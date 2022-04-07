Нобелевского лауреата и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва-Самара

36 минут назад

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Автор фото, Dmitry Muratov

Неизвестный напал на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Его облили красной краской. В конце марта издание было вынуждено приостановить работу под давлением российских властей на фоне войны с Украиной.

О нападении сообщил сам Муратов. Он опубликовал фотографии, на которых видны последствия нападения. Российские правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - цитирует главреда телеграм-канал "Новой газеты".

Автор фото, Dmitry Muratov

28 марта "Новая газета" объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины", - сообщила тогда редакция.

До этого газета опубликовала несколько репортажей о российском вторжении в Украину, в них, согласно требованию Роскомнадзора, война называлась "спецоперацией", однако репортажи в числе прочего рассказывали о гибели мирных жителей.

В четверг стало известно, что покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" запустили издание "Новая газета. Европа".

После начала войны с Украиной в России были закрыты или заблокированы многие СМИ. Так, прекратили вещание телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Был заблокирован и доступ к сайту Русской службы Би-би-си.

В декабре прошлого года Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии вручения в Осло, он, среди прочего, сказал: "В больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной".

До начала войны, как выяснилось, тогда оставалось чуть больше двух месяцев.

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