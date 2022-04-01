За неделю из России ушли "Декатлон", Reserved и Jysk. Сколько россиян потеряли работу?

18 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В России за последнюю неделю прекратили работу польский ритейлер одежды LPP Group, французский гипермаркет спортивных товаров Decathlon, а также сеть Jysk - ее называют датской версией "Икеи". Русская служба Би-би-си разбиралась, сколько человек работали в закрывшихся компаниях, и будут ли их как-то поддерживать.

По данным минтруда на 28 марта, в России около 14 тысяч работников находились в неоплачиваемом отпуске, а работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. В их число, вероятно, войдут те, кто работал в компаниях, которые уходят из России.

Однако звучали и более пессимистичные оценки. Почти 96 тысяч российских работников на данный момент находятся в простое, сообщала 23 марта на заседании Совета Федерации вице-спикер палаты Галина Карелова.

"Не думаем, что ситуация изменится в ближайшие годы"

Каждую неделю количество людей в простое или неоплачиваемом отпуске растет, как и число уволенных с момента исхода западных компаний из России. На этой неделе об уходе заявили новые компании, а значит, пополнится и число тех, кто рискует быть уволенным.

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group 29 марта сообщил, что окончательно уходит из России. Ему принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

"Польская компания по производству одежды завершила оперативные действия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня был закрыт последний из них", - сообщили в LPP Group 29 марта. Ранее она полностью прекратила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции и планы развития, и закрыла онлайн-продажи всех своих брендов.

На сайте компании сказано, что всего в LPP Group работают 27 тысяч человек из 26 стран мира, однако, не уточняется, сколько из них - в России.

В пресс-релизе не упомянули, сколько именно магазинов в России было у группы. Согласно подсчету на сайтах сетей, в стране закроются около 450 магазинов. При численности сотрудников в 10-15 работников на магазин это от 4,5 тыс. до 6,7 тыс. рабочих мест.

В отличие от других компаний (например, McDonalds или IKEA, которые приостановили работу), в пресс-релизе LPP Group не говорится о сохранении зарплаты российским сотрудникам. Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию и ожидает ответа.

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29 марта о приостановке работы в России заявили в Decathlon. У компании насчитывается 60 магазинов в стране. "Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России", - заявили в компании.

"В соответствии с нашими обязательствами мы продолжим поддерживать наших 2500 российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года", - сообщили в компании. Там не уточнили, как именно и в течение какого срока будет оказываться поддержка.

В прошлом году Decathlon был признан одним из лучших мест работы по данным программы Best Places To Work. Отмечалось, что в ходе оценки рекомендательные отзывы об этой организации дали 93% сотрудников, в то время как для типичной российской компании этот показатель составляет 79%.

О завершении работы в России заявила на этой неделе датская сеть магазинов товаров для дома Jysk, первый магазин которой открылся в 2020 году. "В текущей ситуации мы не можем вести бизнес в России и, к сожалению, не думаем, что ситуация изменится в ближайшие годы", - говорится на сайте компании. Jysk успел открыть 13 магазинов, в которых работали 200 сотрудников.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Jysk в московском ТРЦ "Гагаринский" в день начала распродажи 31 марта

В компании сообщили, что 31 марта в магазинах начнется финальная распродажа, средства с которой пойдут в том числе на зарплаты для сотрудников. "Мы намерены закрыть компанию по справедливости и заплатить то, что должны сотрудникам по закону", - заявили в Jysk.

2 млн рабочих мест под угрозой

В течение последнего месяца российская экономика оказалась в кризисе. Причина в санкциях и массовом уходе западных компаний. С конца февраля по середину марта рубль падал в цене, а инфляция серьезно ускорялась. Рост безработицы может нанести новый удар по экономике и благосостоянию населения.

Пока экономисты лишь пытаются оценить масштабы проблем.

В ближайшее время в России существенно поменяется структура занятости, сообщил в исследовании рынка труда Центр стратегических разработок.

ЦСР рассматривает два возможных варианта развития событий. Согласно первому, повышенные уровни безработицы (до 6,4-6,5%) будут сохраняться в течение нескольких лет. Согласно второму, высокой безработица будет относительно недолго, сравнимое с периодом пандемии время.

"Если второй сценарий реализуется, то к концу 2022 года можно ожидать потерю порядка 2 миллионов рабочих мест и рост безработицы до 7,1-7,8%, а восстановление рынка труда начнется уже в 2023 году", - говорится в исследовании.

От того, как быстро компании адаптируются к новым условиям, зависит судьба этих 2 миллионов рабочих мест, подчеркнули в исследовании.

Некоторые уже адаптировались к новой ситуации: так, финская компания Fazer сменила юридическое название в России на "Хлебный дом". Там отметили, что смена названия не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам. В России будет продаваться хлебобулочная продукция компании, однако шоколад и конфеты больше ввозить не будут: поставки из Финляндии прекращены, и сейчас распродаются остатки.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Более двух тысяч сотрудников хлебопекарных предприятий Fazer не останутся без работы

Всего у компании в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 тысячи сотрудников, занятых на хлебопекарных предприятиях.

В число пострадавших, вероятнее всего, войдут отрасли, столкнувшиеся с дефицитом импортных компонентов (автопром, бытовая техника), со сжатыми в результате санкций внешними рынками сбыта (металлургия, производство удобрений), с падением внутрироссийского спроса (изделия из дерева) и с ограничениями на фондирование из-за рубежа (e-commerce), говорится в исследовании.

Повышение спроса на труд в ближайшее время может наблюдаться в сферах IT, текстильного производства, товаров для досуга, микроэлектроники и телеком-оборудования, считают в ЦСР.

Согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, с которым ознакомился РБК, в результате санкций безработица в России поднимется до 6,2%. В декабре 2021 года, по данным Росстата, безработица составляла 4,3%. По итогам 2022 года доходы россиян упадут на 12%, подсчитали в ВЭБ.РФ.

Авторы доклада считают, что рост безработицы ограничится 6%, если будут индексированы пенсии, пособие по безработице увеличится до прожиточного минимума, а размер маткапитала снова повысится.

В ближайшие месяцы, по мнению бывшего ведущего экономиста Всемирного банка Бранко Милановича, в России будет расти безработица и инфляция, от чего в первую очередь пострадают наиболее бедные жители страны.