Ответ ЕС на Бучу. Новые санкции против России будут жестче, чем хотели, но мягче, чем могли

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Банки уже отказываются финансировать закупку российского угля, и европейцы вынуждены везти его из Австралии и Южной Африки

Европейский союз крепче закрутит гайки санкций против России после трагедии в Буче, где с отступлением российских войск вскрылись факты военных преступлений. Однако даже ужесточенный проект новых санкций не включает главного рычага давления на Россию - нефтегазового эмбарго.

ЕС уже ввел четыре пакета санкций и собирался согласовать декоративный пятый на минувших выходных. Но в субботу вечером выявились факты зверств в оккупированной российскими войсками Буче под Киевом, и Евросоюз взял паузу.

Во вторник Еврокомиссия объявила планы усиленных ограничений. До конца недели их должны согласовать послы всех 27 стран крупнейшего политического и экономического союза на планете с населением 450 млн человек. Только тогда пятый пакет вступит в силу.

К нему, скорее всего, присоединятся США и Великобритания, но их доля в торговле с Россией меньше, а уже введенные санкции - жестче. Так например, США уже запретили импорт нефти и газа из России. Так что пространство для маневра у них меньше, чем у крупнейшего российского партнера в торговле - ЕС.

Новый пакет европейских санкций предполагает ограничения на импорт из России на 10 млрд евро и на экспорт в Россию примерно на ту же сумму. Это небольшая доля: до войны торговля только товарами между ЕС и Россией превышала 250 млрд евро в год: ЕС покупал на 160 млрд и продавал почти на 100 млрд.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похороны жертв резни в Буче

Вот что предполагается включить в пятый пакет санкций ЕС:

Отказ от импорта российского угля на 4 млрд евро в год (с исключениями: возможна отсрочка на три месяца для завершения существующих контрактов и только потом - запрет на заключение новых)

Отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год

Запрет на экспорт в Россию чипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 млрд евро в год

Закрытие портов для российских судов (с исключениями для энергоресурсов и продовольствия)

Закрытие границ для российских и белорусских грузовиков

Санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT (всего отключены семь банков, из них четыре подконтрольны государству - ВТБ, ВЭБ, Открытие и Промсвязьбанк, а три нет - Банк Россия, Совкомбанк и Новикомбанк).

Включение еще ряда лиц в санкционные списки.

"И это не все. Мы работаем над дополнительными санкциями, включая импорт нефти, и мы изучаем предложения стран-членов ЕС, включая налог на российские энергоносители и перечисление части оплаты за них на спецсчета", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник.

ЕС покупает в России почти 40% всего газа и около 60% нефти и нефтепродуктов. Заменить их в одночасье не получается, и потому эмбарго все откладывается.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Европе есть свой лишний уголь, а вот газа и нефти не хватает

Из упомянутых 160 млрд евро европейского импорта из России две трети приходится на энергоносители - почти 100 млрд в прошлом году. А сейчас, когда цены выросли в разы, Россия зарабатывает на поставках нефти и газа в Евросоюз свыше 650 млн евро в день.

Европа пока считает, готовится и спорит, как именно можно отказаться от импорта нефти, нефтепродуктов и газа из России. Некоторые страны самостоятельно отказываются, другие ждут, как ЕС на уровне блока собирается координировать и компенсировать эмбарго, если до него дойдет.

Предложения, о которых упомянула фон дер Ляйен, включают 40-процентный сбор на оплату российских энергоносителей и отчисление части платежей на спецсчета, с которых после войны будет оплачиваться восстановление Украины.

Цена вопроса не критична, но болезненна и потребует политической воли. Население стран ЕС придется убедить затянуть пояса ради прекращения войны на восточных рубежах Европы.

По оценкам французского аналитического центра Conseil d'Analyse Economique, консультирующего правительство второй крупнейшей державы ЕС, полный отказ от российских нефти и газа обойдется Франции всего в 0,3% ее экономики, Германии - не более 3%, и максимум 5% потеряют наиболее зависимые от энергоносителей из России Литва, Болгария, Словакия, Финляндия и Чехия.

Ковид обошелся дороже. Только за 2020 год европейская экономика усохла на 6%.

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