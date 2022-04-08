Колонный зал, ордена на подушечках, большой портрет. Государственные похороны Жириновского

49 минут назад

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Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

В Москве прошла церемония прощания с политиком Владимиром Жириновским. Ее посетил российский президент Владимир Путин, панихиду провел патриарх Кирилл.

В 2013 году Владимир Жириновский рассказал в интервью на телеканале "Дождь" (организация включена минюстом в список СМИ-"иноагентов") о том, какими ему видятся собственные похороны. Предсказание оказалось весьма точным.

"Предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне всегда нравилось, как это у большевиков было. Большой портрет в черной рамке. На лафете гроб пронесут до старого здания университета, чтобы не мешать движению, чтобы народ не бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена", - говорил лидер ЛДПР.

Церемония прощания в пятницу действительно прошла в Колонном зале Дома союзов. Рядом с гробом на алых бархатных подушечках поместили ордена политика.

Автор фото, Sergey Savostyanov/TASS

Проститься с Жириновским пришли многие высокопоставленные чиновники и политики, в том числе российский президент Владимир Путин.

Автор фото, Sergey Guneev/POOL/TASS

Церемонию посетили директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко, глава МИД Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев, министры, губернаторы и руководители думских фракций.

Пришел и министр обороны Сергей Шойгу, который в последнее время редко появляется на публике.

Автор фото, Sergey Savostyanov/TASS

Перед церемонией прощания поминальную службу в главном кафедральном соборе РПЦ - храме Христа Спасителя - провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Среди пришедших на отпевание - спикер Госдумы Вячеслав Володин (на фотографии - слева), губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (в центре) и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Проститься с Жириновским пришли и обычные россияне. Они ждали своей очереди на Большой Дмитровке в Москве.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

О смерти Владимира Жириновского было объявлено 6 апреля, он умер на 76-м году жизни. Врачи около двух месяцев боролись за жизнь политика после того, как в начале февраля он был госпитализирован с ковидом и значительным поражением легких. 25 марта СМИ ошибочно сообщили о смерти лидера ЛДПР, который находился в Центральной клинической больнице. Володин тогда быстро опроверг его кончину, а в партии пообещали судиться со СМИ, первыми сообщившими о смерти Жириновского.

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