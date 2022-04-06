США назвали возможного админа "Гидры". Это россиянин из Череповца

Андрей Захаров

Би-би-си

43 минуты назад

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Автор фото, TASS/ZUMA Press Wire

Власти США назвали первого подозреваемого в деле даркнет-ресурса Hydra. Это 30-летний Дмитрий Павлов из Череповца: его американский минюст считает администратором серверов "Гидры" - крупнейшей в России площадки для продажи наркотиков. Сам Павлов заявил Би-би-си, что конечных клиентов не знал. А если бы знал, что это "Гидра", то прекратил бы сотрудничество.

По версии минюста США, сервера площадки администрировал 30-летний россиянин Дмитрий Павлов.

"Он, вместе с другими операторами Hydra, обеспечивал успех площадки, предоставляя ей критическую инфраструктуру", - говорится в обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии.

Семье Павлова принадлежит хостинг-провайдер из Череповца "Промсервис", который, по данным минюста США, работал под разными коммерческими именами (в том числе 4x4Host). Американские власти утверждают, что именно эта компания занималась администрированием серверов Hydra, начиная с 2015 года.

Что говорит сам Павлов

Павлов заявил Би-би-си, что американские власти на него не выходили, и про обвинения он узнал от журналиста.

"Мы являемся хостинг-компанией и имеем все необходимые лицензии связи Роскомнадзора. Мы не занимаемся администрированием никаких площадок в принципе, а только предоставляем сервера в аренду как посредники (перепродавая услуги). Мы не знаем, что у нас хостится, так как после предоставления доступа к серверу клиенты меняют пароль, и доступ невозможен", - написал он.

И добавил, что если он бы он знал, что находится на серверах, то "не предоставил бы оборудование ни под каким предлогом".

"В любом случае, понимая всю ответственность, мы готовы к содействию со специальными службами", - пообещал он.

Павлов - уроженец Череповца, но в Петербурге зарегистрирована его компания "Русинмедиа", которая занимается строительством центров обработки данных (выручка в 2021 году - около 2 млн рублей). Из Петербурга и большинство его друзей "ВКонтакте". Но сам он отказался отвечать на вопрос, где живет сейчас.

Что такое Hydra

Американские и германские власти называют "Гидру" крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в России. По оценке Федерального ведомства уголовной полиции Германии, только в 2020 году продажи на "Гидре" составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

Хотя основной профиль "Гидры" - торговля наркотиками, известен как минимум один случай, когда через эту площадку фактически было заказано убийство человека - подмосковного следователя Евгении Шишкиной. Об этой истории подробно писала Русская служба Би-би-си.

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Накануне, 5 апреля, американские правоохранительные органы совместно с немецкой полицией провели совместную операцию, в рамках которой были отключены сервера "Гидры" в Германии, а также конфискованы биткоины на сумму в 25 млн долларов. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США назвало площадку "раем для киберпреступников".

Судя по всему, немецкие сервера, на которых работала "Гидра", арендовала компания Павлова. Но тот уверяет, что немцы никогда не сообщали ему, что на его инфраструктуре работает даркнет-площадка. "Любые инциденты, присланные немецким оператором, разбирались, и сервера удалялись, если были какие то нарушения", - утверждает он.

Как бы то ни было, теперь американские власти обвиняют его в сговоре с целью продажи наркотиков и в отмывании денег.