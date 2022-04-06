"Пока еще есть возможность". Власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей

45 минут назад

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Автор фото, AFP

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала жителей трех восточных регионов страны как можно быстрее эвакуироваться до масштабного наступления российских войск. Власти говорят, что речь идет о населении подконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей, а также некоторых районов Харьковской области, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно, - цитирует Верещук пресс-служба правительства. - Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь".

Вскоре после заявления Верещук глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что об эвакуации населения Харькова и большей части области речь не идет.

По словам Синегубова, власти и вооруженные силы Украины просят покинуть свои дома только жителей двух районов в направлении Изюма, который недавно захватили российские войска и за который долгое время шли ожесточенные бои. Этот небольшой город, где до войны жили около 46 тыс. человек, - важный транспортный узел, он находится на пути из Харьковской области к Донецкой, в частности, к важному для Украины Славянску.

"Мы все понимаем: враг планы по Харькову не менял, - написал в своем телеграм-канале Олег Синегубов. - Но мы уверены в наших Вооруженных Силах Украины, в крепости нашей обороны". Он добавил, что "угроза обстрелов жилых районов Харькова остается". "Значительная часть жителей еще в первые недели активных боевых действий выехали за пределы города и области", - отметил глава областной администрации.

Харьковский мэр Игорь Терехов также разместил в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что "необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как Харьковский городской голова". "Харьков - хорошо вооруженный и готовый к обороне город", - сказал мэр.

В среду утром Синегубов сообщил, что Харьков за сутки подвергся обстрелам 27 раз.

Приоритет - Донбасс

В течение последней недели российские военные покинули Киевскую и Черниговскую области Украины. Москва заявила, что это было сделано в качестве "жеста доброй воли", чтобы повысить доверие во время переговоров. Однако западные военные эксперты и украинское правительство считают, что на самом деле российская армия потерпела под Киевом значительное поражение, потеряла надежду захватить украинскую столицу и решила сконцентрировать свои усилия на попытках взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жители Краматорска во время эвакуации пятого апреля

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Согласно опубликованной в среду вечером оценке украинского генерального штаба, российские войска "продолжают подготовку к наступательной операции на востоке Украины" и пытаются "прорвать обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении".

Верещук прокомментировала отвод армии РФ из Киевской и Черниговской областей так: "Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа".

Тем временем в Донецкой и Луганской областях продолжаются тяжелые бои.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела города Угледар во время раздачи гуманитарной помощи погибли четверо местных жителей, еще четыре человека получили ранения. По его данным, населенный пункт обстреляли "из ракетной артиллерии". Кириленко также опубликовал фотографии людей, пострадавших в результате обстрела.

Как сообщает администрация Славянска, в городе начали закрываться банки, и из-за этого люди не могут получить пенсии. "Логистика доставки пенсии нарушена, - написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Вадим Лях. - Она обязательно будет возобновлена, и пенсии люди получат. Но как быстро это произойдет, сейчас сказать нельзя".

В интервью украинскому телевидению Кириленко призвал жителей региона уезжать в более безопасные регионы страны и сказал, что в последнее время все больше людей прислушиваются к таким рекомендациям.

В ожидании наступления

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что города области постоянно подвергаются обстрелам, в том числе по населенному пункту Попасная наносятся удары из систем залпового огня "Град" и авиации. По данным властей, за сутки территорию области обстреливали 81 раз. "Эвакуация проходит под грохот вражеских пушек", - написал Гайдай в своем телеграм-канале.

Автор фото, Reuters/ГСЧС Украины Подпись к фото, Украинские спасатели показали фотографии женщины, спасенной из под обломков дома в Луганской области, разрушенного после обстрела

Он сообщил, что в среду эвакуация населения из Попасной сорвалась из-за обстрелов, а в Северодонецке (административном центре Луганской области) разрушено около 10 многоэтажных зданий.

По словам Гайдая, российские войска контролируют 60% города Рубежное неподалеку от Лисичанска и Северодонецка. "Прорваться вглубь города орки [так украинские политики и журналисты называют российских военных - ред.] не могут, ежедневные атаки остаются без успеха с многочисленными потерями врага", - пишет Гайдай.

Российское министерство обороны эти заявления не комментировало, однако представители пророссийских сепаратистов сообщили российскому телевидению, что контролируют "где-то две трети Рубежного".

По оценкам Гайдая, сейчас продолжается стягивание российской техники и военных, а наступление может начаться через 3-4 дня.

Глава Луганской области сообщил, что по официальным данным за 40 дней войны "эвакуировано около 30 тыс. жителей, посчитать число выездов людей на собственном транспорте пока невозможно".

О том, сколько людей уже вывезено из Луганской и Донецкой областей не сообщается, однако в среду вечером Верещук рассказала об эвакуации по гуманитарным коридорам почти 4,9 тыс. людей, в том числе около 1,2 тыс. из Луганской области; в эту цифру также входит некоторое число жителей оккупированных Россией городов Бердянск и Мелитополь в Запорожской области. Днем ранее было вывезено около 3,8 тыс. человек, а в понедельник - 3,3 тысячи.

Что с эвакуацией из Мариуполя?

Тем временем так и не удается организовать эвакуацию из самого пострадавшего от войны Мариуполя. Этот портовый город в Донецкой области практически полностью разрушен, там нет связи, электричества, водоснабжения и отопления, на улицах продолжаются ожесточенные бои. По оценкам местных властей в Мариуполе остаются более 100 тыс. человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Мариуполя пишут на дверях подъездов, много ли людей осталось в том или ином доме

Международный Комитет Красного Креста уже несколько дней подряд пытается сопроводить в город гуманитарную колонну, однако всякий раз договоренности срываются. Украинские власти обвиняют в этом российских военных, те возлагают вину на Украину.

4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что колонна Красного Креста, ехавшая в Мариуполь для эвакуации жителей, была остановлена российскими военными.

Автобусы Красного Креста так и не добрались до Мариуполя, но примерно в 20 км от него встретили колонну частных автомобилей. На них люди смогли выехать из разрушенного города и без помощи международной организации, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

Всего около тысячи человек доехали в колонне с Красным Крестом до города Запорожье - главного пункта назначения гуманитарных коридоров из Мариуполя и соседних городов.

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