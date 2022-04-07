43-й день войны в Украине: МИД России обвинил Киев в отходе от договоренностей, Украина обвиняет Венгрию в поддержке российский агрессии

18 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди в Мариуполе готовят еду

МИД России обвинил Киев в отходе от договоренностей, Украина обвиняет Венгрию в поддержке российский агрессии, в Мариуполе остаются около 100 тыс. человек. Что происходит на 43-й день войны в Украине - в нашем обзоре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в отходе от договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он заявил, что в проекте соглашения с Россией, который накануне представила Украина, "налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле".

По cловам Лаврова, Украина ранее пообещала, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина отходит от договоренностей

Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а этот замысел неприемлем, заявил глава МИД России.

Переговоры в Стамбуле прошли 29 марта. На них украинская сторона предложила к рассмотрению проект договора, по которому Украина становится внеблоковым безъядерным государством.

А по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, переговорам угрожают еще и решение Вашингтона продолжать поставлять Украине оружие.

"Закачка оружия в Украину не будет способствовать успеху российско-украинских переговоров", - заявил официальный представитель Кремля.

Вчера Сенат США одобрил законопроект о возрождении программы ленд-лиза, которая позволит Вашингтону по аналогии с его действиями времен Второй мировой войны более эффективно отправлять оружие и другие поставки Украине в условиях российского военного вторжения, сообщает Politico.

По мнению Politico, Вашингтон "прибегает к экстраординарной тактике, в последний раз использовавшейся во время самого значительного глобального конфликта XX века", и это является "еще одним признаком того, что США и их союзники считают российское вторжение экзистенциальной угрозой либеральному порядку".

В Мариуполе остаются более 100 тыс. человек

Более 100 тыс. человек все еще остаются в осажденном российскими войсками портовом городе. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко называет ситуацию в городе гуманитарной катастрофой. "Более 100 тыс. человек молятся за спасение. Нам необходима полномасштабная эвакуация", - сказал он, выступая по национальному телевидению.

Международный Красный Крест, который проводит эвакуацию из обстреливаемых украинских городов, заявил, что их конвой пытался добраться до Мариуполя последние пять дней. По их словам, автобусы, направленные для помощи в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, задержаны российскими войсками на территории, контролируемой Россией.

Организация также говорит, что отправлять конвой в Мариуполь небезопасно для волонтеров и сотрудников организации из-за постоянных обстрелов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Мариуполя в очереди за гуманитарной помощью

В Красном Кресте также говорят о гуманитарной катастрофе в Мариуполе: у людей уже почти полтора месяца почти нет еды, света и тепла.

"Тысячи людей все еще находятся в ловушке в городе. Им срочно нужен безопасный выход и помощь", - обращается Красный Крест к воюющим.

Мэр Мариуполя заявляет, что в городе погибли по меньше мере 5 тысяч мирных жителей. В условиях войны подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

Из тех городов, откуда российские военные уже ушли - в Киевской и Черниговской областях - появляется все больше свидетельств о действиях российских солдат. Правозащитная организация Amnesty International записала показания двадцати людей об убийствах мирных жителей в Киевской области.

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46-летняя женщина из села Богдановка (ее имя не приводится) рассказала правозащитникам, что российские войска зашли в населенный пункт 7 и 8 марта. Вечером 9 марта после звуков обстрелов они с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью спустились в подвал их дома. Там их встретили двое российских солдат. "Они заставили нас войти и захлопнули дверь. Буквально через минуту вновь ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал: "Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову".

Женщина (ее имя и точное место жительства не называются) рассказала, что российские военные ворвались в дом, застрелили ее мужа, а ее изнасиловали. Их девятилетний сын прятался в тот момент рядом.

"Мы собрали доказательства того, что российские войска совершали внесудебные казни, они должны быть расследованы как военные преступления. Эти свидетельства показывают, что безоружных гражданских лиц в Украине убивали в их домах и на улицах, это шокирующая жестокость", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Украина обвинила Венгрию в поддержке российской агрессии

МИД Украины раскритиковал Венгрию за готовность оплачивать российский газ в рублях. О таком решении Венгрии стало известно после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Путин звонил Орбану, чтобы поздравить с победой его партии на выборах на прошлой неделе.

"У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях", - сказал Орбан.

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают заявление властей Венгрии о том, что страна готова платить за российский газ в рублях, как недружественную позицию.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Виктор Орбан сказал, что во время разговора призвал Путина к немедленному прекращению огня в Украине и пригласил лидеров Франции, Германии и Украины на встречу с российским лидером в Будапеште.

"Видимо, после выборов Будапешт перешел к следующему шагу - помощи Путину в продолжении его агрессии против Украины", - сказано в заявлении МИД Украины.

"Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть", - добавил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Соглашаясь оплачивать российский газ рублями, Венгрия помогает президенту России Владимиру Путину продолжать агрессию против Украины, подчеркнул Николаенко.

"Если Венгрия действительно хочет помочь закончить войну, то вот как это сделать: перестать разрушать единство в ЕС, поддержать новые антироссийские санкции, оказать военную помощь Украине, а не создавать дополнительные источники финансирования военной машины России", - так отреагировали на слова Орбана в МИД Украины.