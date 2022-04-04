"Я сейчас отъеду на 15 лет": как ученики "сдают" учителей за антивоенные слова

час назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

За последнее время сразу в нескольких российских школах и вузах произошли похожие истории: на педагогов, которые высказывались против войны с Украиной, пожаловались в полицию сами ученики.

"У нас тоталитарное государство"

Учительнице из Пензы Ирине Ген грозит тюрьма по новой уголовной статье о "фейках" о действиях российских вооруженных сил. Пожаловались на нее сами же ученики, рассказал местный активист "Левого фронта" Сергей Падалкин.

55-летняя Ирина Ген преподает английский язык в училище олимпийского резерва Пензенской области: ее имя есть на сайте училища.

Восьмиклассники-спортсмены пожаловались учительнице, что Россию не допустили до соревнований в Европе. Судя по разговору, одна из девочек узнала, что не сможет поехать на международные соревнования. "Я считаю, правильно, - говорит учительница и поясняет. - Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно".

Диктофонная запись есть в распоряжении телеграм-канала Baza. На записи учительница настаивает, что Украина - суверенное государство, а Россия хотела свергнуть правительство другой страны. Объясняет детям, что теперь Россия - страна-изгой, потому что мировое сообщество "удивлено, как цивилизованному миру можно так себя вести".

"У нас тоталитарное государство, - говорит учительница на записи, чуть понижая голос. - Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я сейчас отъеду на 15 лет".

30 марта в отношении Ирины Ген возбудили уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ: "распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах". Это подтвердил Би-би-си адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Федулов, который защищает учительницу. По его словам, дело действительно заведено за тот самый разговор с детьми. Наказание по этой статье - до 15 лет колонии.

В группе училища олимпийского резерва публикуют фото флешмобов с хештегом "ZаПрезидента".

"Мама одной из студенток позвонила на 112"

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В других случаях преследования педагогов до уголовного дела не доходило. Но административный протокол и штраф за распространение "фейков" получила учительница английского языка с Сахалина. Педагог школы №6 города Корсакова Марина Дуброва не поддержала действия российской армии в Украине. Она высказалась об этом в школе, а ученики тоже записали ее слова - на этот раз на видео. Ее судили за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил.

Проекту "Сибирь.Реалии" (власти России внесли это издание в реестр СМИ-"иноагентов") Дуброва рассказала, что на перемене ученики спросили ее об отношении к "спецоперации". "Я отвечала, что считаю военные действия ошибкой, а они, как, оказалось, записывали разговор на телефон. И эта запись оказалась в полиции", - объяснила учительница.

По словам Дуровой, она в ужасе от той агрессии, которую проявляет дети при обсуждении украинских событий, а также от методичек о "спецоперации", пришедших в школу. В них она увидела и "возгонку ненависти", и прямую ложь. Правда, уроки по этим методичкам в их школе так и не провели.

Штраф получила и преподавательница Амурского государственного университета Евгения Пайгина - по той же административной статье.

По сообщению пресс-службы Благовещенского горсуда, Пайгина убеждала студентов, что Крым Россия захватила незаконно. Она назвала неадекватными людей, которые клеят на свои машины буквы Z и V, сказала студентам, что российская армия бомбит мирных жителей Украины, а Россия действует как нацистская Германия в 1941 году.

Суд оштрафовал преподавательницу на 30 тысяч рублей.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Вину Пайгина не признала: напротив, в комментариях местным СМИ назвала обвинения клеветой. "Мама одной из студенток позвонила на 112 и пожаловалась на меня, хотя она лично не присутствовала на лекции и не слышала лично ничего. Студенты, которых опрашивали по ситуации, - дочь этой женщины и ее подруги", - цитирует преподавательницу портал Amur.life.

Иногда до преследования по закону дело не доходит. Учительницу математики из Астрахани просто уволили из школы за политические разговоры на уроке. С Еленой Байбековой поговорил "Кавказ.Реалии" (власти России внесли это издание в реестр СМИ-"иноагентов"): педагог настаивает, что с учениками политических бесед не вела. Поводом к увольнению администрация школы объявила прогул, рассказала Байбекова.

Педагог считает, что школа давно хотела избавиться от нее из-за ее политических взглядов. Елена ходила на протесты в свободное от работы время и не скрывала этого. На ее аватарке в "Фейсбуке" стоит ее фото с "Новой газетой", на передовице которой - портрет оппозиционера Алексея Навального. Против войны с Украиной Байбекова тоже протестовала: ее задержали 27 февраля, суд назначил ей пять суток ареста.

"Не война": как школьникам и студентам рассказывают о вторжении в Украину

После начала войны России с Украиной в российских школах активизировалась идеологическая работа. С 1 марта проводились специальные уроки, где ученикам рассказывали: в Украине фашистский режим, а Россия была вынуждена начать "не войну" для установления мира.

Минпросвещения провело открытый урок "Защитники мира": на общедоступной трансляции рассказывали об опасности НАТО для России и о том, что "освободительная миссия" - необходимость. По официальным данным, его посмотрели 5 миллионов человек.

Для "правильного" объяснения ситуации совсем маленьким детям появился мультфильм "Сказка про Ваню и Мыколу", где Ваня (мальчик с российским триколором на футболке) отбирает у украинского Мыколы палку, чтобы тот не бил ею более слабых мальчиков, представляющих самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Школьники - включая младшеклассников - в марте участвовали во флешмобах и акциях поддержки российских войск, приуроченных к очередной годовщине аннексии Крыма.

Не менее жесткая пропаганда идет и в российских вузах. Поначалу многие студенты, выпускники и преподаватели подписывали коллективные письма против вторжения в Украину. Но после 4 марта любое выступление против войны стало уголовно наказуемым. Зато появились новые лекции и целые предметы о событиях в Украине и борьбе с "фейками".

Из университетов уже принялись вычищать "негодные" предметы. Например, программу Liberal arts в РАНХиГС обвинили в том, что она разрушает традиционные ценности и даже противоречит Стратегии национальной безопасности.

Впрочем, некоторые педагоги отказываются читать пропагандистские лекции: например, так случилось в Томске, сообщает "Медуза" (власти России внесли это издание в реестр СМИ-"иноагентов").

В томские вузы пришли методички о лекциях по истории Украины и про борьбу с "фейками". В них сказано, что "Украина никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности", а "фейком", например, называется обстрел российской армией жилых районов Харькова. Некоторые педагоги на условиях анонимности рассказали "Медузе", что не стали проводить занятия по этим методичкам, увидев в них "политический перекос".

А студенты жалуются не только на осуждающих войну педагогов, но и на тех, кто хочет ее разжечь. Студсовет СПбГУ сообщил администрации вуза, что профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич призывал в соцсетях "вешать депутатов Верховной рады на их же кишках" и радовался сообщениям о гибели американского журналиста в Украине. Студенты решили, что такие высказывания могут разжигать межнациональную ненависть и унижать человеческое достоинство по признаку национальности. Университет передал их жалобу в полицию.