42-й день войны в Украине: Россия использует голод как оружие, сказал Зеленский; США и ЕС усиливают санкции

6 апреля 2022, 12:02 GMT Обновлено 37 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за обстрелов Мариуполь остался без воды и света

США и Евросоюз расширяют санкции, однако Запад пока не собирается отказываться от российских энергоносителей, министры иностранных дел стран НАТО встречаются в Брюсселе, высокопоставленный чиновник Пентагона предполагает, что конфликт затянется на несколько лет, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она использует голод как оружие.

В этом обзоре - все самое главное о ходе войны в Украине на данный момент.

Новые санкции

США и ЕС намерены ввести дополнительные санкции против России на фоне обвинений в военных преступлениях в украинском городе Буча.

Сообщается, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер в отношении двух дочерей Путина, а также крупнейшего российского банка.

Белый дом заявил, что эти меры, согласованные между Вашингтоном, "Большой семеркой" и Европейским союзом, будут направлены против российских банков и чиновников и запретят новые инвестиции в Россию.

Накануне ЕС объявил о новых санкциях, однако до эмбарго на покупку российских энергоносителей дело не дошло.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом против России, включает нефть и уголь

Тем не менее, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: "Это не последние санкции. Теперь мы должны заняться доходами России от продажи ископаемого топлива".

Россия из-за санкций оказалась частично изолирована от развитого мира, но продолжает продавать туда нефть и газ и зарабатывать только на поставках на свой основной рынок, в Европу, более 650 млн евро в день.

Предлагаемые санкции ЕС предусматривают запрет на покупку российского угля, запрет на заход российских судов в порты ЕС и приостановку торговли на сумму почти 20 миллиардов евро (21,77 миллиарда долларов).

Усилят санкции и другие страны, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию.

Новая Зеландия заявила в среду, что введет 35-процентный тариф на весь импорт из России и продлит запрет на экспорт промышленной продукции, связанной со стратегическими российскими отраслями.

Правительство Нидерландов утром в среду объявило, что арестованы 14 яхт - 12 недостроенных и две на плановом обслуживании, - якобы связанных с россиянами.

Американский производитель микросхем Intel заявил, что приостановил свою деятельность в России.

Автор фото, Oireachtas TV/PA Media

"Голод как оружие"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует голод как оружие в попытке захватить территорию.

Выступая перед парламентом Ирландии, он сказал, что ракетные обстрелы лишают украинцев возможности выживать, а российские силы заблокировали все морские порты Украины и суда с продовольствием на экспорт.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, и Зеленский заявил, что действия России приведут к нехватке продуктов питания и увеличению расходов для миллионов людей по всему миру.

"Для них голод - это оружие против нас, простых людей", - сказал Зеленский.

Он подробно описал непрекращающиеся атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине, в том числе в опустошенном городе Мариуполь, где, по его словам, люди больше не могут использовать даже талый снег в качестве питьевой воды.

Зеленский также призвал политических лидеров Ирландии использовать свое влияние, чтобы убедить другие страны ЕС ввести еще более жесткие санкции против России.

"Нам еще нужно убедить Европу, что российская нефть не может кормить российскую военную машину новыми источниками финансирования", - добавил Зеленский, призвав также к полному исключению российских банков из западных финансов.

Украинский флаг из Бучи в Ватикане

Автор фото, Valicchia/NurPhoto Подпись к фото, В Ватикан доставили украинский флаг из Бучи

Папа римский Франциск поцеловал украинский флаг, который, по его словам, прибыл из Бучи. Когда он показал флаг, присутствовавшие на аудиенции в Ватикане разразились аплодисментами. В Ватикан прибыла группа украинских детей, которых также встретили аплодисментами.

"Этот флаг прибыл сюда с войны, из города-мученика Бучи, - заявил Франциск. - Сегодня с нами группа украинских детей, давайте поприветствуем их и помолимся вместе с ними".

"После Второй мировой войны была предпринята попытка заложить основы новой мирной эпохи. Но, к сожалению, мы этому не учимся на собственных ошибках. Старая история конкуренции между великими державами продолжается", - добавил он.

Военные сводки

Основные усилия российских сил сосредоточены на проведении "агрессивной" операции установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, говорится в ежедневной сводке Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным разведки министерства обороны Великобритании, ожесточенные бои и российские авиаудары по портовому городу Мариуполь продолжаются.

Российская артиллерия в среду обстреляла Мариуполь и Харьков.

Мариуполь с первых дней вторжения подвергался обстрелам практически ежедневно, в результате чего десятки тысяч жителей остались без еды, воды и электричества.

По сведениям британской разведки, гуманитарная ситуация в городе ухудшается. Большинство из 160 000 оставшихся жителей не имеют света, связи, лекарств, тепла и воды. Российские силы препятствуют доступу гуманитарной помощи, чтобы, вероятно, вынудить защитников сдаться.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в среду власти попытаются эвакуировать застрявших мирных жителей через 11 гуманитарных коридоров, хотя людям, пытающимся покинуть осажденный город Мариуполь, придется использовать собственные автомобили.

Минобороны России, в свою очередь, утром в среду отчиталось об уничтожении пяти баз хранения горюче-смазочных материалов, поражении 24 военных объектов и четырех сбитых украинских беспилотниках.

В условиях военных действий подтвердить эти утверждения Би-би-си не может.

НАТО обсудит помощь Украине

Министры иностранных дел стран НАТО в среду соберутся в Брюсселе для двухдневных переговоров о поддержке Украины.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс ожидает, что Москва удвоит свои усилия, направленные на захват восточного Донбасса в ближайшие недели. При этом Столтенберг заявил, что альянс не собирается отправлять в Украину наземные войска или авиацию.

Во вторник Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты согласились предоставить Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, включая противотанковые системы "Джавелин".

Командование США: конфликт в Украине продлится несколько лет

Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии за счет увеличения числа расположенных там военных баз, заявил накануне высокопоставленный чиновник Пентагона генерал армии США Марк Милли в ходе выступления перед конгрессменами.

После российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность размещенного в Европе воинского контингента и, возможно, либо усилить американское присутствие в этом регионе, либо передислоцировать часть войск.

Генерал считает, что можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента. При этом бремя финансирования такого расширения с радостью возьмут на себя страны Восточной Европы - такие как Польша, Румыния и страны Балтии, уверен Марк Милли.

Милли также высказал мнение, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу насчет десятилетий, но по меньшей мере несколько лет - точно".

По его мнению, Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сократить свое военное присутствие в Европе - а это свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, выходящем далеко за пределы Украины.

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