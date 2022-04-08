Минюст объявил "иноагентами" рэпера Фейса и юриста Марка Фейгина

51 минуту назад

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Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента", шесть человек, в том числе юриста Марка Фейгина и музыканта Ивана Дремина, известного как Фейс.

В реестр также включены журналистка "Новой газеты" Ирина Борухович (Тумакова), ученый Дмитрий Дубровский, писатель Андрей Филимонов и журналистка Idel.Реалии (признано СМИ-"иноагентом") Екатерина Маяковская.

Рэпер Фейс, у которого почти 2 миллиона подписчиков в "Инстаграме" (материнаская компания Meta признана в России экстремистской), осудил российское вторжение в Украину, покинул страну и заявил, что больше не будет давать концертов в России.

На прошлой неделе музыкант дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о том, как изменились его политические взгляды за четыре года (в 2017 году Фейс впервые участвовал в YouTube-шоу Дудя). По состоянию на 8 апреля это интервью посмотрели больше 10,5 миллионов раз.

Юрист Марк Фейгин в качестве адвоката защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего главу Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева, а также был одним из защитников в деле панк-группы Pussy Riot.

В 2018 году Фейгин был лишен адвокатского статуса в России. Сейчас Фейгин на собственном YouTube-канале "Фейгин.Live" ведет стримы, которые набирают сотни тысяч просмотров. Гостем нескольких его последних выпусков был советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

До сегодняшнего дня в реестре СМИ-"иноагентов" было 127 строк. В последний раз его пополняли 1 апреля - тогда в реестр добавили восемь человек, в том числе основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую и журналисток Ирину Малкову, Аллу Константинову и Марию Борзунову.

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5 апреля власти впервые пополнили новый реестр - "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". В него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине.

Как и СМИ-"иностранные агенты", "физлица-"иностранные агенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

В реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020-го было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, и после этого он начал стремительно пополняться.