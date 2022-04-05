41-й день войны в Украине: Зеленский попросит Совбез ООН ужесточить санкции против России; Байден хочет суда над Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Буче геноцидом, а президент США Джо Байден призвал судить российские власти за преступления в Украине. Пекин призывает к переговорам, а британская разведка говорит о плачевном состоянии отступающих российских частей. Евросоюз отправит в Украину следователей, чтобы задокументировать военные преступления, а США хотят обратиться в ООН с требованием приостановить членство России в Совете по правам человека.
В этом обзоре - все самое главное о ходе войны в Украине на данный момент.
Зеленский: произошедшее в Буче - это геноцид
В интервью украинским СМИ Зеленский вновь назвал случившееся в городке Буча геноцидом: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все".
Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией, сказал Зеленский, даже если личная встреча с Путиным может не состояться: "Просто сказать - давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию".
Зеленский во вторник впервые с начала российского вторжения выступит на заседании Совета Безопасности ООН.
Байден призывает судить Путина как военного преступника
"Этот парень жесток, он военный преступник", - сказал Байден о президенте России Владимире Путине в своем последнем комментарии ситуации.
Российские власти отвергают обвинения в свой адрес, утверждая, что Украина инсценировала резню в Буче. Каких бы то ни было доказательств этого не приводится.
Издание New York Times проанализировало спутниковые снимки улиц Бучи, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых видны тела погибших, и убедилось, что они пролежали там более трех недель.
Анализ спутниковых снимков и видеозаписей опровергает утверждения минобороны России. Как ранее заявляла российская сторона, убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как российские солдаты покинули город.
Россия назвала кадры из Бучи инсценированной провокацией, но спутниковые снимки ул. Яблонской, где украинская армия обнаружила множество тел, свидетельствуют о том, что они пролежали там в тех же позах несколько недель. В то время город находился под контролем российских войск.
Власти США заявили, что оказывают всестороннюю поддержку международной следственной группе, которая направляется в Бучу для сбора доказательств военных преступлений.
"Вы должно быть помните, как меня критиковали, когда я назвал Путина военным преступником. Вы видели теперь, что случилось в Буче. Он и есть военный преступник. Но нам надо собрать все доказательства, чтобы передать их в военный трибунал", - заявил Джо Байден.
Власти Украины уже начали свое собственное расследование. Киев говорит о 410 зверски убитых мирных жителях. Некоторые тела были обнаружены сваленными в кучу в канавах, остальные лежали вдоль дорог, у многих были связаны руки.
Украинские власти также обвиняют российских военных в убийстве главы деревни Мотыжин, его жены и сына за содействие ВСУ.
По запросу Киева, украинская прокуратура и международная прокурорская группа объединят усилия в расследовании.
Госдеп США заявляет, что у него уже есть достоверные данные об изнасилованиях, пытках и внесудебных казнях, учиненных российскими военными на оккупированных территориях.
Новые данные британской разведки
Согласно новой сводке британской разведки, украинские силы смогли сорвать планы российской армии, вынудить ее оставить позиции к северу от Киева и вокруг Чернигова, и вернуть контроль над ключевыми территориями на севере страны.
Многие отступающие российские подразделения требуют серьезного переоснащения и ремонта, прежде чем они смогут вновь быть отправлены на восток Украины, утверждают британские эксперты.
Министерство обороны Британии ежедневно публикует военные сводки, составленные британской разведкой.
Конгресс - за новые вооружения для Украины
Межпартийная группа американских законодателей пытается убедить администрацию президента США Джо Байдена расширить список вооружений, поставляемых в Украину. Это следует из письма, оказавшегося в распоряжении Си-эн-эн.
Конгрессмены хотят включить в список ракеты класса земля-воздух, штурмовики и противокорабельные ракеты. В запросе также упоминаются ракеты для борьбы с воздушными целями "Стингер" и противотанковые ракеты "Джавелин", запас которых в Украине иссякает, а также беспилотники с большим радиусом действия, которые могли бы нарушить линии снабжения российских войск и противодействовать тактике осады, особенно на востоке Украины.
Пекин призывает к переговорам
Пекин предлагает решать конфликт в Украине путем переговоров. Об этом в ходе телефонного разговора говорили главы МИД Китая и Украины Ван И и Дмитрий Кулеба.
Это был первый телефонный разговор на столь высоком уровне с начала марта.
"Войны рано или поздно кончаются. Главное - как пережить боль и установить в Европе сбалансированный, эффективный и стабильный механизм безопасности", - заявил своему собеседнику Ван И.
При этом Китай по-прежнему отказывается осудить российское нападение или признать действия Москвы вторжением.