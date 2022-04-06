В России реабилитировали чекистов, которые не уберегли Кирова

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие исследователи считают, что убийство Кирова было выгодно Сталину - оно стало подходящим поводом для массовых "чисток"

Президиум Верховного суда России реабилитировал трех сотрудников НКВД, осужденных в 1935 году за то, что они не предотвратили убийство одного из соратников Сталина, члена Политбюро ЦК ВКП(б) и руководителя Ленинграда Сергея Кирова. Заседание прошло в закрытом режиме.

По приговору военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года чекисты Мечислав Бельцевич, Андрей Мосевич и Дионис Янишевский были признаны виновными в халатности при охране государственной безопасности - они не поверили предупреждению о готовящемся покушении на Кирова. Бельцевич получил 10 лет лагерей, Мосевич и Янишевский - по два года.

С представлением об отмене приговора чекистам обратилась в суд Генеральная прокуратура России. Ее представитель заявил, что в материалах дела "нет объективных доказательств" халатности сотрудников НКВД.

"Сообщение об угрозе жизни Кирова было подано психически больной женщиной, а осужденные за убийство члены "Ленинградского террористического центра" были позднее реабилитированы", - сказал он.

По данным ТАСС, Верховный суд России признал отсутствие состава преступления в этом деле и право осужденных на реабилитацию.

Представление прокурора об отмене приговора и реабилитации осужденных поступило в президиум Верховного суда РФ 11 марта 2022 года, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрено оно было в рекордные сроки: 14 марта материалы поступили судье, имя которого не называется. Судья завершил изучение дела 23 марта и передал его на рассмотрение президиума. Слушания состоялись всего через три недели с момента поступления дела в суд и заняли два часа. В итоге приговор был отменен. Поскольку дело засекречено, он был пересмотрен в закрытом режиме, решение опубликовано не будет.

Киров был убит выстрелом в затылок вечером 1 декабря 1934 года, когда шел на заседание по коридору Смольного. Его гибель положила начало массовым репрессиям в СССР, вошедшим в историю под названием Большого террора.

Уже через три дня после убийства вышло постановление президиума ЦИК СССР: дела по обвинению в государственных преступлениях рассматривать в ускоренном порядке, без адвокатов, ходатайства о помиловании не принимать, смертные приговоры приводить в исполнение немедленно после вынесения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В годы хрущевской "оттепели" сложился образ Кирова как либерала и гуманиста, но современные историки говорят, что это миф

Сравнивал себя с народовольцем

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Обвинение в убийстве было предъявлено безработному коммунисту Леониду Николаеву. Он утверждал, что застрелил партийного деятеля из ревности (по слухам, его жена была любовницей Кирова), но следствие ему не поверило, заявив, что его подослали "классовые враги". Сталин лично приехал в Ленинград, чтобы возглавить расследование. Менее чем через месяц после покушения Николаев и 13 его "сообщников" были осуждены и расстреляны.

1 декабря 2009 года ФСБ рассекретила хранившийся в архивах личный дневник Николаева, из которого следует, что он начал готовиться к убийству в июле 1934 года и сравнивал себя с народовольцем Желябовым - одним из организаторов убийства Александра II.

О заговоре и сообщниках Николаев в дневнике не упоминал.

При расследовании убийства Кирова выяснилось, что за полтора месяца до покушения Николаева задержали возле дома партийного лидера, когда он выслеживал жертву. Но Николаев показал партбилет, и его отпустили.

В итоге в халатности обвинили трех чекистов: Андрея Мосевича - помощника начальника секретно-политического отдела ленинградского управления НКВД, Мечислава Бальцевича - помощника начальника 2-го отделения особого отдела и Диониса Янишевского - замначальника особого отдела НКВД Ленинградского военного округа.

Все получили различные тюремные сроки, но, по данным "Международного Мемориала" (признан в России "иностранным агентом" и позже ликвидирован по решению суда), в 1937-1938 годах Янишевский и Бальцевич были расстреляны по новым, политическим обвинениям.

Трое чекистов были осуждены по п. "а" части 17 статьи 193 Уголовного кодекса РСФСР. Она предусматривала лишение свободы на срок не ниже полугода в том числе за "халатное отношение к службе лица начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии". По-видимому, в деле об убийстве Кирова речь шла о "тяжелых последствиях" халатности чекистов - они игнорировали сведения об угрозах жизни Кирова. Расстреливать за это, однако, полагалось лишь при наличии особо отягчающих обстоятельств - их суд тогда не нашел.

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На следующий день после расстрела Николаева Сталин направил членам Политбюро собственноручно написанный документ "Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова", где говорилось, что преступление было совершено по прямому указанию Зиновьева и Троцкого.

16 декабря Зиновьев и его соратник Каменев были арестованы в Москве и спустя месяц получили соответственно десять и пять лет заключения, а 24 августа 1936 года были приговорены к расстрелу "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами". Троцкий был убит в Мексике агентом НКВД в 1940 году.