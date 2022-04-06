Журналистам в России запретят цитировать сообщения СМИ, признанные "фейками"

час назад

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Автор фото, Getty Images

Журналисты в России будут нести ответственность за цитирование сообщений других СМИ, если они признаны властями недостоверными, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в среду. Речь, в частности, идет о "фейках" о действиях российских вооруженных сил за рубежом и информации, направленной на их дискредитацию.

Согласно действующему закону о СМИ, за ложную информацию наказывают только то СМИ, которое напечатало ее первым. А издания, которые процитировали сообщение, ответственности не несут. Исключение делается только в случае раскрытия персональных данных детей - жертв преступлений.

В законопроекте, который внесен группой депутатов в Госдуму в среду, предлагается внести изменения в "Закон о СМИ" и расширить число исключений, которые позволят привлекать к ответственности те издания, которые не были первоисточником "недостоверной информации", но процитировали ее.

Депутаты предлагают наказывать за цитирование в следующих случаях:

если информация создает угрозу здоровью и жизни граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помех работе транспорта, банков, энергетики, промышленности и связи;

если информация содержит недостоверные данные об использовании вооруженных сил России, а также об исполнении российскими государственными органами своих полномочий за пределами страны;

если информация связана с обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан";

если информация выражена в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России;

если информация направлена на дискредитацию российских вооруженных сил, в том числе содержит призывы к воспрепятствованию их использования, или направлена на дискредитацию работы государственных органов за пределами России;

если информация содержит призывы к организации или участию в несанкционированных акциях, введению санкций против России или оправдывает экстремистскую деятельность.

Эти же основания, согласно законопроекту, позволят Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ - как российских, так и иностранных. Отзыв регистрации влечет за собой запрет на деятельность СМИ и прекращение аккредитации его корреспондентов.

Генпрокуратура, согласно документу, будет направлять требование в Роскомнадзор, который признает регистрацию СМИ недействительной и прекратит действие его лицензии на вещание.

В начале марта, вскоре после российского вторжения в Украину, в России ввели уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военных (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ).

За месяц в России завели сотни административных дел о "дискредитации" военных (первое нарушение влечет административную ответственность), при этом часто основанием для дела становились антивоенные высказывания, в том числе в соцсетях.

О первых уголовных делах по статье о "фейках" о действиях российской армии стало известно 16 марта. 22 марта фигурант дела, возбужденного по этой статье, был впервые отправлен под стражу.

После начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заявил, что российские СМИ должны освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, в которых происходящее в Украине называется войной или нападением, а также заблокировал большую часть российских независимых СМИ.