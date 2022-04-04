Девять ярославских тюремщиков получили сроки за избиение заключенных. Четверо - второй раз

40 минут назад

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Автор фото, SERGEI METELITSA/TASS

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Суд в Ярославле вынес приговор девяти бывшим сотрудникам исправительной колонии, обвинявшимся в избиении заключенных. Четверо из них ранее уже были осуждены за аналогичное преступление.

Как сообщает фонд "Общественный вердикт" (объявлен в России НКО, выполняющей функции иностранного агента), Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывших фсиновцев Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова к срокам от трех до трех лет и четырех месяцев колонии.

Суд запретил им работать в правоохранительных органах на срок от двух с половиной до двух лет и семи месяцев.

При этом Богданов, Бровкин, Цветков и Яблоков ранее уже отбыли наказание по делу об избиении еще одного заключенного ярославской колонии №1 - Евгения Макарова. Видео с его избиением вызвало большой резонанс.

Новое дело против сотрудников колонии по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) было возбуждено после того, как в феврале 2021 года новые видео с избиениями заключенных опубликовала "Новая газета".

На одном из них сотрудники колонии избивали дубинками осужденного гражданина Грузии Важу Бочоришвили, заставив его перед этим полуголым лечь на стол. Как сообщалось, пытали его в апреле 2017 года. Как писала газета, затем Бочоришвили отправили в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение.

После этого Бочоришвили в тяжелом состоянии перевели в больницу города Рыбинска, где ему диагностировали тяжелое поражение печени. Вскоре он скончался в рыбинской больнице. До освобождения ему оставалось полтора года, а осужден он был на три с половиной.

Автор фото, yardelo.org Подпись к фото, Видео с издевательствами над заключенными в Ярославской колонии оказались в распоряжении фонда "Общественный вердикт" и были опубликованы "Новой газетой"

На другом ролике сотрудники колонии избивали уроженца Чечни Абубакара Цагалаева.

Как писала "Новая газета", избиение произошло в августе 2016 года - за две недели до его освобождения, а после выхода из колонии он попал в больницу, где провел две недели.

На стадии расследования интересы потерпевшего Цагалаева представляла адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова, однако перед судом тот перестал выходить на связь, а затем отказался от соглашения на представление его интересов в суде.