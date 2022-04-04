В Госдуму внесли законопроект о наказании за соблюдение санкций - до 10 лет колонии
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за исполнение иностранных санкций на территории России.
Как сообщается на сайте Госдумы, инициатива внесена председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым "совместно с группой депутатов и сенаторов".
Парламентарии предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ввести наказание за "действия, совершенные в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России".
Наказание будет предусматривать штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.
"Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, "сталкивание лбами" отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ", - прокомментировал инициативу Крашенинников.
С предложением ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций внутри России ранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Он заявил, что некоторые компании начали отказываться от работы с банками и бизнесом, попавшими под санкции, под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения. Это, по мнению Турчака, можно расценивать как "фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации".
В начале марта, вскоре после российского вторжения в Украину, в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.
Санкции против российских компаний и должностных лиц начали вводить в 2014 году - после аннексии Крыма. После начала войны с Украиной Россия обошла по числу введенных против нее санкций Иран, Сирию и Северную Корею.
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