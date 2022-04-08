Российский ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 17% с рекордных 20%

час назад

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Автор фото, Reuters

Совет директоров Банка России экстренно снизил ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 3 процентных пункта до 17%. Это произошло после значительного укрепления рубля на Московской бирже. Эксперты считают укрепление рубля результатом серьезных ограничений, которые сильно ограничили его конвертируемость.

28 февраля ЦБ повысил ставку до 20% - максимального значения за все время. Это произошло на фоне санкций и обвала курса рубля, последовавших после начала российского вторжения в Украину 24 февраля.

18 марта регулятор сохранил ставку на рекордном уровне. "Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки", которая будет сопровождаться "временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции", заявили тогда в ЦБ.

Сейчас Банк России, неожиданно сократив ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта, сообщил: "Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала".

Согласно пресс-релизу, "наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты", а рост годовой инфляции ЦБ объясняет "эффектом базы". "Недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля", - объяснил свое решение регулятор.

Почему рубль окреп

В последние дни курс рубля действительно укреплялся на торгах на Мосбирже, однако аналитики указывали на то, что этот рост происходит в условиях жестких ограничений конвертации рубля.

На фоне прекращения работы иностранных компаний в России, девальвации рубля и санкций резко упал импорт. Компании, обычно покупающие валюту, чтобы заплатить ею за товары, больше ее не покупают, как и не покупают товары. Население тоже не покупает валюту, поскольку банкам запрещено ее продавать до сентября.

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Российские экспортеры - прежде всего природных ресурсов - при этом продолжают поставки, а их после начала вторжения в Украину обязали продавать 80% выручки на бирже.

"Условия для роста рубля были созданы с самого начала требованием к экспортерам продавать 80% выручки и другими введенными ЦБ ограничениями на многие финансовые операции, - говорил накануне Би-би-си директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. - На рынке все это сильно сместило баланс в сторону предложения валюты".

С 9 марта по 9 сентября 2022 года снять с российских валютных счетов можно не более 10 тысяч долларов, остальное - уже в рублях. В начале марта ЦБ также ограничил возможность переводов за границу - до 5 тысяч долларов, но на прошлой неделе увеличил эту сумму до 10 тысяч. Кроме того, с 1 марта россиянам и российским компаниям запретили платить по своим зарубежным займам в иностранной валюте, обязав их платить в рублях.

"Спроса на рынке сейчас практически нет, для тех, кто хотел бы сыграть против рубля, возможности ограничены, достаточно большой экспорт и подавленный импорт", - говорил Би-би-си экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он также обращал внимание на то, что попавшие в среду под санкции Сбербанк и Альфа-банк продают активы в долларах.

Мурашов и Полевой еще накануне прогнозировали, что ЦБ будет постепенно отказываться от ограничительных мер. Западные аналитики высказывают мнение, что к рублю уже нельзя относиться как к свободно конвертируемой валюте.

Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне жестких санкций, сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, пишет Интерфакс.

Рубль немного подешевел к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем после того, как Банк России принял внеплановое решение. Накануне курс доллара упал на 4 рубля до 75,7 рубля. Евро подешевел еще сильнее - на 5,5 рублей, до 81,45 рубля. Примерно столько российская валюта стоила до нападения России на Украину.

"Укрепление курса рубля выглядит очень временным, так как в марте Россия потеряла 3 млрд долларов своих нефтяных доходов из-за дисконта цены на нефть Urals к цене Brent", - говорится в прогнозе экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Ирины Ростовцевой.

Политически Кремлю важнее валютный курс, чем традиционные для развитых стран параметры - инфляция и процентные ставки, потому что "в постсоветской истории России курс рубля к доллару был, пожалуй, главным экономическим индикатором для большинства граждан", оценивало ситуацию агентство Блумберг.

Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

На фоне санкций

Тем временем ЕС одобрил пятый пакет санкций против России.

Он, в частности, предусматривает запрет на импорт или транзит угля и других твердых ископаемых, если они экспортируются из России, начиная с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время оценивается в 8 млрд евро в год.

Запрещается предоставление доступа в порты ЕС судам под флагом России. Исключение будет сделано для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи.

Под запрет попали любые российские и белорусские автотранспортные предприятия - перевозки грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом (исключение - фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также использование автомобильного транспорта в гуманитарных целях).

Вводятся дополнительные ограничения экспорта (авиакеросин, полупроводники, высокотехнологичная электроника, продукция точного машиностроения) и импорта (древесина, цемент, удобрения, морепродукты, алкоголь).

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора. Замораживаются активы банков, уже отрезанных от системы SWIFT.