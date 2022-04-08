В России закрывают представительства Фонда Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Минюст России исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО 15 организаций, в том числе Фонд Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch. Это решение означает, что офисы представительств этих организаций в России должны быть закрыты.

О том, что именно стало причиной закрытия представительств, власти не объясняют. В сообщении минюста лишь сказано, что эти организации исключены из реестра "в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства".

По российскому закону об НКО, представительство иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть исключено из реестра минюста по двум основаниям - если она не предоставит информацию о финансировании и расходовании средств, или если минюст сочтет ее деятельность не соответствующей заявленным целям или отчетности.

Медиаменджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев сказал Би-би-си, что эта правозащитная организация в России не запрещена, и может продолжить работу. В некоторых других странах бывшего СССР - Беларуси, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане - у организации тоже нет представительства, но она ведет кампании по изменению законодательства для борьбы с домашним насилием, защите правозащитников и т.д.

Однако сотрудники московского офиса Amnesty International в связи с решением минюста теряют трудоустройство и зарплату, говорит Артемьев. В московском офисе, по его словам, работают пять человек.

"Решение минюста завершает 29-летний период пребывания и работы Amnesty International на территории Российской Федерации, - сказал Артемьев Би-би-си. - Мы считаем это признанием важности нашей работы в России по всей проблематике прав человека и, конечно, военных преступлений и преступлений против международного гуманитарного права в ходе войны в Украине".

Какие организации минюст России исключил из реестра

Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир (США);

Представительство Amnesty International (Великобритания);

Представительство Human Rights Watch (США);

Филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия);

Филиал Фонда имени Фридриха Эберта (Германия) в России;

Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Санкт-Петербурге (Германия);

Представительство объединения "Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф." (Германия) в России;

Филиал объединения "Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф." (Германия) в Москве;

Филиал Фонда Ханнса Зайделя (Германия);

Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия);

Филиал Фонда имени Генриха Бёлля (Германия);

Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (Германия);

Представительство Фонда Ага Хана (Швейцария);

Представительство ассоциации "Вспульнота Польска" (Польша);

Представительство Института Международного образования (США).

Всего в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих НПО сейчас 92 организации.

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Бывший директор московского представительства Amnesty International Наталья Звягина сказала Би-би-си, что никаких уведомлений от минюста они не получали и причины закрытия офиса организации не известны. Звягина предполагает, что речь идет о формальных нарушениях отчетности, и говорит, что организация обжалует решение о закрытии своего представительства.

На вопрос, что означает закрытие представительства в Москве для людей, Звягина пояснила, что у россиян будет меньше возможностей напрямую обратиться к Amnesty International на русском языке. "Но коллеги из организации по всему миру с вниманием следят за нарушением прав человека в России и это внимание ослабевать не будет", - заверила она.

Московский центр Карнеги открылся в 1994 году как подразделение Фонда Карнеги за международный мир. Это аналитический центр, который ведет и публикует исследования по внешнеполитической повестке, проблемам безопасности, внутренней политике, экономике, тенденциям развития общества в России.

Согласно информации на сайте, в центре работают восемь сотрудников, еще восемь человек значатся его экспертами. Сайт Московского центра Карнеги возглавляет известный журналист-международник Александр Баунов.