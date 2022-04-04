В Госдуму внесли законопроект о наказании за соблюдение санкций - до 10 лет колонии

час назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за исполнение иностранных санкций на территории России.

Как сообщается на сайте Госдумы, инициатива внесена председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым "совместно с группой депутатов и сенаторов".

Парламентарии предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ввести наказание за "действия, совершенные в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России".

Наказание будет предусматривать штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

"Очевидно, что одна из целей иностранных санкций - дестабилизация внутренней экономики России, "сталкивание лбами" отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ", - прокомментировал инициативу Крашенинников.

С предложением ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций внутри России ранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он заявил, что некоторые компании начали отказываться от работы с банками и бизнесом, попавшими под санкции, под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения. Это, по мнению Турчака, можно расценивать как "фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации".

В начале марта, вскоре после российского вторжения в Украину, в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны (ст. 284.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.