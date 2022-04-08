44-й день войны в Украине: новые обстрелы городов в Донбассе, ракетный удар по Краматорску, Украина контролирует Сумскую область

36 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Разрушения в Сумах

Украинские вооруженные силы взяли под контроль всю Сумскую область, в Донбассе подверглись обстрелу несколько городов, в Краматорске Донецкой области в результате ракетного обстрела вокзала, где находились тысячи ожидающих эвакуации, погибли десятки человек, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направляется в Киев.

Главные новости 44-го дня войны в Украине - в нашем обзоре.

Украина контролирует Сумскую область

Украинские вооруженные силы взяли под контроль всю Сумскую область вдоль границы с Россией, заявил в пятницу глава ее администрации Дмитрий Живицкий. "Территория свободна от орков", - написал он в социальных сетях.

Живицкий посоветовал жителям не возвращаться в город, пока его не разминируют: "Регион небезопасен. Есть много участков, которые заминированы и до сих пор не расчищены".

Город, расположенный недалеко от границы с Россией, в начале вторжения подвергся сильным бомбардировкам, там шли упорные бои.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что российские войска полностью выведены с севера Украины, и полагает, что ожидаемая массовая передислокация с севера на восток Украины, вероятно, займет не менее недели. В британском министерстве считают, что по крайней мере часть сил, выведенных с севера Украины, будет передислоцирована и потребует пополнения.

По данным британской военной разведки, российские войска обстреляли города на востоке и юге и продвинулись дальше на юг от города Изюм, который находится под их контролем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последствия ракетного удара в Краматорске

Обстрелы городов в Донбассе

Города в Донбассе, где российские войска продолжают наступление, подверглись атакам.

Жители Славянска были вынуждены спуститься в подвалы и убежища, в городе всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги. В Славянске были слышны звуки артобстрела.

Северодонецк - самый восточный город, удерживаемый украинскими войсками в Донбассе, - также подвергся ракетному обстрелу.

Эвакуация из района возобновилась после того, как участки железной дороги, пострадавшие от российских авиаударов в четверг, были отремонтированы.

В Краматорске Донецкой области обстрелян вокзал. Глава правления "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил о 30 погибших и более 100 раненых.

"Две ракеты попали в железнодорожный вокзал Краматорска. Пострадали люди. Подробности уточняем", - написал в соцсетях Камышин.

Автор фото, HERVE BAR/AFP Подпись к фото, Тела убитых рядом со зданием вокзала

По данным украинских властей, в тот момент там находились тысячи человек, которые хотели эвакуироваться.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сначала говорил, что удар был нанесен российской ракетой "Искандер", но позже уточнил, что речь идет о ракете "Точка-У. Штаб теробороны ДНР утверждает, что это была украинская ракета. В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию о деталях обстрела, числе погибших и раненых.

Этой ночью, пишет "Украинская правда", был нанесен удар по Харькову, там, по информации издания, один человек погиб и еще 14 ранены. В Луганской области один человек погиб после обстрела города Лисичанск.

Автор фото, Getty Images

Чиновники ЕС едут в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в пятницу, что направляется в столицу Украины вместе с главой дипломатического корпуса ЕС Жозепом Боррелем.

"С нетерпением жду приезда в Киев", - написала фон дер Ляйен в "Твиттере", приложив фотографию с Борреллом и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Глава внешнеполитического ведомства ЕС тоже написал в "Твиттере", что направляется в Киев.

Ранее на этой неделе фон дер Ляйен, объявив о поездке, заявила, что "украинский народ заслуживает нашей солидарности".

"Я хочу послать мощный сигнал непоколебимой поддержки украинскому народу и его смелой борьбе за наши общие ценности", - подчеркнула фон дер Ляйен..

Чиновники Евросоюза собираются встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем принять участие в мероприятии Stand Up For Ukraine в Варшаве в субботу.

На прошлой неделе Украину посетила спикер Европарламента Роберта Метсола - это был первый визит в страну главы учреждения ЕС с начала войны.

Премьер-министры Чехии, Польши и Словении посетили Киев 15 марта, еще до того как российские войска отошли от столицы.

Автор фото, Getty Images

Президент Франции ожидает нового наступления российских войск

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает, что российские войска активизируют свои атаки в Донбассе в ближайшие недели. Об этом он заявил в пятницу.

"Эта война, к сожалению, в ближайшие дни не прекратится", - сказал Макрон радио RTL, добавив, что не видит особых шансов на дипломатические уступки со стороны президента России Владимира Путина в ближайшее время.

Макрон, как и другие западные лидеры, полагает, что уход российских войск из окрестностей Киева может означать сосредоточение внимания на захвате территорий на востоке и юге, чтобы создать наземный коридор между Крымом и непризнанными республиками на востоке.

"9 мая - национальный праздник России, важное военное событие, и почти наверняка по замыслу Путина 9 мая должно стать днем победы, - сказал Макрон. - Они собираются сосредоточить свои усилия на Донбассе, и в ближайшие дни и недели нас ждут очень тяжелые сцены".

Макрон провел несколько телефонных переговоров с Путиным с начала вторжения в Украину 24 февраля, в частности - о гуманитарной помощи жителям обстреливаемых городов, однако особых успехов не добился.

Но он отверг утверждения критиков о бесполезности его переговоров с Путиным, заявив, что диалог окажется необходимым для обеспечения геополитической стабильности после окончания боевых действий.

"В Европе не будет мира, если мы не сможем подготовиться к завтрашнему дню", - сказал он.

В ООН сообщили о 1611 погибших среди гражданского населения

По обновленным данным ООН, с начала вторжения в Украину там погибло 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. Число раненых оценили в 2227 человек.

Среди погибших - 409 мужчин, 240 женщин, 25 девочек и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 831 взрослый, пол которых пока неизвестен.

На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, погибли 425 человек, уточняется в отчете. На территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, погибли 67 человек. В других регионах Украины погибли 1119 человек, сообщили в ООН.

Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, говорится в сообщении.

В ООН отметили, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а там, где ведутся бои, невозможно оперативно проверить информацию.

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