В России признали нежелательной британскую организацию Chatham House

45 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британского Королевского института международных отношений (Chatham House).

"Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - заявило ведомство.

Теперь минюст должен внести Chatham House в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Сейчас в нем 53 организации.

В последний раз реестр пополнялся 5 марта - тогда туда добавили латвийский фонд, учредивший СМИ "Важные истории" (ранее признано "иностранным агентом"), и американскую Ассоциацию развития журналистики - учредителя антикоррупционного проекта OCCRP.

Королевский институт международных отношений (Chatham House) - британский аналитический центр, основанный в 1920 году. Выпускает журналы International Affairs, The World Today и Journal of Cyber Policy.

"Chatham House - аналитический центр, предлагающий независимый и тщательный анализ тем, касающихся международных отношений", - заявлено на сайте организации.

В 2015 году институт опубликовал доклад под названием "Российский вызов", в котором говорилось, что Западу пора изменить свой подход к России, и новая стратегия должна ставить во главу угла реальность, а не провалившиеся дипломатические усилия.

Российские власти сравнили доклад с пропагандистской продукцией времен холодной войны.

Автор фото, Alamy

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: