Бородянка: смерти и разрушения в еще одном городе под Киевом, освобожденном от российских войск

16 минут назад

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Автор фото, AFP

Бородянка - еще один город под Киевом, освобожденный от российских войск. Бородянка находится немного дальше от украинской столицы, чем уже известная Буча, поэтому журналисты смогли попасть в нее только сейчас.

Во вторник исполняющий обязанности мэра города Георгий Ерко заявил, что около 200 человек в городе пропали без вести. По его словам, они предположительно погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами.

Вооруженные силы Украины освободили Бородянку 1 апреля.

Автор фото, AFP

Бородянка - город с одной центральной улицей, расположенный к северо-западу от столицы Киева. Тихое, неприметное место, как описывают его жители.

Но он находится наподъездной дороге, ведущей к столице Украины, и был одним из первых поселений, пострадавших от российских бомбардировок.

После того, как из города вышли российские войска, туда смогли попасть журналисты газеты New York Times и других западных изданий. Их свидетельства шокируют: многоэтажные дома вдоль главной улицы как бы разрезаны следами от авиаударов, четыре многоэтажных дома рухнули как гармошка.

Автор фото, AFP

Жители описывают журналистам страшные часы в первые дни вторжения, когда российские самолеты с визгом проносились над головой, а через несколько секунд после этого раздавались бесконечные взрывы.

Автор фото, AFP

Главная задача сейчас, по словам представителей местных властей, - снова подключить электричество и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы. Затем нужно расчистить завалы.

Автор фото, AFP

"Уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное - сотни убитых гражданских людей, сотни раненых. Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе этого не назвать", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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