49-й день войны в Украине: глава Гаагского трибунала в Буче, лидеры 4 стран в Киеве и проблема гуманитарных коридоров

27 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядит Мариуполь сегодня. Некоторые части города заняты пророссийскими формированиями

Россия заявляет о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, Киев это не подтверждает. Гуманитарные коридоры в среду не смогли функционировать из-за действий российских войск, говорят в Киеве. В Украину едут президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Бывший хоккеист, а ныне депутат Думы Вячеслав Фетисов попал под британские санкции.

Главные события 49 дня войны в Украине - в нашем обзоре.

"Украина - место преступления"

Главный прокурор Международного трибунала в Гааге Карим Хан после визита в украинский город Буча заявил, что Украина стала местом совершения чудовищных преступлений.

"Мы приехали сюда, так как полагаем, что здесь были совершены преступления, попадающие под юрисдикцию нашего суда. Мы должны разогнать туман войны, чтобы установить истину, и для этого понадобится независимое, непредвзятое расследование", - сказал он.

Группа судмедэкспертов из Гааги готова приступить к работе в Буче в ближайшие дни.

Две недели назад мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи после того, как российские войска покинули город. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом доказательств.

Между тем, датированные спутниковые снимки местности, выводы баллистиков и свидетельства очевидцев указывают на бесспорную причастность российских войск к трагедии в Буче.

США и ряд других государств призывают судить президента России Владимира Путина как военного преступника.

Противоречивая информация из Мариуполя

Минобороны России в среду сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных.

"В районе металлургического комбината… добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", - говорится в заявлении ведомства.

Украинская сторона эту информацию не подтверждает, но не отрицает, что российские войска ведут наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.

"В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком "Азов". 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс", - написал в "Фейсбуке" Алексей Арестович, советник советника главы офиса Зеленского.

"Система обороны города приросла и укрепилась", - заверил он.

В министерстве обороны Украины заявления российской стороны пока никак не прокомментировали.

Би-би-си в условиях войны не может проверить информацию из осажденного портового города и данные о числе жертв.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мировые информагентства публикуют фотографии занятой российскими войсками части Мариуполя. На снимках видны сильнейшие разрушения - результат кровопролитных боев и обстрелов

Боевые действия в Мариуполе начались в первый день российского вторжения в Украину - 24 февраля - и не прекращаются с тех пор.

Мэр Мариуполя заявил, что в городе погибло уже около 21 000 мирных жителей.

Украина: российские войска мешают работе гуманитарных коридоров

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По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, в среду ни один из запланированных на этот день гуманитарных коридоров не смог открыться по вине российской стороны.

По словам Верещук, в Запорожской области российские военные не пропускают автобусы для перевозки мирных жителей, а в Луганской области постоянно нарушается режим прекращения огня.

То же сообщил в среду с утра глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, он призвал людей попытаться выбраться самим до Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать. Россияне накапливают технику под Рубежным, режима тишины они не соблюдают", - написал он у себя в телеграм-канале.

"Обезопасьте себя, пока это возможно - эвакуируйтесь на запад Украины и сами решайте, где переждать обострение - во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны", - добавил Гайдай.

В Киев прибыли лидеры четырех стран, президента ФРГ не позвали

Автор фото, Office of the President of the Republic of Lithuan Подпись к фото, Президенты Эгилс Левитс (Латвия), Анджей Дуда (Польша) и Гитанас Науседа (Литва) в сопровождении своих команд садятся в Киевский поезд

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии - ближайших соседей Украины, принявших значительную часть беженцев, прибыли в Киев, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским.

Вместе с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем они посетили город Бородянка под Киевом, который значительно пострадал во время российского вторжения.

Литовский президент Гитанас Науседа написал в "Твиттере" после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".

"Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы.

Переговоры сторон коснутся в основном вопросов дальнейшей военной помощи Украине, а также содействия украинским беженцам.

К делегации должен был присоединиться и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но Киев дал понять, что его приезд нежелателен.

Украинские власти считают, что Штайнмайер поддерживал слишком близкие связи с Россий в период его пребывания на посту главы МИД ФРГ. Он также всесторонне лоббировал нефтегазовые российские интересы в Европе, за что, правда, недавно принес свои извинения.

В Берлине напоминают, что президент страны четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины, однако Киев предпочитает иметь дело с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Первым из мировых лидеров на прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вслед за ним туда приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер. После встречи с Владимиром Зеленским он отправился в Москву на переговоры с Путиным, после которых он заявил, что пессимистично настроен по поводу мирного разрешения конфликта.

Осторожный Макрон?

Президент Франции назвал вторжение России в Украину безумием и призвал расследовать военные преступления, но отказался вслед за Байденом обвинять Путина в геноциде украинского народа.

"Я был бы осторожен в терминах", - сказал Макрон, уточнив, что речь идет о братских народах - русском и украинском.

Эти заявления вызвали бурю возмущения в украинских соцсетях, однако французский лидер, судя по всему, считает важным сохранить возможность прямых контактов с Путиным, как шанс предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Автор фото, France 2

"Я делаю все возможное, чтобы вернуть мир. Не уверен, что словесная эскалация этому поможет", - сказал Эммануэль Макрон. По его словам, в ближайшие дни собирается вновь позвонить и Зеленскому, и Путину.

Многие наблюдатели отметили, что в своей предвыборной риторике (он сейчас лидирует в президентской гонке первого тура выборов, ненамного опережая Мари Ле Пен) Макрон был гораздо смелее.

"Это безумие, это неслыханная, невероятная жестокость, то, что сейчас происходит. Это возвращение войны в Европу, - говорил он в предвыборном интервью телеканалу France 2. - Россия объявила в одностороннем порядке жестокую войну. Уже установлены факты военных преступлений. Нужно найти виновных и призвать их к ответу".

Вячеслав Фетисов попал под санкции Британии

В среду Великобритания значительно расширила свой санкционный список физических лиц. В него попали более 200 человек, включая известного в прошлом хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, задержанного накануне силами ВСУ кума Путина Виктора Медведчука и главу "Лукойла" Вагита Алекперова.

Среди известных лиц в список также включены: