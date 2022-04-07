В сети появилось видео убийства российского военнопленного под Киевом. Что известно

час назад

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Би-би-си проанализировала видеокадры, на которых, предположительно, изображено, как украинские военные убивают пленного российского военнослужащего. Ролик был снят на одной из дорог к западу от Киева, по которой отступала армия РФ.

Ранее подлинность этого видео подтвердили журналисты газеты New York Times. Согласно их выводам, на кадрах изображено убийство по меньшей мере одного российского военного.

Осторожно! Далее следуют кадры и подробности, которые могут шокировать.

Что показано на видео?

На видео запечатлены четыре человека в военной форме, лежащие на земле. У одного из них руки связаны за спиной.

Трое из них лежат без движения, но один выглядит живым, едва шевелится, слышен хрип.

Затем один из военных (его лицо остается за кадром) несколько раз стреляет в этого человека до тех пор, пока он не перестает двигаться. После этого камера разворачивается, и мы видим брошенную бронетехнику и реакцию других солдат.

Все лежащие на земле тела одеты в военную форму, видны лужи крови.

Разглядеть можно лицо только одного из них - остальные лежат лицом вниз.

Где и когда было снято это видео?

Мы выяснили, что это произошло на основной дороге у села Дмитровка к западу от Киева. Эта дорога соединяет Дмитровку с Ирпенем и Бучей. Обстановка, заснятая на видео, соответствует картинке Google Street View того же участка дороги.

На спутниковом снимке этой дороги, сделанном 31 марта, на земле видны пятна, похожие на пятна крови, и та же бронетехника, что и на видео.

У нас нет полной уверенности относительно точной даты съемки, однако мы знаем наверняка, что съемка велась после полудня - об этом свидетельствует расположение теней на дороге.

Первая обнаруженная нами в соцсетях версия этого видео появилась там утром 30 марта, то есть сама съемка велась днем 29 марта или ранее.

Откуда мы знаем, что мертвые солдаты - это российские военные?

Об этом можно судить в основном по тому, что говорится во время съемок. Один из солдат, стоящий над телами, говорит: "Вот они, защитнички российской армии".

К тому же на кадрах видна брошенная бронетехника с нарисованными на бортах буквами V - это характерный знак, которым обозначается российская техника в Украине.

Кроме того, у двоих людей, лежащих на земле, на рукавах имеются белые повязки, которые используются российскими военными как маркировка в некоторых регионах Украины. Они также иногда используют красные или оранжевые повязки. Кроме того, поступали сообщения, что российские военные принуждали мирное население в некоторых регионах Украины носить белые повязки.

Есть ли уверенность в том, что к этому причастны украинские военные?

На военной форме некоторых из этих военных видные голубые повязки и шевроны с украинским флагом, которые служат характерным отличительным знаком сил Украины. Хотя, конечно, это не может быть однозначным доказательством их принадлежности.

На видео солдаты говорят по-русски, однако в Украине много русскоязычных людей.

Примерно в середине видео можно хорошо разглядеть лицо военного с бородой. Ясно видны также лица еще пары военных.

При помощи компьютерной программы мы сверили биометрические данные бородатого солдата с данными, имеющимися в открытом доступе, и пришли к выводу, что это с большой вероятностью гражданин Грузии, имеющий тесные связи с Украиной. Однако мы не можем назвать его имя, поскольку пока не удостоверились, что это именно он.

На чьи-то слова "Слава Украине" человек с бородой отвечает "Героям - слава!", после чего на кадрах слышно, как один из военных произносит слово "грузины".

Комментарий Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для Би-би-си заявление New York Times о том, что газете удалось подтвердить подлинность видео, где украинские военные убивают российского солдата.

"Украина относится к современным демократиям, максимально емко соблюдающим международное право. В том числе положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Безусловно, интенсивность боевых действий может провоцировать определенные инциденты. И ясно, что в таких случаях будет иметь место юридическое регулирование инцидентов", - заявил Подоляк.

"Между тем, нужно заметить следующее. Полный и очевидный отказ армии РФ от правил и обычаев войны, умышленное унижение и массовые убийства мирных граждан Украины, имеющие абсолютное документальное подтверждение, создают понятный эмоциональный фон и в украинском обществе, и в украинских вооруженных силах. Россия массово атакует наших детей, женщин, пожилых людей и, разумеется, это не может не вызвать ответную реакцию украинских военных, - добавил Михаил Подоляк. - Поэтому, во-первых, в любом случае подобные инциденты требуют проведения четкого следствия до выяснения мотивов и обстоятельств. А во-вторых, России, вероятно, нужно отказаться от антиукраинской геноцидной пропаганды и вернуть свою армию к пониманию тех же правил и обычаев войны".

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