Убийства в Буче: что известно на данный момент?

39 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Украина начала расследование военных преступлений в Буче, после того как ее оставили российские военные. В городе было обнаружено множество тел погибших мирных жителей, несколько десятков из них лежали прямо на улице.

В воскресенье генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что к тому моменту в освобожденных районах Киевской были учтены тела 410 убитых мирных жителей. Подчеркивалось, что это не окончательная цифра и процесс поиска и осмотра тел займет длительное время.

В понедельник Венедиктова подчеркнула, что в других городах, находившихся до недавнего времени под оккупацией, число жертв насилия может оказаться еще больше. Она ожидает зловещих новостей из Бородянки к северо-западу от Киева.

Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

Россия называет фотографии и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные ею в подтверждение этого, оказались опровергнуты специалистами.

Что случилось в Буче?

Через несколько дней после начала вторжения в Украину колонна российских танков и бронетранспортеров, прибывшая в Бучу, была атакована украинцами и двигаться дальше не смогла. Российские военные окопались и оставались в этом пригороде украинской столицы по меньшей мере до конца марта.

Многие мирные жители бежали из этого района, но некоторые остались. Во дворах многоквартирных домов они разводили костры и готовили на них пищу, потому что газ, электричество и воду отключили.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Очевидцы рассказали, что российские солдаты не выпускали из города мужчин через гуманитарные коридоры, а в тех, кто пытался бежать несмотря ни на что, стреляли.

Репортеры и представители властей, прибывшие в город после ухода российских войск, обнаружили на улицах не меньше 20 тел мужчин. У многих были обширные раны, некоторые были застрелены в упор выстрелом в висок. По нескольким телам явно проехали танки.

В понедельник корреспондентка Би-би-си Йогита Лимайе в подвале дома в Буче видела тела еще пяти мужчин в гражданской одежде. У них были, по внешним признакам, огнестрельные ранения, руки у них тоже были связаны за спиной.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar 31 марта, показывают 14-метровую братскую могилу в Буче возле церкви Святого Андрея Первозванного и Всех Святых.

В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.

Жители Бучи рассказали, что первые тела были захоронены здесь в первые дни войны, когда россияне убили множество людей, "расстреливая всех, кого видели". По оценкам, число похороненных колеблется от 150 до 300 человек.

Что отвечает на обвинения Россия

Россия отвергает обвинения в причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них, как заявил он, присутствуют подлоги и фейки.

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений.", - сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров, также комментируя произошедшее в Буче, заявил, что там была устроена "инсценировка".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Буча после оккупации. Рассказы жителей журналистам агентства "Рейтер"

В министерстве обороны также отрицают причастность к событиям в Буче.

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией, - говорится в заявлении ведомства, распространенном российским государственным агентством РИА. - За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий."

Что не так с этой версией

Один из аргументов российской стороны заключается в том, что доказательства резни в Буче появились якобы только через четыре дня после того, как военные покинули город.

В воскресенье 3 апреля Россия заявила, что ее военные полностью покинули Бучу еще 30 марта. Однако еще 1 апреля телеканал "Звезда" российского министерства обороны со ссылкой на командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина сообщил, что "российские морпехи осуществляют зачистку населенных пунктов" по направлению Гостомель - Буча - Озера "с дальнейшей задачей закрепиться в них".

Российские официальные СМИ обязаны черпать информацию о происходящем в Украине из заявлений министерства обороны; именно на него в тот же день, 1 апреля, ссылалась "Российская газета", также написавшая об этом морском пехотинце и его задачах в Буче.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мать оплакивает сына. Видео Би-би-си из окрестностей Киева

Только к вечеру 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что город освобожден (правда, по ссылке он говорит, что это случилось днем ранее - 31 марта). Корреспонденты Би-би-си смогли попасть в город также 1 апреля.

Таким образом уход российских военных из Бучи именно 30 марта не подтверждается независимыми источниками.

Кроме того, российские военные утверждают, что первые видеокадры с телами на улицах Бучи появились "только на четвертый день" после ухода войск, то есть 3 апреля.

Автор фото, BBC/LEE DURANT Подпись к фото, Разгромленная российская колонна в Буче

Однако первые кадры с телами на улицах города появились 1 апреля. Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

Корреспонденты Би-би-си лично видели и показали примерно 20 тел мирных жителей в Буче и рядом с ней уже 1 апреля, когда впервые побывали в городе.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: