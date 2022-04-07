Рубль на довоенном уровне. Почему растет в цене российская валюта?

23 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Рубль в последние недели устойчиво дорожает: официальный курс и доллара, и евро в России уже опустился до довоенных уровней. Кажется, что российскую валюту не пугают ни продолжающаяся война с Украиной, ни вводимые странами Запада все новые и новые пакеты санкций. Почему рубль укрепляется?

В четверг вечером на Московской бирже курс доллара упал на 4 рубля до 75,7 рубля. Евро подешевел еще сильнее - на 5,5 рубля, до 81,45 рубля. Примерно столько российская валюта стоила до нападения России на Украину.

Правда, в российских банках по этому курсу доллары и евро вряд ли удастся купить. Би-би-си посмотрела курсы валют в нескольких приложениях: доллар можно купить за 78-85 рублей, а евро - за 84-92 рубля.

После начала военных действий рубль начал резко дешеветь: доллар в середине марта стоил дороже 120 рублей, а евро - 130 рублей. Это происходило на фоне паники: население начало массово обменивать рубли на доллары и евро, многие "охотились" за банкоматами, куда завозили валюту, или вставали в очереди в отделения, чтобы снять ее со счетов. Тогда же магазины начали повышать цены, а люди - скупать электронику и различные товары.

ЦБ ответил на это жесткими мерами, ограничив возможности снять валюту или перевести ее за рубеж. Аналитики уверены, что рубль сейчас укрепляется во многом благодаря этим самым мерам - на рынке просто нет игроков, которым сейчас активно нужна валюта. Зато действуют российские компании-экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку и покупать рубли.

В среду США и Великобритания ввели против России очередные санкции, под которые попали крупнейшие российские банки "Сбер" и Альфа-банк. Уже несколько дней ожидаются новые санкции со стороны ЕС.

Еще несколько недель назад подобные новости обрушили бы рубль, но в начале апреля он сохраняет стабильность.

Почему укрепляется рубль?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"В настоящее время платежный баланс сильный. Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз", - так укрепление рубля объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Министр действительно описывает то положение дел, о котором говорят экономисты. На фоне ухода иностранных брендов, девальвации рубля и санкций резко упал импорт. Это значит, например, что компании, обычно покупающие валюту, чтобы заплатить ею за товары, больше ее не покупают, как и не покупают этих товаров.

Население тоже не покупает валюту, чтобы ей оплатить, например, покупки за границей или отпуск.

При этом российские экспортеры, прежде всего природных ресурсов, продолжают поставки. А власти обязали их продавать 80% выручки на бирже.

"Условия для роста рубля были созданы с самого начала требованием к экспортерам продавать 80% выручки и другими введенными ЦБ ограничениями на многие финансовые операции, - говорит директор по инвестициям "Локо-инвест" Дмитрий Полевой. - На рынке все это сильно сместило баланс в сторону предложения валюты".

Ограничения на финансовые операции, о которых говорит Полевой, сразу после начала войны стал вводить Центральный банк. И они в совокупности сильно ограничили спрос на валюту.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года снять с российских валютных счетов можно не более 10 тысяч долларов, остальное - уже в рублях.

В начале марта ЦБ также ограничил возможность переводов за границу - до пяти тысяч долларов, однако на прошлой неделе увеличил эту сумму до 10 тысяч.

На бирже для россиян выставили комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов: сейчас она составляет 12%. Это резко сокращает спекулятивное давление на российскую валюту.

Кроме того, с 1 марта россиянам и российским компаниям запретили платить по своим зарубежным займам в иностранной валюте, обязав их платить в рублях. А российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

"Спроса на рынке сейчас практически нет, для тех, кто хотел бы сыграть против рубля, возможности ограничены, достаточно большой экспорт и подавленный импорт", - говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Он добавляет еще одну причину, актуальную для этого четверга: попавшие в среду под санкции "Сбер" и Альфа-банк продают активы в долларах.

Из-за подобной ситуации на рынке западные эксперты уже назвали рубль, например, "валютой потемкинской деревни" и пишут, что он перестал быть свободно конвертируемой валютой.

Как долго рубль будет укрепляться?

"Укрепление курса рубля выглядит очень временным, так как в марте РФ потеряла $3 млрд своих нефтяных доходов из-за дисконта цены на нефть Urals к цене Brent", - говорится в прогнозе экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Ирины Ростовцевой.

Мурашов и Полевой считают, что ЦБ будет постепенно отказываться от ограничительных мер. Это же в четверг подтвердил и Антон Силуанов.

По словам Полевого, сокращение мер будет происходить постепенно, а это значит, что рубль вряд ли резко подешевеет до 90-100 рублей за доллар.

Рост валютного курса позитивно повлияет на инфляцию, создавая условия для снижения ключевой ставки, добавляет экономист. Частично это уже видно по статистике: в конце марта еженедельный темп роста цен замедлился до 0,99%, хотя в начале марта цены росли более чем на 2% за неделю.

В Райффайзенбанке отмечают, что всплесков роста цен на отдельные товары стало меньше. Однако одной из причин замедления можно считать то, что при подсчете инфляции больше не учитывается рост цен на поездки в Турцию, которые резко дорожали в первые недели войны.