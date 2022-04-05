Полиция Германии сообщила о ликвидации Hydra - крупнейшего в России даркнет-рынка наркотиков

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

18+

Полиция Германии сообщила об изъятии серверов, которые обеспечивали работу даркнет-ресурса Hydra - крупнейшей в России площадки по продаже наркотиков. Немецкие власти сообщают, что изъятие серверов привело к фактической ликвидации площадки.

Из сообщения на сайте Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) следует, что во вторник полиция, прокуратура Франкфурта-на-Майне и центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) провели операцию, в результате которой были изъяты серверы "Гидры" и биткоины в эквиваленте 23 млн евро. Эта криптовалюта использовалась как основное средство расчетов на площадке.

Наркотики на "Гидре" продавались посредством так называемых закладок: после оплаты покупки клиент получал географические координаты, по которым находился тайник с искомым.

На площадке было зарегистрировано около 17 млн клиентских аккаунтов и более 19 тыс. продавцов. Сейчас сайт и его зеркала недоступны, убедилась Русская служба Би-би-си.

Ведомство называет "Гидру" крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в России. Только в 2020 году его продажи составили не менее 1,23 млрд евро, говорится в сообщении BKA. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

В BKA сообщили, что этому предшествовали масштабные расследования, которые проводились с августа 2021 года и в которых участвовали в том числе власти США.

Германское центральное управление по борьбе с киберпреступностью начало предварительное расследование в отношении операторов и администраторов платформы. Их подозревают в покупке или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.

В среде постоянных пользователей площадки, а также среди экспертов было распространено мнение, что "Гидра" долгое время оставалась на плаву благодаря покровительству высокопоставленных российских силовиков.

Хотя основной профиль "Гидры" - торговля наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этой истории подробно писала Русская служба Би-би-си.