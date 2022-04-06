США ввели санкции против "Сбера" и Альфа-банка. Что ждет их российских клиентов?

27 минут назад

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Автор фото, Getty Images

США ввели "полные блокирующие" санкции против Сбербанка и Альфа-банка, Великобритания заморозила активы "Сбера" и Московского кредитного банка. Чем это грозит клиентам крупнейших российских банков?

Власти США решили заморозить любые активы "Сбера" и Альфа-банка, которые как-либо касаются финансовой системы США, говорится на сайте Белого дома. Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействовать с этими банками и их дочерними структурами.

На то, что оборвать все операции со "Сбером", американские власти выделили срок до 13 апреля. Исключением стал лишь Sberbank CIB USA - это трейдинговое подразделение российского банка. Операции с ним можно будет сворачивать дольше - в течение двух месяцев, до 7 июня.

С Альфа-банком американские компании и граждане должны свести на нет все операции до 6 мая. На управляющую компанию "Альфа Капитал" санкции не распространяются, уточнили в ней.

В заявлении Белого дома говорится, что на "Сбер" приходится примерно треть совокупных активов российского банковского сектора и сам банк критически важен для российской экономики.

"Сбер" и до этого был под санкциями США, но более мягкими: банк был обязан закрыть корреспондентские счета в Соединенных Штатах, а значит, не мог проводить операции в долларах.

США и Великобритания включили в санкционные списки лично главу "Сбера" Германа Грефа. В британские списки также попали топ-менеджеры "Сбера".

Альфа-банк - это самый крупный частный банк в стране, объясняют власти США. Его основатель и совладелец Михаил Фридман уже попал под личные санкции ЕС. В отношении Альфа-банка со стороны США действовали лишь мягкие секторальные санкции: он не мог выпускать долгосрочные облигации в США и акции.

США приняли эти санкции согласованно с Великобританией, которая заморозила активы "Сбера". Под британские санкции попал Московский кредитный банк - частный банк, включенный ЦБ в список системно значимых.

Какие ограничения ждут клиентов банков?

"Сбер" и Альфа-банк после публикации нового санкционного пакета заявили, что продолжат работу в обычном режиме и новые санкции на обслуживании россиян не отразятся. В "Сбере" уточнили, что "система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям". В "Альфе" заявили, что приостановят расчеты с контрагентами из США.

Скорее всего, российские клиенты банков действительно не почувствуют ограничений на себе. Многие международные сервисы уже и так недоступны для клиентов российских банков - например, после ухода Visa и MasterCard из страны расплатиться за границей картой, выпущенной в России, нельзя. Банковские переводы фактически тоже заблокированы - частично из-за отключения SWIFT, частично- из-за внутренних проверок самих банков. Система оплаты Apple Pay в России также не работает.

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Экономист компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец приводит пример банка ВТБ, который уже попал под полные ограничительные санкции, как и, например, банк "Открытие".

"Мы видим, что ВТБ пока и не перестал существовать, и не реструктуризируется, более того - продолжает привлекать новые средства, продолжать осуществлять операции в обе стороны (и депозитные, и кредитные)", - объясняет она.

Так что клиентам банков внутри страны пока переживать не стоит - для них вряд ли будут существенные изменения.

"Все, что касается обслуживания рублевых счетов или операций внутри России, должно остаться максимально сохранным", - говорит экономист.

Донец подчеркивает, что клиентам банков надо понимать: доступа к внешним операциям у них не будет. "Хотя опять же доступ к внешним операциям для всех россиян уже и так существенно ограничен контрсанкциями - мерами капитального контроля", - добавляет она. Речь - о мерах ЦБ, которые ограничивают вывоз валюты за рубеж и операции с иностранными банками.

"Де-юре санкционный режим продолжает ужесточаться. Но де-факто крупнейшие банки уже адаптировали свои операции к новому режиму и, вероятно, многие к этому были готовы", - пишет в отчете "Локо-Инвест" экономист Дмитрий Полевой.

Стоит ли беспокоиться за здоровье банков?

Акции "Сбера" в среду вечером буквально обвалились на Московской бирже. Сбербанк к закрытию подешевел более чем на 8%.

"Это тест на жизнеспособность. Но поскольку оба банка системнозначимые, все меры будут задействованы, если будут необходимы", - говорит Донец. По ее словам, у ЦБ пока есть все средства для поддержки банков.

Тем не менее она допускает некоторые проблемы, например, переток клиентов в другие банки. "По опыту ВТБ мы видели, что бизнес, которому нужны определенные средства для расчета с внешним миром, действительно все-таки переходит [в другие банки]", - говорит она.

Полевой тоже пишет о том, что внешнеторговые финансовые операции перейдут от банков под санкциям к тем, которых они еще не коснулись.

С санкциями, по словам Донец, ассоциируются репутационные издержки. "Не все разбираются в том, что значат санкции, поэтому максимально избегают", - объясняет экономист.

Она допускает, что возможен переток в пользу частных банков, но он вряд ли будет большим, так как на фоне предыдущих волн санкций он уже реализовался.