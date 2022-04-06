Журналистам в России запретят цитировать сообщения СМИ, признанные "фейками"
Журналисты в России будут нести ответственность за цитирование сообщений других СМИ, если они признаны властями недостоверными, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в среду. Речь, в частности, идет о "фейках" о действиях российских вооруженных сил за рубежом и информации, направленной на их дискредитацию.
Согласно действующему закону о СМИ, за ложную информацию наказывают только то СМИ, которое напечатало ее первым. А издания, которые процитировали сообщение, ответственности не несут. Исключение делается только в случае раскрытия персональных данных детей - жертв преступлений.
В законопроекте, который внесен группой депутатов в Госдуму в среду, предлагается внести изменения в "Закон о СМИ" и расширить число исключений, которые позволят привлекать к ответственности те издания, которые не были первоисточником "недостоверной информации", но процитировали ее.
Депутаты предлагают наказывать за цитирование в следующих случаях:
- если информация создает угрозу здоровью и жизни граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, помех работе транспорта, банков, энергетики, промышленности и связи;
- если информация содержит недостоверные данные об использовании вооруженных сил России, а также об исполнении российскими государственными органами своих полномочий за пределами страны;
- если информация связана с обстоятельствами, "представляющими угрозу жизни и безопасности граждан";
- если информация выражена в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России;
- если информация направлена на дискредитацию российских вооруженных сил, в том числе содержит призывы к воспрепятствованию их использования, или направлена на дискредитацию работы государственных органов за пределами России;
- если информация содержит призывы к организации или участию в несанкционированных акциях, введению санкций против России или оправдывает экстремистскую деятельность.
Эти же основания, согласно законопроекту, позволят Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ - как российских, так и иностранных. Отзыв регистрации влечет за собой запрет на деятельность СМИ и прекращение аккредитации его корреспондентов.
Генпрокуратура, согласно документу, будет направлять требование в Роскомнадзор, который признает регистрацию СМИ недействительной и прекратит действие его лицензии на вещание.
В начале марта, вскоре после российского вторжения в Украину, в России ввели уголовную ответственность за "фейки" о действиях российских военных (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ).
За месяц в России завели сотни административных дел о "дискредитации" военных (первое нарушение влечет административную ответственность), при этом часто основанием для дела становились антивоенные высказывания, в том числе в соцсетях.
О первых уголовных делах по статье о "фейках" о действиях российской армии стало известно 16 марта. 22 марта фигурант дела, возбужденного по этой статье, был впервые отправлен под стражу.
После начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор заявил, что российские СМИ должны освещать военные действия только на основе информации из официальных российских источников. Роскомнадзор требует от СМИ удалять материалы, в которых происходящее в Украине называется войной или нападением, а также заблокировал большую часть российских независимых СМИ.
Новый проект ограничений для СМИ появился на фоне трагедии в городе Буча, где после отступления российских военных из Киевской области нашли сотни погибших мирных граждан, некоторых из них - на улице со связанными руками или в братских могилах. Шокирующий кадры облетели весь мир. Российские власти называют это "постановкой" и "провокацией", аналогичную позицию занимают государственные СМИ.
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