенные танки и сгоревшие бронетранспортеры попадаются повсеместно в районах, где велись и ведутся тяжелые бои.

Автор фото, Anadolu Agency

А это российская техника в окрестностях Киева - вид сверху.

Автор фото, AFP

Жертвами войны становятся не только люди. Эти свиньи умерли с голоду, после того как хозяин фермы в деревне Светильня погиб. Деревня расположена в Киевской области и подвергалась серьезным обстрелам. Судя по всему, фермер был убит не менее трех недель назад, но животных обнаружили только сейчас.

Автор фото, Anastasia Vlasova/Getty Images News

1 апреля поздно вечером в Запорожье прибыл караван автобусов с беженцами - 42 выехали из Бердянска, 5 - из Мелитополя. В общей сложности удалось эвакуировать 3,5 тыс. человек. Люди провели в дороге почти 14 часов. Эвакуация организована Международным Красным Крестом совместно с украинским отделением организации.

Автор фото, Anadolu Agency

Сотни тысяч человек продолжают прятаться от обстрелов в бомбоубжищах и подвалах. Но некоторые решили не сидеть без дела. В убежище городской библиотеки Киева волонтеры плетут камуфляжные сетки для украинской армии.

Автор фото, SOPA Images

Одесса верна себе. Несмотря на то, что город готовится к возможному вторжению российских войск с моря, одесситы отметили День дурака (1 апреля) концертом на привокзальной площади. Выбор места символичен. Одесситы хотели показать, что город в настоящий момент рад только тем, кто прибывает по суше. С начала войны в Одессу приехали сотни беженцев.

Автор фото, NurPhoto

Активисты в Киеве пытаются защитить исторические памятники города от обстрелов. Несмотря на отвод российских войск в этом направлении, обстрелы украинской столицы продолжаются.

Автор фото, AFP

Российские власти в своих выступлениях продолжают активно продвигать мысль, что Запад применяет к России так называемую культуру отмены, пытаясь вымарать из всемирной истории имена и труды русских писателей, художников, ученых и пр. В одном из своих последних телеобращений Владимир Путин обратил внимание на этот мюрал с изображением Федора Достоевского в Неаполе, сделанный итальянским уличным художником Джоритом. По словам российского президента, появление подобного изображения на Западе внушает надежду, что русскую культуру отменить не удастся.

Автор фото, Getty Images

Между тем, к примеру, только с конца марта до конца апреля исполнение произведений Дмитрия Шостаковича значится в программах филармонических оркестров Гамбурга, Монте-Карло, Лондона, Берлина, Стокгольма, Вашингтона, Зальцбурга и многих других городов.

Постановки чеховской "Чайки" идут сразу в нескольких театрах Лондона. В середине апреля в лондонском "Театре русской классики" состоится премьера спектакля "Не все коту масленица" по Александру Островскому.

В Париже в эти дни завершается экспозиция картин из коллекции династии русских меценатов Морозовых.

И еще несколько фотографий пятой недели войны.

Автор фото, Chris McGrath Подпись к фото, Пожарные пытаются потушить здание склада в Харькове, загоревшееся после российских обстрелов

Автор фото, Wolfgang Schwan/Anadolu Agency Подпись к фото, Женщина в своем доме в Харькове

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С начала войны киевское метро стало бомбоубежищем для жителей столицы

Автор фото, RONALDO SCHEMIDT/AFP Подпись к фото, Разрушенный дом, Киевская область

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автобус с украинскими беженцами в Кракове

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Памятник Тарасу Шевченко в Харькове

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Харьковское метро также стало убежищем для местных жителей.