Россия заявила об отказе Украины от части стамбульских предложений. Киев счел это провокацией

час назад

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Автор фото, Ukrainian Presidential Press Service

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина накануне представила новый проект соглашения с Россией, который отличается от проекта, обнародованного в конце марта после переговоров в Стамбуле. Лавров делает провокационные заявления, пытаясь давить на переговорные позиции Киева, заявили в ответ в офисе президента Украины: "Принципиальных изменений быть не может".

Что сказал Лавров

"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", - сказал в четверг Лавров. Под тем документом, по его словам, стоит подпись главы украинской делегации Давида Арахамии.

У Москвы как минимум три претензии к украинским переговорщикам. Первая связана с гарантиями безопасности, которые Киев должен получить от группы государств по аналогии со статьей 5 Устава НАТО. Эта статья предусматривает, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов - и все страны участвуют в отражении агрессии.

"В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле" по состоянию на 23 февраля", - заявил Лавров.

29 марта Арахамия действительно говорил, что на занятые вооруженными формированиями и российской армией территории Донецкой и Луганской областей, а также на аннексированный Крым международные гарантии безопасности временно не будут распространяться.

Вопрос Крыма украинская сторона предлагает сделать отдельным пунктом договора и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. "Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма", - говорил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого Архамия сейчас сменил на посту главы делегации.

Вторая претензия Лаврова связана с будущими военным учениями. "В документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию, - сказал глава МИД России. - В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено".

Третья претензия звучит так: "Фигурирует идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины". "Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска, нагромождать все новые и новые предварительные условия, - сказал Лавров. - Этот замысел понятен, но он неприемлем".

При этом российский министр пообещал продолжать участие в переговорах, "продвигая наш проект соглашения".

Что заявили в Киеве

Подоляк в ответ заявил "Украинской правде", что украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно: "Без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны".

Детали переговоров и выдвинутые на них предложения Киев пока не комментирует, отмечает издание.

"Ключевое - есть предложенная Украиной формула гарантий безопасности, - сказал советник офиса президента Украины. - Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей".

"Принципиальных изменений быть не может. Сейчас идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того", - заявил Подоляк.

Арахамия сообщил "Украинской правде", что украинская делегация не взаимодействует с Лавровым.

Переговоры после Бучи

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Вопрос о возможности продолжения российско-украинских переговоров встал после трагедии в Буче и других городах Киевской области, где после отступления российских воск нашли сотни тел мирных жителей. Часть из них лежали на улице (у некоторых были связаны руки), других обнаружили в братских могилах. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в военных преступлениях, такую же оценку дают США и другие западные страны. Москва называет произошедшее в Буче "постановкой и провокацией".

Зеленский накануне заявил, что и после Бучи нужно продолжать российско-украинские переговоры. "Это просто нужно делать. Я считаю, что у меня нет просто другого выбора", - говорил он 5 апреля украинским журналистам. "Все понимают, что то, что они сделали, - прощения этому нет. Каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам по поводу тех или иных переговоров", - оговорился он.

"Просто сказать: "Давайте ни о чем больше не будем говорить" - позиция самая легкая. А самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом, признать, что это конкретно война России против Украины, что это геноцид, что они должны понести наказание за это... И при всей этой позиции найти возможности, чтобы встречаться", - рассуждал Зеленский.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Репортаж из Бородянки, города, который почти сровняла с землей российская артиллерия

Во время посещения Бучи 4 апреля Зеленский заявил, что с Россией становится "очень сложно разговаривать" после того, как на освобожденных территориях находят тела убитых мирных жителей. Лавров 5 апреля позволил себе высказать предположение, что гибель людей в Буче связана с желанием "отвлечь внимание от переговорного процесса", в котором украинская сторона после Стамбула якобы "стала отыгрывать назад".

Украинские власти и Пентагон накануне сообщили, что российские военные покинули не только Киевскую, но и Черниговскую область. Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал решение об отводе войск от Киева "знаком доброй воли с целью создать благоприятные условия для переговоров". Одновременно с его заявлением в СМИ появлялись новые фотографии разрушенных городов в Киевской области и сообщения о жертвах среди мирного населения.

Что говорил Мединский

Глава российской делегации Владимир Мединский в Стамбуле давал понять, что все обнародованные в Стамбуле параметры возможного соглашения - инициатива Украины.

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, согласованные, как мы понимаем, с руководством Украины, - говорил он. - Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем и заявляет, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей".