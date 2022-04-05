41-й день войны в Украине: Зеленский попросит Совбез ООН ужесточить санкции против России; Байден хочет суда над Путиным

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На этой неделе мир потрясли кадры из украинского городка Буча под Киевом, после того как из него ушли российские войска. Улицы города остались усеяны десятками тел мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Буче геноцидом, а президент США Джо Байден призвал судить российские власти за преступления в Украине. Пекин призывает к переговорам, а британская разведка говорит о плачевном состоянии отступающих российских частей. Евросоюз отправит в Украину следователей, чтобы задокументировать военные преступления, а США хотят обратиться в ООН с требованием приостановить членство России в Совете по правам человека.

В этом обзоре - все самое главное о ходе войны в Украине на данный момент.

Зеленский: произошедшее в Буче - это геноцид

В интервью украинским СМИ Зеленский вновь назвал случившееся в городке Буча геноцидом: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все".

Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией, сказал Зеленский, даже если личная встреча с Путиным может не состояться: "Просто сказать - давайте ни про что сегодня не будем говорить - позиция самая легкая. Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию".

Зеленский во вторник впервые с начала российского вторжения выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

Байден призывает судить Путина как военного преступника

"Этот парень жесток, он военный преступник", - сказал Байден о президенте России Владимире Путине в своем последнем комментарии ситуации.

Российские власти отвергают обвинения в свой адрес, утверждая, что Украина инсценировала резню в Буче. Каких бы то ни было доказательств этого не приводится.

Издание New York Times проанализировало спутниковые снимки улиц Бучи, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых видны тела погибших, и убедилось, что они пролежали там более трех недель.

Автор фото, EPA/Maxar Technologies Подпись к фото, По словам специалистов, черные объекты на этом спутниковом снимке Бучи соответствуют размерам и конфигурации человеческих тел, и пролежали они в одной позе более трех недель

Анализ спутниковых снимков и видеозаписей опровергает утверждения минобороны России. Как ранее заявляла российская сторона, убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как российские солдаты покинули город.

Россия назвала кадры из Бучи инсценированной провокацией, но спутниковые снимки ул. Яблонской, где украинская армия обнаружила множество тел, свидетельствуют о том, что они пролежали там в тех же позах несколько недель. В то время город находился под контролем российских войск.

Власти США заявили, что оказывают всестороннюю поддержку международной следственной группе, которая направляется в Бучу для сбора доказательств военных преступлений.

"Вы должно быть помните, как меня критиковали, когда я назвал Путина военным преступником. Вы видели теперь, что случилось в Буче. Он и есть военный преступник. Но нам надо собрать все доказательства, чтобы передать их в военный трибунал", - заявил Джо Байден.

Власти Украины уже начали свое собственное расследование. Киев говорит о 410 зверски убитых мирных жителях. Некоторые тела были обнаружены сваленными в кучу в канавах, остальные лежали вдоль дорог, у многих были связаны руки.

Украинские власти также обвиняют российских военных в убийстве главы деревни Мотыжин, его жены и сына за содействие ВСУ.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Буче начали хоронить убитых, часто - прямо в микрорайонах

По запросу Киева, украинская прокуратура и международная прокурорская группа объединят усилия в расследовании.

Госдеп США заявляет, что у него уже есть достоверные данные об изнасилованиях, пытках и внесудебных казнях, учиненных российскими военными на оккупированных территориях.

Новые данные британской разведки

Согласно новой сводке британской разведки, украинские силы смогли сорвать планы российской армии, вынудить ее оставить позиции к северу от Киева и вокруг Чернигова, и вернуть контроль над ключевыми территориями на севере страны.

Многие отступающие российские подразделения требуют серьезного переоснащения и ремонта, прежде чем они смогут вновь быть отправлены на восток Украины, утверждают британские эксперты.

Министерство обороны Британии ежедневно публикует военные сводки, составленные британской разведкой.

Конгресс - за новые вооружения для Украины

Межпартийная группа американских законодателей пытается убедить администрацию президента США Джо Байдена расширить список вооружений, поставляемых в Украину. Это следует из письма, оказавшегося в распоряжении Си-эн-эн.

Конгрессмены хотят включить в список ракеты класса земля-воздух, штурмовики и противокорабельные ракеты. В запросе также упоминаются ракеты для борьбы с воздушными целями "Стингер" и противотанковые ракеты "Джавелин", запас которых в Украине иссякает, а также беспилотники с большим радиусом действия, которые могли бы нарушить линии снабжения российских войск и противодействовать тактике осады, особенно на востоке Украины.

Пекин призывает к переговорам

Пекин предлагает решать конфликт в Украине путем переговоров. Об этом в ходе телефонного разговора говорили главы МИД Китая и Украины Ван И и Дмитрий Кулеба.

Это был первый телефонный разговор на столь высоком уровне с начала марта.

"Войны рано или поздно кончаются. Главное - как пережить боль и установить в Европе сбалансированный, эффективный и стабильный механизм безопасности", - заявил своему собеседнику Ван И.