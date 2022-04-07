Израиль: стрельба на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива. Погибли два человека, восемь ранены

48 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На месте нападения

По меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива, на популярной торговой улице Дизенгоф. Израильские чрезвычайные службы сообщают, что огонь открыли два человека, которые были "нейтрализованы" на месте происшествия.

Вскоре после нападения сообщалось, что один из стрелков убит, а второму, возможно, удалось скрыться.

По данным израильских властей, четверым раненым сейчас делают операции, и они находятся в серьезном или критическом состоянии.

На кадрах с места происшествия видно, как люди пытаются убежать и прячутся за автомобилями. На одной из фотографий, размещенных в социальных сетях, видны перевернутые столы и стулья около бара.

Полиция рекомендовала местным жителям не выходить из своих домов.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проинформирован о нападении, он находится в штаб-квартире израильской армии, которая расположена примерно в километре от улицы Дизенгоф.

Это уже четвертое нападение в Израиле за последние две недели. В результате этих атак, совершенных израильскими арабами и палестинцами, было убито 11 человек.

29 марта в городе Бней-Брак рядом с Тель-Авивом в результате стрельбы, устроенной палестинцем с Западного берега реки Иордан, погибли пять человек. Нападавшего на месте застрелила полиция.

В воскресенье, 27 марта, двое нападавших застрелили двоих 19-летних полицейских в городе Хадера. Ответственность за это нападение взяла на себя группировка"Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах).

До этого, во вторник 22 марта, в городе Беэр-Шева человек с ножом напал на людей около торгового центра, убив троих, перед этим сбив на машине велосипедиста, который также скончался. По данным полиции, тот нападавший отбыл срок в израильской тюрьме и планировал вступить в ряды "Исламского государства" в Сирии.

И нынешний, и бывший премьер-министры Израиля говорят о "волне террора", какой не было много лет.