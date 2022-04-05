Как редактируются статьи "Википедии" о войне в Украине и грозит ли ей блокировка

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Одна из статей, вызвавших недовольство Генпрокуратуры, описывает разрушение драмтеатра в Мариуполе, где укрывались мирные жители

Роскомнадзор во вторник потребовал от онлайн-энциклопедии "Википедия" удалить материалы о войне в Украине, которые российская Генпрокуратура сочла недостоверными.

Речь идет о пяти статьях - "Битва за Киев (2022)", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра (2022)" и "Резня в Буче".

"Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Авторы размещенных на "Википедии" статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Несмотря на эти слова, Роскомнадзор не стал прибегать к досудебной блокировке указанных материалов, как это было сделано ранее с рядом российских СМИ, но предупредил, что "Википедии" может грозить штраф до 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор дважды требовал удалить статью "Вторжение России на Украину" по требованию Генпрокуратуры. Она пробыла в реестре информации, распространяемой с нарушением закона с 1 по 9 марта, а потом с 29 по 31 марта, свидетельствуют данные энциклопедии. Сейчас статья остается в открытом доступе.

"Последние 10 лет "Википедия" живет в таких условиях"

"Википедия" находится в реестре запрещенных сайтов с 2012 года, и ее могут заблокировать каждую минуту вот уже на протяжении 10 лет, - сказал Би-би-си исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский. - Для этого какие-то дополнительные действия не нужны, надо только захотеть, и "Википедия" будет заблокирована вполне по закону. Последние 10 лет "Википедия" живет в таких условиях".

"Да, сейчас заблокированы "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер". Безусловно, риски возросли. Есть риск, что "Википедия" будет тоже заблокирована, но это приведет к тому, что статьи перестанут редактировать из России. Конечно, у людей разные есть мнения, но вне Россия мнения у людей сейчас более-менее схожи, - считает Козловский. - Произойдет смещение от нейтральности в ту сторону, которой они как раз хотели бы избежать. Это приведет к противоположному эффекту. Сейчас нельзя сказать, что проталкивается либо пророссийская, либо проукраинская точка зрения. Все спорят, выбирают, как написать наиболее нейтрально. Если Россия будет отключена от "Википедии", "Википедия" же никуда не денется - она лишится только авторов из России".

Как Роскомнадзор объясняет свои требования

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В "Википедии" опубликованы все тексты уведомлений Роскомнадзора о "нарушении порядка распространении информации" - о том, что эти материалы содержат "недостоверную общественно значимую информацию" о проводимой Россией военной операции в Украине, способах ведения боевых действий, потерях среди военных и жертвах среди мирного населения.

"Подобные публикации могут способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории Российской Федерации", - заявляют в Роскомнадзоре.

В жалобе от 29 марта на статью "Вторжение России на Украину" ведомство уточнило свои претензии: "В частности, в материале специальная военная операция называется "вторжением России на Украину", "российской агрессией против Украины", "российско-украинской войной", "войной". Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым министерством обороны Российской Федерации".

Согласно уведомлению от 1 марта, в той же статье были обнаружены "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, о необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами".

Русская служба Би-би-си направила в Роскомнадзор запрос с просьбой уточнить, с чем именно связаны требования об удалении статей, и ожидает ответа.

Что есть в этих статьях

Статьи, которые вызвали претензии Роскомнадзора, объединяет то, что в них говорится об убийствах мирных жителей, которые могли совершить российские военные.

Так, на момент написания этого материала на странице "Битва за Киев (2022)" оставалась глава с заголовком "Военные преступления ВС РФ в отношении мирного населения", которая в свою очередь отсылает к другим статьям, вызвавшим недовольство российских властей "Военные преступления в период вторжения России на Украину" и "Резня в Буче".

В других статьях, хотя и подробно указывается российская точка зрения на случившееся, сам факт гибели мирных жителей не оспаривается.

Определения из "Википедии" (на момент написания заметки) и позиция России

Массовые убийства в Буче

"Википедия": "Резня в Буче - "массовое убийство мирных граждан, совершённое в марте 2022 года в городе Буча (Киевская область) и его окрестностях, на территориях, которые в ходе вторжения на Украину контролировались российскими войсками". В статье также есть глава "Дезинформация со стороны России"

Версия российских властей: "Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Найденных в Буче убитых собирают в мешки для трупов

Военные действия под Киевом

"Википедия": "Битва за Киев - боевые действия ВС России и войск нацгвардии России против ВС Украины, нацгвардии Украины и сил территориальной обороны на киевском направлении, длившееся с 25 февраля по 2 апреля 2022 года в ходе вторжения российских войск на Украину с территории Беларуси. Завершилось отводом российских войск из Киевской области, что было расценено как их поражение в мировых СМИ, а украинскими властями расценено как временный отказ от блокирования и захвата Киева".

Версия российских властей: Россия не признает происходящее в Украине войной и называет боевые действия "спецоперацией" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины. За употребление слова "война" блокируются СМИ, а активистов штрафуют, обвиняя в дискредитации вооруженных сил России.

Разрушение роддома в Мариуполе

"Википедия": "9 марта 2022 года в ходе боев за Мариуполь ВКС России произвели бомбовый авиаудар по городской больнице №3 в Мариуполе".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

Версия российских властей: "Якобы имевший место "авиаудар" [по больнице] - полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории", - заявляли в министерстве обороны.

Разрушение Мариупольского театра

"Википедия": "16 марта 2022 года власти Мариуполя сообщили, что в результате бомбового авиаудара ВКС России был разрушен Донецкий академический областной драматический театр".

Версия российских властей: по версии минобороны, участники полка "Азов" заминировали здание, а затем взорвали его с целью провокации. Много численные свидетельства говорят о несостоятельности этой версии.

Военные преступления в период вторжения России на Украину

"Википедия": "Россия, российская армия и лично президент Путин обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечества в ходе вторжения России на Украину в 2022 году. Российские власти не согласны с этим обвинением, в том числе отрицая обвинения в обстреле гражданских лиц".

Версия российских властей: когда в середине марта президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина "военным преступником", Песков заявил: "Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

"Войны правок" в "Википедии" нет

"Я не знаю, как в статьях написано прямо сейчас. Понятное дело, что всегда ранние версии статей пишутся одним человеком, и каждый человек является пристрастным, он добавляет туда какие-то эмоциональные оценки, какое-то свое мнение. Потом приходит другой человек, подправляет. И чем больше людей с разными мнениями, тем более нейтральным получается текст", - рассказал Козловский.

"Главный принцип "Википедии" - это нейтральная точка зрения, изложение без оценок, только факты. Например, статья про события в Буче за сутки уже редактировалась 550 раз разными людьми, она постоянно переписывается, дополняется - по каждому предложению ведутся споры, как лучше сформулировать", - пояснил он.

По его словам, "войны правок" в "Википедии" сейчас нет: "Так, чтобы кто-то что-то вносил, потом кто-то удалял, потом то же самое вносили, то же самое удаляли, и так по кругу - такого нет. Но статья постоянно редактируется - кто-то вносит, кто-то подправляет, кто-то часть удаляет, потому что эта часть не подкреплена источником или источник сомнительный, это происходит каждую секунду".

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