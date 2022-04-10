Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен

10 апреля 2022, 18:12 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Во второй тур президентских выборов во Франции выходят действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

По данным национальной вещательной компании France Télévisions, Макрон набирает 28,1% голосов в первом туре голосования, а его соперница Ле Пен - 23,3%. На третьем месте - кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 20,1%. Правый политик, Эрик Земмур, набирает около 7,2% голосов и уже заявил, что поддержит Ле Пен.

Марин Ле Пен в обращении к сторонникам призвала всех, кто в первом туре не проголосовал за Макрона, голосовать за нее. Ле Пен заявила, что будет "президентом всех французов".

"Я намерена, не откладывая, зашить те прорехи, от которых страдает разорванная Франция, и с которыми до сих пор не удавалось ничего сделать властям", - заявила Ле Пен.

Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых. "Во втором раунде не должно быть ни одного голоса за Ле Пен", - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

С подобными просьбами обратились к своим сторонникам большинство других кандидатов. Кандидат от консерваторов Валери Пекресс при этом отметила, что Ле Пен "исторически была близка" к Владимиру Путину, и это ее дискредитирует.

Голосовать за Макрона во втором туре призвала также мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабьен Руссель и кандидат от "зеленых" Янник Жадо.

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Аналитики считали второй тур с участием Макрона и Ле Пен вероятным. Опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но он опережал Ле Пен всего на шесть процентных пунктов.

Те же опросы показывали, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию, в то время как Макрон был больше озабочен войной в Украине и европейской реакцией на происходящее.

Это значит, что второй раунд пройдет между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен - около 33%.

Пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен, но, хотя он и продолжает доминировать во французской политике, на этих выборах 44-летнему президенту предстоит упорная борьба.