Рост цен в России за месяц войны стал максимальным с 1999 года. Что подорожало в марте?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Цены в марте выросли на рекордные 7,6% к февралю. В годовом выражении, то есть к марту 2021 года, рост цен составил 16,7% - это максимум с марта 2015 года. В России за месяц войны в Украине резко подорожало буквально все - продукты питания, техника, одежда, обувь, лекарства, автомобили и различные услуги.

Со дня нападения на Украину в конце февраля этого года в России резко начали расти цены практически на все товары. Это связано с девальвацией рубля и уходом из страны многих брендов. Проявился ажиотажный спрос на некоторые товары - в первые недели войны россияне буквально сметали с полок магазинов сахар, крупы, гигиенические товары и другие продукты.

В эту пятницу Росстат подвел своего рода итоги влияния первого полного месяца военных действий на цены в стране, до этого публиковались лишь ограниченные недельные данные. Судя по цифрам, опубликованным ведомством, в марте цены в российских магазинах выросли практически на всё. Это значит, что за один месяц россияне стали куда беднее.

Продовольственная инфляция составила почти 18% в годовом выражении на эту величину в среднем подорожали продукты питания за год.

Лидером по росту цен стал сахар, который подорожал на 70%. Но и на другие продукты цены выросли на двузначные цифры, например, на фрукты и овощи, крупы, макароны, мясо, хлеб и др. Из овощей стремительно дорожают лук, капуста, бананы, морковь, помидоры.

Меньше всего цены выросли на алкогольные напитки - всего 6,7% в годовом выражении.

Непродовольственная инфляция в годовом выражении оказалась выше продовольственной - более 20%. Более чем на 32% подорожали строительные материалы, а примерно на 40% - различная техника. Моющие и чистящие средства выросли в цене более чем на 22%.

Среди бытовой техники лидерами по росту цен стали стиральные машины, которые подорожали более чем на 46%. Дальше идут холодильники, подорожавшие на 35%, и кухонные плиты - более чем на 27,5%.

Среди компьютерных товаров в цене выросли "флешки" и мониторы - более чем на 36%. Телевизоры и ноутбуки подорожали более чем на 20%.

Лекарства, не относящие к списку жизненно необходимых и важных, выросли в цене более чем на 15%. А лекарства, относящие к этому списку, - на 5%. Подорожали почти все медицинские изделия: приборы для измерения артериального давления, бинты, шприцы и другие.

Из бытовых товаров более чем на 15% выросли цены на женские прокладки, подгузники и стиральный порошок. Более чем на 10% подорожали мыло, туалетная бумага, зубная паста и другие товары.

Подскочили в цене и заграничные поездки. Цены на поездки в Турцию стали выше в 1,7 раза, а в Египет - более чем на 47%.

Еженедельные данные, которые публикует Росстат, показывают, что в конце марта рост цен начал замедляться. Это может быть связано с укреплением рубля в последние недели. В Райффайзенбанке также пишут о том, что затухает ажиатожный спрос, который наблюдался в начале и середине марта.

"Реальных причин для столь резкого удорожания товаров пока было не так много (ритейл в основном менял цены на товарные запасы, приобретенные по докризисным ценам), однако они могут возникнуть в будущем (когда, например, появится дефицит по ряду товарных позиций, и их цена возрастет по объективным причинам)", - пишут аналитики банка в своем телеграмм-канале.

Правда, отмечают в банке, есть и другой фактор, который, скорее всего, замедлит рост цен - в России могли сильно просесть реальные располагаемые доходы населения (сумма, которая остается на руках после выплаты всех обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию).