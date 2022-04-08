Ракетный обстрел вокзала в Краматорске. 39 человек погибли

8 апреля 2022, 10:14 GMT Обновлено 2 минуты назад

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Автор фото, HERVE BAR/AFP Подпись к фото, Тела убитых рядом со зданием вокзала

По меньшей мере 39 человек погибли и более сотни получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. В тот момент на вокзале находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город.

Украинские власти ранее обращались к жителям Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться до масштабного наступления российских войск. С этим вероятно и связана загруженность вокзала в Краматорске.

В российском минобороны заявили, что не причастны к ракетному обстрелу.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - пишет "Укрзализныця".

На фотографиях и видео, опубликованных в Телеграм-канале железной дороги, можно видеть разбросанные на земле тела и лужи крови.

Среди погибших есть дети.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Последствия обстрела вокзала в Краматорске. Видео

Ракета, по данным Национальной полиции Украины, попала в зал ожидания: именно там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда. По факту обстрела открыто уголовное производство.

"Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

На данный момент станция Краматорск закрыта для приема поездов. Выехать из Донецкой области все еще можно из Славянска.

Автор фото, HERVE BAR/AFP Подпись к фото, Фрагмент ракеты, упавшей в Краматорске, с надписью "За детей".

Автор фото, Pavlo Kirilenko Telegram Подпись к фото, Вокзал в Краматорске

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко написал у себя в Телеграм-канале, что удар был нанесен российской ракетой "Искандер". Позже он уточнил, что речь идет о ракете "Точка-У", "но сути это не меняет, поскольку россияне точно знали, куда целились".

Информацию об обстреле ракетой "Точка-У" подтвердил Владимир Зеленский.

"Российские изверги не оставляют своих методов. Будучи не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", - написал президент Украины.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию об обстрелах, числе погибших и раненых.

"Взрыв сотрясает вас изнутри": удар в Краматорске глазами очевидца

Исполнительный директор благотворительной организации по предоставлению бесплатного питания World Central Kitchen Натан Мук был на станции за несколько минут до удара ракеты.

"Мы проезжали мимо вокзала по эстакаде, было видно, что там находилось более тысячи человек. Было многолюдно, как вчера и позавчера", - рассказал он Би-би-си.

Через пару минут после этого Мук сказал, что услышал от пяти до 10 взрывов.

"Вы чувствуете это раньше, чем слышите. Взрыв сотрясает вас изнутри", - говорит Натан Мук.

Автор фото, FADEL SENNA / AFP Подпись к фото, По последним данным, от удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек

"Один из наших ребят, находившийся на [продовольственном] складе, рассказал, что видел, как украинские ПВО перехватили одну из ракет".

Вскоре Натан Мук приехал на вокзал: он говорит, что увидел там фрагменты ракеты на стоянке, выбитые окна и пару десятков пострадавших.

"Бригады скорой помощи прибыли на место очень быстро, они оказывали помощь раненым и погибшим", - добавил он.

Накануне Мук побывал на вокзале и записал оттуда видео, на котором видны толпы людей, ожидающих поезда.

Точка-У

В российском минобороны заявили, что Россия не совершала ракетную атаку на Краматорск. В самопровозглашенной ДНР назвали обстрел провокацией.

Российское военное ведомство утверждает, что ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами.

Однако есть свидетельства того, что ракета "Точка-У" могла оставаться на вооружении в России - еще 6 марта команда расследователей Conflict Intelligence указывала, что ракета продолжает оставаться на вооружении в российской армии - несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные "Искандеры".

В условиях войны Би-би-си не может оперативно подтвердить информацию о вооружении воюющих сторон.

Как выглядил вокзал в Краматорске в предыдущие дни

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинские власти настоятельно рекомендовали жителям покинуть Донецкую и Луганскую области из-за угрозы российского наступления

Автор фото, AFP Подпись к фото, Люди в очереди на посадку в эвакуационный поезд