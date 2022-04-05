Военные преступления в Дарфуре были совершены 20 лет назад. Только сейчас дело дошло до Гааги

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Конфликт в Дарфуре заставил миллионы людей в Судане стать беженцами. Лагерь для внутренне перемещенных лиц в Дарфуре. Июнь 2006 года.

Почти 20 лет спустя после начала кровопролитного конфликта в суданском Дарфуре в Гааге начался первый процесс по делу о военных преступлениях.

В преступлениях против человечности обвиняют бывшего начальника проправительственного ополчения "Джанджавид" Али Мухаммеда Али Абдул аль-Рахмана, более известного под именем Али Кушейб.

Сам он не признает себя виновным ни по одному из 31 пункта обвинения.

Али Кушейб - первый человек, представший перед МУС в связи с конфликтом в Дарфуре. Считается, что он участвовал в нападениях на гражданских лиц в четырех городах Дарфура в период с августа 2003 по март 2004 года.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Али Мухаммед Али Абдул аль-Рахман на процессе в Гааге. Рисунок из здания суда

Конфликт в Дарфуре начался в 2003 году, когда повстанцы, в основном неарабского происхождения, выступили против правительства Судана.

В ответ Хартум мобилизовал своих ополченцев, главным образом арабов. Эти формирования назывались "Джанджавид" и быстро получили известность благодаря жестокости, с которой они расправлялись с повстанцами.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта 300 тысяч человек были убиты и более 2 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

В "Джанджавид" Али Кушейб носил звание "полковника полковников". Согласно выдвинутым обвинениям, ополченцы под его командованием совершали нападения на города и деревни. Али Кушейба обвиняют в более чем 130 убийствах и изгнании десятков тысяч гражданских лиц, в основном народности фур, из их домов.

Дело против Али Кушейба - первое дело против предполагаемых участников резни в Дарфуре, заведенное в международном или суданском суде. МУС разыскивает и других суданских лидеров, в том числе бывшего президента Омара Башира, которому были предъявлены обвинения в многочисленных преступлениях, в том числе три обвинения в геноциде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свергнутый в 2019 году бывший президент Судана Омар аль-Башир пока находится в тюрьме в Хартуме. Наряду с еще 27 военными его обвиняют в осуществлении военного переворота в 1989 году, приведшего его к власти

Али Кушейб добровольно сдался МУС в Центральноафриканской Республике в июне 2020 года, проведя 13 лет в бегах - ордер на его арест суд выдал в 2007 году.

Что такое МУС

Международный уголовный суд - независимый международный судебный орган, уполномоченный расследовать военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступление агрессии, которые часто называют "главными международными преступлениями". МУС был учрежден договором под названием Римский статут.

В настоящее время членами МУС являются 123 страны. Это наделяет суд полномочиями расследовать и преследовать в судебном порядке преступления, совершенные на их территории или их гражданами.

С начала своей деятельности 1 июля 2002 года МУС рассмотрел 30 дел, по которым вынесено 10 обвинительных и 4 оправдательных приговора.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проправительственные арабские формирования в разгар конфликта в Дарфуре в 2003 году обвиняли в терроре против африканского населения Дарфура. В 2004 году бойцы "Джанджавид"сожгли деревню Черо-Каси практически дотла

Судан не является участником Римского статута. Однако власти страны обязались сотрудничать с МУС в соответствии с резолюцией 1593 Совета Безопасности ООН, которая наделила МУС полномочиями расследовать предполагаемые преступления против человечности, военные преступления и геноцид, совершенные в Дарфуре.

При бывшем президенте Омаре аль-Башире правительство Судана не сотрудничало с МУС. Однако на минувшей неделе переходное правительство подписало меморандум о взаимопонимании с МУС по делу Али Кушейба, в соответствии с которым обязуется оказывать суду поддержку в расследовании.

Скорых результатов, однако, ожидать не приходится - как правило, разбирательства в Международном уголовном суде длятся несколько лет.

Международный военный суд (МУС) уже начал расследование возможных военных преступлений, совершенных Россией в Украине за последние годы.

Суд в Гааге рассмотрит нынешние и прошлые обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и в геноциде. Будут рассмотрены действия с 2013 года, до российской аннексии Крыма.

Россия подписала Женевскую конвенцию, в которой, согласно международному праву, дано определение военным преступлениям. Однако в состав МУС государство никогда не входило.

Римский статут Международного уголовного суда Россия в 2000 году подписала, но не ратифицировала. А в 2016 году МИД РФ по распоряжению президента Владимира Путина уведомил ООН об отказе России участвовать в этом соглашении - после того, как аннексия Крыма была признана оккупацией.

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