Армения и Азербайджан договорились о подготовке мирного договора. Но впереди долгий путь

час назад

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Автор фото, WALSCHAERTS / AFP Подпись к фото, Никол Пашинян (слева), Ильхам Алиев (справа) и глава Евросовета Шарль Мишель (в центре) на встрече в Брюсселе

Лидеры Армении и Азербайджана договорились о подготовке мирного соглашения между странами по итогам встречи в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Президенты Ильхам Алиев и Никол Пашинян выразили желание быстрее продвигаться к мирному соглашению и договорились поручить его подготовку главам МИД", - говорится в заявлении Европейского совета, опубликованного в ночь на седьмое апреля.

Армения и Азербайджан договорились о создании совместной пограничной комиссии для делимитации армяно-азербайджанской границы и обеспечению безопасности на всем отрезке. Сделать это планируется до конца апреля.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о подготовке к началу мирных переговоров, добавив, что будущий договор о перемирии будет основан "на принципах, предложенных ранее Азербайджаном".

Россия приветствовала начало мирного процесса. "Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пашинян и Алиев также обсудили восстановление транспортной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном. Глава Евросовета приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей: он также призвал лидеров двух стран найти эффективные решения для восстановления коммуникаций.

Война и перемирие

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетиями: он начался в конце 1980-х годов, когда тогдашняя Нагорно-Карабахская автономная область обратилась с призывом к центральным советским властям с просьбой перевести ее из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

За этим последовали многотысячные митинги в обеих республиках, столкновения, убийства и этнические погромы. Советское руководство пыталось решить вопрос при помощи силовых мер. С развалом СССР две республики перешли к открытому вооруженному противостоянию.

Перемирия удалось достичь лишь в мае 1994 года. В результате Азербайджан потерял контроль над самим Нагорным Карабахом и семью окружающими его азербайджанскими районами. Более миллиона мирных жителей стали беженцами. С тех пор Карабахский конфликт был одним из многих замороженных этнических конфликтов на карте мира.

В конце 2020 года Азербайджан в результате 44-дневной войны смог вернуть контроль над большей частью утерянных территорий. Окончанию боевых действий способствовало посредничество России, чьи миротворцы были направлены в Нагорный Карабах для обеспечения безопасности армянского населения Карабаха.

Армения, потерпев военное поражение, испытала глубокий политический кризис, однако премьер-министр Никол Пашинян смог сохранить свой пост в результате досрочных выборов.

Что дальше?

На пути к мирному соглашению двум странам предстоит преодолеть препятствия, которые и в мирное время были бы достаточно сложны, а в ситуации вооруженного противостояния, да еще на фоне войны в Украине, становятся вдвойне острее.

Главная проблема делимитации границ между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что в советское время административная граница между двумя республиками допускала большое количество мелких анклавов и деревень, порой находящихся внутри территории соседней страны. Как стороны собираются договариваться по ним - пока не ясно.

Азербайджан требует открытия транспортных коридоров в регионе, особенно через Армению в азербайджанский анклав Нахичевань. В Армении многих тревожит, что это может стать "ползучей" потерей суверенитета над пограничной с Ираном армянской территорией, которую в Баку порой называют исторической частью Азербайджана.

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Один из главных вопросов для Армении - безопасность армян Нагорного Карабаха. Азербайджан категорически отказывается обсуждать какой-либо статус для жителей бывшей автономной области. В Армении продолжают говорить о Нагорном Карабахе (или Арцахе) как о непризнанной республике с де-факто властями.

После вторжения России в Украину положение 2000 военных российского миротворческого контингента изменилось: боеспособные части самой России сейчас очень нужны. К тому же через три года предстоит решить, остаются ли миротворцы еще на пять лет (для этого нужно согласие всех сторон).

Введение российских миротворцев в Карабах представлялось многим инициативой Москвы, перехваченной у Турции, которая поддерживала Баку, а также у западных стран, представленных в Минской группе ОБСЕ. Они три десятилетия занимались урегулированием армяно-азербайджанского конфликта.