Литва первой из стран Европы отозвала посла из России

час назад

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Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Флаги Литвы и Евросоюза на здании посольства в Борисоглебском переулке в Москве

Литва и Латвия понижают уровень дипломатических отношений. Вильнюс отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде. До этого Литва стала первой страной, которая отказалась от российского газа. Затем газ из России перестал поступать в Латвию и Эстонию.

Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией - правительство решило отозвать посла из Москвы, а также предписало российскому послу покинуть страну. Кроме того, власти Литвы предписали закрыть консульство России в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, литовский посол в ближайшее время вернется из Москвы.

Вслед за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия. Рига понижает уровень дипломатических отношений с Москвой, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Означает ли это отзыв посла, пока не ясно.

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия понижает дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", - написал он в "Твиттере".

"Ответные меры не заставят себя ждать", - прокомментировала решение Литвы и Латвии представитель МИД России Мария Захарова.

После российского вторжения в Украину страны Европы ввели санкции против России. Затем последовала серия высылок дипломатических работников России из нескольких стран. Среди них была Литва - 18 марта литовский МИД объявил персонами нон грата четырех сотрудников российского посольства. Аналогичные решения в тот день приняла и Латвия, а также Эстония и Болгария.

Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы российский посол покинул Вильнюс.

Против вторжения

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24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, Литва объявила о прекращении выдачи виз гражданам России. В тот же жень президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения и отдал приказ армии о развертывании вдоль границы.

В апреле Литва первой полностью отказалась от поставок российского газа. Об этом два дня назад сообщило министерство энергетики страны. "Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", - заявил тогда министр энергетики Дайнюс Крейвис. Теперь Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в порту Клайпеды.

С начала апреля российский газ перестал поступать в Латвию и Эстонию, сообщал председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. "Покупать у России нефть и газ - значит финансировать военные преступления", - говорил Ландсбергис.

Сообщения об дипломатическом демарше поступило на фоне публикации трагических кадров из Бучи под Киевом, где после отступления российских войск обнаружены тела десятков погибших мирных граждан.

Минобороны России, представитель Кремля и министр иностранных дел отрицают причастность российских военных к расправам и называют сообщения об этом провокацией. Журналисты, в том числе Би-би-си, своими глазами видели погибших на улицах Бучи. У некоторых тел связаны руки за спиной.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняло решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву", - сказал Ландсбергис в понедельник (его цитирует DELFI.lt).