В России вводят "меры понуждения" против Google, но не блокируют. Почему?

26 минут назад

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Автор фото, Reuters

Роскомнадзор объявил в четверг о введении в отношении компании Google и ее ресурсов новых санкций. Однако о блокировке сайтов мирового ИТ-гиганта речи пока не идет, хотя в России заблокированы Facebook, Instagram и Twitter, а компания Meta и вовсе признана экстремистской организацией.

"За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера", - говорится в заявлении ведомства.

Во-первых, вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов. Во-вторых, Роскомнадзор потребовал от поисковых систем информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства". Пока это все.

Меры вводятся в отношении поисковика Google, магазина приложений Google Play, видеохостинга YouTube и электронной почты Gmail, а также сервиса Google Chat, следует из данных Роскомнадзора.

В "Яндексе" изданию РБК сообщили, что пока не получали официального решения с требованием "о принятии каких-либо мер" в отношении ресурсов Google. Так там прокомментировали требование к поисковикам информировать о нарушении закона.

Российские власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам, считают эксперты.

Ксения Чурманова, корреспондент Русской службы Би-би-си, об очередных "мерах понуждения" вместо блокировки

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Роскомнадзор в четверг объявил о новых санкциях против Google - вернее, как сказано в пресс-релизе, вводит "меры понуждения". На этот раз регулятор решил запретить рекламу американской компании и ее сервисов и обязал поисковые системы помечать, что Google нарушает российское законодательство.

Запрет рекламы означает, что компания не сможет рекламировать свои сервисы на российских ресурсах.

Но наружная и онлайн-реклама Google в России была скорее имиджевой - и вряд ли из-за такого запрета компания понесет какие-то убытки. Хотя в Роскомнадзоре уверены в обратном - там называют эти ограничения "мерами понуждения информирующего и экономического характера".

Введены они за то, что YouTube - как заявляют российские власти - якобы распространяет "фейки", дискредитирующие вооруженные силы России, и блокирует аккаунты российских государственных СМИ. А "фейками" надзорный орган, по сути, считает все, что не совпадает с позицией минобороны и Кремля.

В России с начала войны заблокировали Facebook, Instagram, Twitter и многие СМИ, называвшие войну войной, а не "спецоперацией", как того требуют российские власти. Компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, российский суд признал экстремистской и запретил.

Google пока только продолжают штрафовать и вводить против компании разные санкции, но не блокируют. Хотя Роскомнадзор еще до войны регулярно грозил Google блокировками, а в прошлом году суд оштрафовал компанию на рекордные 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенных публикаций.

Власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам - так считают многие эксперты в IT.

Из-за блокировки пострадают россияне и российские компании, работа которых завязана на инфраструктуре Google - Google Play, Google Pay, Google Docs. Создать альтернативу этим сервисам быстро не получится.