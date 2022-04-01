Украинская армия освободила часть Киевской области, Россия захватила Изюм. Главное за 37-й день войны

час назад

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Автор фото, Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies Подпись к фото, Кадры Изюма, снятые со спутника

Украина подтвердила, что важный транспортный узел Изюм в Харьковской области захвачен российскими войсками, армия РФ покидает многие населенные пункты в Киевской и Черниговской областях. Тем временем Украина и Россия провели обмен военнопленными и возобновили переговоры в онлайн-формате, а российские власти обвинили Киев в ракетном ударе по нефтебазе в Белгороде.

Главные события 37-го дня войны - в нашем обзоре.

Захвачен Изюм

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил, что российские войска захватили Изюм - районный центр в Харьковской области. Его население составляет всего 50 тыс. человек, но город является важным железнодорожным узлом и своего рода воротами на пути в Донецкую область.

О взятии Изюма российское минобороны заявило еще 24 марта, но тогда власти Изюма заявляли, что бои там продолжаются.

В пятницу в своей очередной сводке Генштаб сообщил, что российские военные "поддерживают понтонную переправу через речку Северский Донец с целью обеспечения ведения наступательных действий". Относительно недалеко от Изюма находится город Славянск в Донецкой области, являющийся важной точкой для украинской армии.

По данным украинских войск, армия РФ начала наступление в направлении села Малая Камышеваха неподалку от Изюма, но была там остановлена.

Российская армия покидает Киевскую область

В течение последних двух дней украинские военные возвращают контроль над многими населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях. В том числе освобождены города Буча и Гостомель неподалеку от Киева.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный фотографируется на фоне разбитого российского танка

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Аэродром в Гостомеле был местом ожесточенных боев с первых же часов российского вторжения, его попыталась захватить российская передовая группа - как предполагали эксперты, чтобы использовать полосу для посадки самолетов с военными, которые затем могли бы выдвинуться в направлении Киева. Соседний с Бучей и Гостомелем город Ирпень был освобожден несколькими днями ранее.

Тем временем британская разведка сообщила в своем "Твиттере", что украинские военные также освободили деревни Слобода и Лукашевка под Черниговом, которые расположены вдоль дороги, соединяющей город с Киевом. При этом украинский Генштаб в своей сводке, распространенной в середине дня, уточняет, что блокада Чернигова продолжается.

Во вторник после переговоров в Стамбуле Россия заявила, что значительно снижает активность в Киевской и Черниговской областях. Это объяснялось желанием "повысить доверие" между сторонами, однако НАТО и представители украинских властей считают, что настоящая цель Москвы - перегруппировать войска для подготовки дальнейшего наступления на Донбассе и возможной последующей атаки на Киев и другие регионы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, к северу от украинской столицы идут "ожесточенные бои", поэтому возвращаться мирным жителям в Киев еще рано. "Риск погибнуть все еще высок. Поэтому всем тем, кто хочет вернуться, мой совет: подождите еще немного", - цитирует Кличко агентство Рейтер.

Переговоры возобновились

Украинская и российская делегация в пятницу возобновили переговоры в режиме видеоконференции. Последний раз переговорщики встречались 29 марта в Стамбуле.

Автор фото, Arda Kucukkaya/Anadolu Agency Подпись к фото, Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе приветствовал в Стамбуле российскую и украинскую делегации

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что позиции России в отнолении Крыма и Донбасса - неизменны.

По итогам встречи в Стамбуле Украина предложила России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя, не используя при этом для решения конфликта вооруженные силы. Вопрос Донбасса, по мнению украинской стороны, должны будут обсудить отдельным пунктом президенты двух стран во время личной встречи.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах есть "движение вперед". "У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.

Представители Украины допускали, что страна может отказаться от намерения вступить в НАТО, но при условии, что ее безопасность формально гарантируют несколько крупных стран, в том числе члены Североатлантического альянса.

Что случилось на нефтебазе под Белгородом

Утро пятницы началось с сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что по нефтебазе в Белгороде нанесли удар два украинских вертолета, которые, по его словам, залетели на территорию России на малой высоте.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После взрыва на нефтебазе в Белогороде

Белгород расположен примерно в 30 км от украинской границы, от него примерно в 60 км до Харькова, который бомбят с первых дней вторжения России.

В соцсетях появились несколько видео, на которых рядом с местом пожара действительно видны два вертолета.

Украинские власти факт подобной атаки не подтверждали. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил агентству Рейтер, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на российские утверждения так: "Они [Россия] говорят, что это сделали мы. На самом деле это не соответствует действительности. Но мы это не комментируем. Такое может произойти по всей РФ".

Позже российское МЧС заявило, что на нефтебазе загорелись восемь резервуаров, при взрывах никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о пожаре на нефтебазе под Белгородом уже доложили Владимиру Путину. Он также отметил, что инцидент не создает "условия, комфортные для продолжения переговоров". На просьбу оценить случившееся Песков ответил, что это должны делать не в администрации президента, а силовых ведомствах. При этом он добавил, что "превосходство [России] в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом, это действительно так".

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, который сейчас работает в Одессе, сообщает, что украинские вертолетчики имеют большой опыт полетов на небольшой высоте с высокой скоростью - это делается, чтобы их не обнаружили радары и системы ПВО. "Именно это они уже много лет практикуют в Донбассе на востоке Украины", - говорит корреспондент Би-би-си.

ЮНЕСКО предупреждает об угрозе для всемирного наследия

Десятки церквей, исторических памятников и музеев пострадали за время российского вторжения в Украину, сообщили в ЮНЕСКО. Особенное беспокойство у агентства ООН вызывает происходящее в Чернигове. Город с самых первых часов вторжения России в Украину находится под постоянными обстрелами российской армии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Пострадавшее от обстрелов историческое здание библиотеки им. Короленко в Чернигове

В результате обстрелов разрушено много зданий, из-под завалов которых спасатели продолжают доставать тела погибших. В списке пострадавших от обстрелов объектов культурного наследия, который составляется Минкультуры Украины, уже находится черниговский музей украинских древностей и кинотеатр Щорса.

За месяц с лишним войны в городах, где велись военные действия, разрушены или повреждены 29 культовых сооружений, 16 зданий исторического значения, четыре музея и четыре памятника. "Наследие человечества в опасности в Украине", - сказал представитель ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне.

На территории Украины находится семь объектов Всемирного наследия, в частности, расположенных во Львове и Киеве. Города Одесса и Харьков входят в Сеть творческих городов, а некоторые национальные архивы Украины включены в реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Автор фото, MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Подпись к фото, Разрушенное здание харьковской областной администрации

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