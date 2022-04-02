Убитые в гражданской одежде на улицах Бучи. Что известно о страшных кадрах из города под Киевом, откуда вышла армия РФ

45 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные на улицах Бучи

По мере того, как российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, что происходило там во время оккупации. В субботу репортеры агентств Франс-пресс и Рейтер побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде.

Материал содержит шокирующие подробности, кадры и фотографии.

На фотографиях, которые сделали журналисты Франс-пресс, видны тела убитых и значительно разрушенный город, контроль над которым украинские власти вернули на этой неделе. Похожие снимки также сделали репортеры агентства Рейтер, на них также видны тела погибших в гражданской одежде, сожжённые машины и дома, поврежденные снарядами и ракетами.

В субботу заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия полностью вернула контроль над Киевской областью. В районе Бучи долгое время шли ожесточенные бои.

Данные о погибших мирных жителях также подтверждает украинский журналист Дмитрий Комаров, который опубликовал репортаж из города на канале Одесской киностудии в YouTube.

16 из 20 тел, которые увидел фотограф Франс-пресс, находились на тротуаре или около бордюра. Еще трое погибших остались посередине дороги, а один был во дворе разрушенного дома.

Рядом с одним из тел лежал открытый паспорт гражданина Украины, руки этого человека были связаны за спиной куском белой материи. У еще двоих погибших людей белые повязки были на руках.

Местные жители рассказали агентству Рейтер, что во время оккупации российские войска заставляли их носить такие повязки постоянно. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал в интервью Франс-пресс, что эти повязки были признаны "показать, что люди не вооружены".

Как они погибли?

По его словам, среди погибших были как мужчины, так и женщины, и он видел в том числе тело 14-летнего подростка. Федорук утверждает, что на улицах города по-прежнему есть машины, в которых находятся "целые погибшие семьи: дети, женщины, бабушки и мужчины".

На снимках, которые распространяет агентство Рейтер, видны останки по меньшей мере одной женщины.

По оценке журналистов Франс-пресс и Рейтер, некоторые тела, возможно, пролежали на дороге несколько дней или даже недель.

Автор фото, Reuters

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Местные жители заявили агентству Рейтер, что эти люди погибли от рук российских военных, которые оккупировали город в течение месяца. "Всех этих людей застрелили, убили, в затылок", - цитирует Франс-пресс мэра Бучи.

Однако о том, при каких именно обстоятельствах были убиты эти люди, сделать определенные выводы сложно. Репортеры Рейтер пишут, что они могли быть убиты осколками, от взрывов или пуль.

Один из убитых лежит около своего велосипеда. Тело другого человека осталось в нескольких метрах от его собственного дома - об этом репортерам Рейтер рассказал один из соседей по имени Василий, его близкий друг.

Жизнь в условиях оккупации Василий описал репортерам Рейтер так: "Мы две недели сидели в подвале. Не было ни еды, ни света, ни отопления, чтобы согреться. Воду мы нагревали на свечках. Спали в валенках".

Далее следуют фотографии, содержание которых может шокировать.

Мэр Бучи утверждает, что некоторые из погибших были убиты при попытке переправиться через речку Бучанка, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Оперативно проверить его заявления не представляется возможным.

Братская могила

Федорук рассказал Франс-пресс, что власти города уже похоронили в братской могиле 280 погибших во время российского вторжения. В интервью Рейтер он оценил число убитых мирных жителей в 300 человек.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Journalists witnessed bodies lying on the street

О появлении в Буче братских могил украинские СМИ сообщали еще 13 марта, на тот момент директор Ирпеньского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский писал в своем "Фейсбуке" о захоронении 67 мирных жителей.

По словам Федорука, останки людей все еще лежат на улицах, поскольку в городе не закончили работу саперы, их можно будет убрать только "через три-четыре дня".

Автор фото, AFP

Агентство Рейтер попросило прокомментировать ситуацию администрацию президента России и российское министерство обороны, однако они оперативного ответа не дали.

На этой неделе корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн увидел на дороге в другом районе Киевской области, между селами Мрия и Мыла, еще 13 тел, некоторые из них, возможно, принадлежали украинским военнослужащим.

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